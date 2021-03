PUHOVSKI OŠTRO KOMENTIRAO MILANOVIĆEVE ISTUPE: ‘Valjda jedino što mu je od ljevice ostalo je to što se ustaje na lijevu nogu’

‘On je kao Pale sam na svijetu, sam se bori, a istovremeno ima ljude koji za njega rade’, rekao je Puhovski

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je diskurs predsjednika RH Zorana Milanovića koji posljednjih dana svojim govorom, ali o objavama na Facebooku, privlače veliku pažnju javnosti. Također, Milanović je u jednom od svojih istupa spomenuo i Puhovskog.

Puhovski smatra da se zbog “halabuke” u komunikacijskom kanalu zataškavaju pravi problemi i ne mogu doći do izražaja. Podsjetio je da je bio za Milanovića te da je podržao njegovu želju da se pravosuđe mijenja, kao i Zlatu Đurđević kao njegovu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda, no trenutno smatra da Milanović ima pogrešan način.

“I to je dovoljno da čovjek bude nezadovoljan, da počne napadati koga stigne. I bilo bi to ponašanje čovjeka koji se dignuo na lijevu nogu, to je valjda jedino što mu je od ljevice ostalo, da se svako jutro ustane na lijevu nogu”, rekao je Puhovski u N1 Studiju uživo, dodavši da je to govor predsjednika Republike.

Milanović, svejedno, uživa podršku javnosti

Također, rekao je da mu se čini da Milanović ima veliku podršku javnosti. “Neki dan je Ratko Čačić, koji mu je najsličniji po huliganskom shvaćanju politike, rekao da vjeruje da Milanović ima racionalni stav, da hoće dobiti desnicu, a vjeruje da će ljevica i centar ostati uz njega. Ja kod njega ne vidim racionalnost, vidim gubitak kontrole nad realnošću”, rekao je. Dodao je kako “on uopće nema kontrolu nad svojom realnošću”.

“On je kao Pale sam na svijetu, sam se bori, a istovremeno ima ljude koji za njega rade”, istaknuo je. Puhovski smatra da se Milanović želi ponašati kao da je izvan sustava, ali je on ipak predsjednik države.

“Govori stvari koje naprosto nisu istinite. Govoriti da je zakon protuustavan, samo zato što se njemu tako čini, i da neće prihvatiti odluku Ustavnog suda, ga diskvalificira. Dopušta si da o ljudima koje napada, primjerice Pupovcu, priča stvari o kojima ne može znati”, komentirao je Žarko Puhovski.

