Danas ćemo saznati hoće li se smiriti razmirica, koja je eskalirala u žestoki sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića s jedne te ministra obrane Marija Banožića, a ujedno i premijera Andreja Plenkovića s druge strane. Podsjetimo, sukob je započeo umirovljenjem brigadira Elvisa Burčula zapovjednika Počasno-zaštitne bojne. Predsjednik Milanović je pobijesnio i zaratio s ministrom obrane, posredno i s premijerom, tvrdeći da je Vlada iz dnevnopolitičkih razloga nasrnula na funkcioniranje sustava Oružanih snaga RH. Iz Vlade su mu uzvratili da provodi ''puzajući vojni udar''.

U protekla dva tjedna Banožić i Milanović, posredno i Plenković, razmjenjivali su verbalne optužbe, poteglo se i pitanje opoziva predsjednika Republike, ali i smjene ministra obrane te načelnika Glavnog stožera oružanih snaga admirala Roberta Hranja.

'Ja tebi tri ambasadora, ti meni dva generala'

Ova konfuzna svađa bez presedana na samom državnom vrhu danas bi trebala dobiti svoj epilog ili, pak, novu epizodu jer će se na sjednici Vijeća obrane te Vijeća za nacionalnu sigurnost sastati Milanović, Plenković i Banožić. Hoće li se išta promijeniti nakon današnje sjednice, upitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.

''Mislim da se nakon sastanka neće ništa bitno promijeniti, ali će biti naznačena - ne i proglašena -jedna vrsta pauze. Izvorni problem ovog sukoba jest u tome što je Ustav krivo postavljen, jer je 2000. i 2010. godine uvedena neka vrst diobe vlasti unutar diobe vlasti između predsjednika i premijera, odnosno između predsjednika i Vlade. To funkcionira pod dvjema pretpostavkama. Prvo, da postoji visok stupanj političke i pravne kulture, što je kod nas apstrakcija. I drugo, da postoji sustav precizno uređenih ucjena - ti meni daš tri ambasadora, a ja tebi dva generala ili kako to već ide'', kaže Puhovski.

'Ovaj skandal je, naprosto, izmišljen'

Povrh svega, ističe Puhovski, u priči imamo i ''eksplozivno ponašanje predsjednika države''.

''On, za razliku od premijera, nema ništa drugo raditi, nego otvarati svečane sjednice nekadašnjih vojnih postrojbi i izazivati skandale. Ovaj skandal je naprosto izmišljen. To je jedna besmislena priča, jer se radi o tome da su iz Ministarstva obrane nudili brigadiru Burčulu godinu dana produžetka ugovora, a Milanović je htio dva i pol mjeseca. A nikome nije jasno ni zašto jedno ni zašto drugo. I ta postrojba jednostavno je nevažna. Svojedobno su ih zvali 'Tuđmanovim baletanima', tako da je sve to bura u čaši vode koja je postala ozbiljan problem'', smatra Puhovski.

Odgovornost prije svega Puhovski vidi u Milanoviću jer bi on, po njegovom mišljenju, slijedom svoje funkcije trebao biti odgovoran za iznalaženje kompromisa.

'Milanović je u ovom trenutku desniji od HDZ-a'

Učinak ove svađe visio se i u recentnim anketama u kojima je Milanoviću dodatno porastao rejting, dok se ministar Banožić našao u 'top 10' najnegativnijih političara.

''Mnog je zanimljivije da po tim anketama Milanovića podržava 50 posto biračkog tijela HDZ-a. To je stvar koja je važna. S jedne strane je dobra jer razbija HDZ-ov monolit, a s druge je loša jer će dodatno izazvati HDZ-ovu stranu da se s njime sukobljava. To je zapravo već počelo, jer je Plenković, polemizirajući nakon Milanovićeve izjave da je Banožić 'gaulajter', rekao: 'Govori se da je Milanović nekakav Tuđmanov učenik, a gledajte kako se odnosi prema HDZ-u'. Milanović u ovom trenutku jest desniji od HDZ-a i bliži Tuđmanu od HDZ-a. Upravo zato on s te strane i napada HDZ. A ovo 'gaulajter' je dio njegovog, da se pristojno izrazim, vulkanskog temperamenta'', ustvrdio je Puhovski.

'Milanović nema što drugo raditi'

Na pitanje kakav rasplet ove situacije predviđa, Puhovski je kazao: ''Pometanje pod tepih.''

''Netko će, vjerojatno Banožić, dobiti nekakvu packu. No dogodilo se to da je usput isplivalo na površinu da imamo problema s financiranjem vojske. To je nakon dva tjedna svađe rečeno usput - pogledajte kako izgledaju zahodi u vojarni u Gospiću. A prije toga se govorilo tko je ''psihijatrijski slučaj'', a tko je ''udav''. Sad ispada da se Milanović odjednom ograđuje od nabave novih borbenih aviona i ogromnog novca koji se za to daje. A s druge strane, ako je točno to što je govorio, mornarica je u katastrofalnom stanju, vojarne su u lošem stanju... To je trebao biti bitan problem, a usput je isplivao na površinu'', rekao je Puhovski.

Primirje između Pantovčaka i Banskih dvora će, kaže on, potrajati do sljedeće prilike, a tada će na dnevnom redu biti imenovanje veleposlanika ili nešto treće, jer ''Milanović nema što drugo raditi''.

''Plenković praktički nema oporbe u Saboru i Milanović se pojavljuje kao jedina oporba u ovome trenutku. On to igra praveći se da je slobodnolebdeći promatrač, a zapravo je visoki državni funkcioner s čitavom institucijom koja ga opslužuje'', zaključio je Puhovski.