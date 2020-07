PUHOVSKI OPLEO PO MILANOVIĆU I JEDNOJ NJEGOVOJ ‘FIKS IDEJI’, A ANALIZIRAO JE I SABOR: ‘Čak i bez Hrebaka, Plenković bi imao 76 ruku’

‘On ima nekakvu fiks ideju vlastite veličine pa se kao nekada kralj Sunce, Luj XIV., ponaša kao predsjednik Sunce, boji se da bi njegov sjaj zasjenio sve ostale pa, eto, iz pristojnosti nije došao’, smatra Puhovski

Neobičan politički tjedan počeo je neviđenim konstituiranjem Sabora. Gordan Jandroković sam je sebi predao mandat i potvrdio sam sebe pred zastupnicima s maskama. A i saziv je bio neobičan – od umirovljenih generala, preko zabavaljača, glumaca, brata i sestre do bračnog para.

“Postoje neke stvari gdje se ni nas dvoje ne slažemo, tako da nemojte se iznenaditi ako budu i neke međusobne replike u Saboru”, kazao je Nino Raspudić (Nezavisni). I nije im dugo trebalo jer su se međusobno replicirali. Bilo je i preslagivanja klubova u zadnji čas, te je formiram prvi potpuno ženski klub

‘Nova lica – uz izuzetke- pokazala više treme nego inputa’

“Nova lica su više nova lica, nego osobe koje donose novi sadržaj. Novaci i novakinje u Saboru pokazali su više treme nego više inputa s izuzecima – tako da je nažalost cijela pripovijest prošla prilično rutinski. Imali smo odličnih rasprava gospodina Tomaševića i potpuno promašenih npr. gospođe Puljak koja je pokušala recitirati popis nekih stranih riječi”, smatra politički analitičar Žarko Puhovski za RTL.

“Umjetna inteligencija, biotehnologija, nanotehnologija, kvantno računarstvo, svemir, crne rupe”, nabrajala je Puljak za saborskom govornicom.

U Vladi su nova lica rijetkost

“Krećemo užurbano, nema puno vremena, koje nas očekuje. Vlada je osigurala zasad plaće, čeka nas aktivna jesen”, kazala je Nikolina Brnjac, nova ministrica turizma i sporta.

“Po ugovorenosti smo na 98 posto, apsorbirano je 39 posto, krenuli smo uzlaznom putanjom. Ono što nas čeka jest da to ubrzamo sljedećih mjeseci”, kazala je Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU.

Jedan od novih je i dobro poznati političar koji ujedno i ruši prosjek najmlađe Vlade u povijesti. “Ja sam muško, ona je žensko, to je već razlika”, kazao je novi ministar i obrazovanja Radovan Fuchs na upit što ga razlikuje od njegove prethodnice.

Podigla se bura, no Plenković je bio siguran?

Sedamdeset i šesta ruka visjela je o niti samoizolacije. Iako mu je lokalni epidemiolog samoizolaciju propisao, Dario Hrebak uz masku i odobrenje Krunoslava Capaka mogao je u Sabor.

Podigla se bura, oporba traži ostavku, govori se o dvostrukim mjerilima.

“Potpuno sam siguran da bi bilo 76 ruku i bez Hrebaka, barem su dvojica zastupnika bila u pričuvi – tu uopće nema spora, to je potpuno izmišljen politički problem. Sada je pokazano, vjerojatno iz političkih razloga, da je mjesecima činjena pogreška kad nije omogućavao ljudima ranije kad se nalaze u samoizolaciji da naprave test i izađu. Sad su otvorili vratašca i sad ne mogu reći tomu”, kaže Puhovski.

Vlada je potvrđena, ali bez ministra Malenice. Prvi u Vladi pozitivan je na koronavirus.

“Čim se steknu zdravstveni uvjeti, svečano ću prisegnuti. Novi resor je novi izazov i odgovornost”, poručio je Ivan Malenica, (HDZ), budući ministar pravosuđa i uprave.

Afera parfemi i butelje vina za 7000 kuna na račun ministarstva obilježila je tjedan na izmaku.

“Svakom ministru smo poslali maramu ili kravatu, bocu vina, pokoju penkalu. Radi se o nekoliko parfema, ali svaki ministar ili ministrica su dobili maramu, kravatu, bocu vina. Ja sam se osobno htio svima njima osobno zahvaliti kao osoban touch”, kazao je Marko Pavić. Osobni touch na kraju je sam platio.

Prepucavanja oko restorana

A tko više boravi u restoranu Tač prepucavanje je između predsjednika države i vlade. Osobni tač sjednici Sabora dao je onaj koji ju je sazvao, jer se na njoj nije pojavio. Poslao je pusu hejterima.

“Gospodin Milanović se očito bavi destrukcijom organa – koji sam predstavlja – predsjednik Republike. On hoće taj organ ogoliti do njegove bitne nemoći. On ima nekakvu fiks ideju vlastite veličine pa se kao nekada kralj Sunce, Luj XIV., ponaša kao predsjednik Sunce, boji se da bi njegov sjaj zasjenio sve ostale pa, eto, iz pristojnosti nije došao”, kaže Puhovski.

Prosječna plaća od 7600 kuna i 100 tisuća novih radnih mjesta – neka su od obećanja građanima. Na prvoj sjednici – model obnove grada Zagreba nakon potresa. Stara i nova lica, nova ministarstva i srpanjski novi početak. Bez poznate obiteljske fotografije.

Nije Božić, ali na izborima HDZ je pobijedio. Najprije konstituirajuća sjednica Sabora.

Donesen je najveći financijski paket u europskoj povijesti. Hrvatskoj idu 22 milijarde eura. Prvi put se Unija zadužuje.

“Ja sam već jutros dobio poruka ili da mi je rođendan, Božić ili da smo pobijedili na izborima. Već od jutra kako su se ljudi počeli buditi, i od tvita, ja sam osjetio puno ih je iz poslovnog svijeta, osjetili su ljudi signal optimizma”, kazao je prošlog utorka premijer Andrej Plenković.