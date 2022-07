Bliži se vrhunac ljeta, uskoro će obljetnica vojno-redarstvene operacije "Oluja", a time i vrijeme redovitih političko-diplomatskih trzavica između Hrvatske i Srbije oko pogroma Srba u NDH tijekom Drugog svjetskog rata i "progona" u vrijeme Domovinskog rata. No, kao što su ovoga ljeta uranili i toplinski valovi, tako je ranije krenula i serija konflikata. Započeo ju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je jučer (u nedjelju) planirao posjetiti spomen-područje Jasenovac, a potom i Pakrac. Ali, bez službene najave.

Točnije, svoj dolazak u privatni posjet Vučić je "službeno najavio" predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Ovaj je, kao šef stranke iz vladajuće koalicije, o tome obavijestio partnere u Vladi, ali definitivno nije trebao biti adresiran za to, jer se posjeti najviših stranih dužnosnika uobičajeno najavljuju diplomatskim kanalima. Vučić to nije učinio pa mu nije odobren ulazak u Hrvatsku. Očekivano, iz Srbije je potom krenuo val ljutih reakcija pa i prijetnji protumjerama.

'Najavljuju li i hrvatski dužnosnici posjete Mostaru, Orašju i Kupresu?'

Političkog analitičara Žarka Puhovskog upitali smo jesu li hrvatske vlasti ispravno postupile ne dozvolivši ulazak Vučiću u zemlju.

"Formalno gledano, sigurno jesu jer po svemu što znamo posjeta nije bila najavljena uobičajenim diplomatskim kanalima", kazao je.

U pozadini ovog skandala, dodao je, nisu diplomatske finese, nego duboko nepovjerenje između dvije susjedne države.

"Također, bilo bi interesantno znati je li i hrvatski funkcionari svaki put na isti način najavljuju svoj posjet Orašju, Mostaru ili Kupresu. Ali, to ne opravdava ponašanje Vučića. On je imao svoju jasnu ideju i to je njegova stvar. Ono što je stvar Hrvatske jest da inzistira na ponašanju u skladu s pravilima, pogotovo ako bi se pokazalo - što bi me jako veselilo - da se Hrvatska i sama tako ponaša u drugim okolnostima i s drugim susjednim zemljama", kazao je Puhovski.

'Reagiramo na Vučića, ali ne i na one koji niječu Jasenovac'

S pravom se, kaže Puhovski, u Hrvatskoj digla velika galama zbog toga što Vučić i dalje inzistira na stotinama tisuća žrtava u Jasenovcu, ali se istodobno u Hrvatskoj i dalje u rukavicama govori o tamošnjem logoru.

"Toliko žrtava (koliko ih spominje i Vučić) naprosto nije, populacijski gledano, moglo biti. To nije bila "industrija smrti" kao u Njemačkoj, to je bio ustaški "obrt smrti". S pravom se napada srpski nacionalistički koncept sa stotinama tisuća žrtava, koji je pretjeran i kvantitativno mijenja realnost - realna je brojka između 80.000 i 100.000 žrtava - ali mnogo se manje napada one u Hrvatskoj koji ne kvantitativno, nego kvalitativno niječu Jasenovac tvrdeći da uopće nije bio logor smrti, nego radni logor. Naravno da je Vučić jači i važniji od onih unutar Hrvatske koji to niječu, ali zato se i radilo na neovisnoj državi da bi Vučić ovdje bio gost, inozemstvo. Sada se svi ponašamo kao da je Vučić domaći problem zbog pretjerivanja s brojem žrtava, a istovremeno mu se prigovara da hoće doći u Jasenovac kao u Niš. S druge strane, ovdje imamo ljude koji godinama na posebnim TV kanalima i u posebnim novinama repetiraju tezu da to nije bio logor smrti nego radni logor, a na njih se ne reagira ili jako rijetko reagira", smatra Puhovski.

'Učinio je užasnu stvar, Pupovca je promovirao u petu kolonu'

Osvrnuo se i na Vučićevu tvrdnju da je njegov posjet Jasenovcu trebao biti privatan, iako je ondje trebao doći u pratnji televizijskih ekipa.

"Vidjeli smo što je privatni posjet Jasenovcu kada je gospođa Kolinda Grabar Kitarović prije nekoliko godina bila ondje. Budući da je ona tada bila predsjednica Hrvatske, mislim da nije bilo u redu to što je učinila, ali to je bio pravi privatni posjet. Došla je s dva automobila, pratnjom i jednim službenim fotoreporterom za njezin ured. Da je tako došao Vučić, bila bi elementarna logika da ga se pusti. Ponavljam, Hrvatska je u ovom slučaju nedvojbeno u pravu. Međutim, to se moglo jednostavno riješiti tako da se kaže: "Dva automobila i fotoreporter, kad god hoćeš". No, on nije želio tako doći, htio je izazvati provokaciju", tvrdi Puhovski.

Povrh svega, Vučić je negativnim emocijama javnosti već izloženog Milorada Pupovca svojim činom dodatno "izložio".

"Učinio je jednu užasnu stvar - formalno je promovirao Milorada Pupovca u petu kolonu. Obratio mu se da ga obavijesti da dolazi u Hrvatsku. Pupovac je predsjednik stranke koja je dio vladajuće koalicije, ali nije ovlašten za dopuštanje ulaska u Hrvatsku. Prema tomu, Vučić je hotimično učinio jednu provokaciju koju nije mogao izgubiti. Da je bio pušten da dođe, napravio bi cirkus sa "stotinama tisuća žrtava" i "najvećim srpskim gradom pod zemljom" (kako je Jasenovac svojedobno nazvao Jovan Rašković), a sad kad nije pušten ima skandal jer ga Hrvati ne puštaju. U oba slučaja on dobiva, ali pritom čini puno zla odnosima Hrvatske i Srbije, a prije svega srpskoj manjini i njezinom ovlaštenom predstavniku Pupovcu", ustvrdio je Puhovski.

'Netko je u ime Vlade iznio radikalno nacionalističku srpsku tezu'

Kaže i da mu je nejasno zašto je Vučiću ta provokacija trebala baš sada.

"Ne shvaćam zašto nije mogao sačekati još ova tri tjedna do obljetnice "Oluje" kada imamo normalni termin za sukobljavanje", kaže Puhovski.

U međuvremenu je izvor blizak Vladi RH Jutarnjem listu potvrdio da će Hrvatska dopustiti Vučiću dolazak u Jasenovac, ali tek nakon dogovora diplomatskim kanalima.

"Nemamo ništa protiv njegova dolaska, ali, potrebno je dogovoriti kako će to izgledati. Međutim, to se sigurno neće dogoditi prije jeseni. (…) Neka prođe obljetnica "Oluje", a onda će se diplomacije u miru dogovoriti kada i kako bi Aleksandar Vučić mogao doći u Jasenovac, jer tu se ne radi o običnom posjetu", kazao je izvor blizak Vladi.

Puhovski smatra da je to izgovorila osoba koja nema pojma o realnosti srpsko-hrvatskih odnosa ili netko tko je "naprosto saboter".

"Povezivanje obljetnice "Oluje" s Jasenovcem i NDH upravo je radikalno nacionalistička srpska teza. Da netko u ime Vlade RH izgovara takvu tezu doista pokazuje da u Vladi ne znaju tko pije, a tko plaća", smatra Puhovski.

Kazao je i da bi posebno interesantno bilo čuti što o ovom slučaju misli Vučićev "pravi paralelni funkcionar u Hrvatskoj" - Zoran Milanović.