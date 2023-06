Vijeće stranke Možemo! prelomilo je i jednoglasno odlučilo da će na parlamentarne izbore sljedeće godine izaći samostalno, a ne u koaliciji s SDP-om. Pritom su se čelnici Možemo! pozvali na naručenu anketu među svojim članovima koji su u većini zaključili da "postoji negativna sinergija u koaliciji s SDP-om i drugim širim koalicijama".

Drugim riječima, članstvo i vodstvo Možemo! osjećaju se dovoljno snažnima za samostalni izborni nastup, a SDP vide kao glavnog koalicijskog partnera tek nakon izbora. Tada bi, logikom možemaša, ona negativna sinergija trebala prerasti u pozitivnu, s ciljem micanja HDZ-a s vlasti.

Također, prema riječima drugog koordinatora stranke, zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, zasebnim bi predizbornim kampanjama i Možemo! i SDP mogli na izbore izvući veći broj zasad neodlučnih ili bezvoljnih birača sklonih ljevici. Samostalni izlazak na izbore stranke velikih ambicija poput Možemo! podrazumijeva i da ona ima svoga kandidata ili kandidatkinju za premijera. Koordinatorica stranke Sandra Benčić potvrdila je da će Možemo! imati svoga "kandidata ili kandidatkinju", s tim da kandidatkinju mnogi, a vjerojatno i ona sama, vide upravo u njoj.

Možemo! ne postoji na nacionalnoj razini, a SDP jedva

Komentirajući za Net.hr odluku stranke Možemo!, politički analitičar Žarko Puhovski - uz opasku kako je načelno dobro da se koalicije sklapaju poslije izbora, a ne prije - kazao je kako je odluka Možemo! bila logična.

"Možemo!, zapravo, nije imao veliku šansu učiniti nešto drugo jer značajan dio njegovog biračkog potencijala su ljudi koji su razočarani SDP-om pristupili njima. Ti će ljudi gunđati i ako Možemo! uđe u poslijeizbornu koaliciju s SDP-om, a to će sigurno morati ako ikakvih šansi budu imali. Sigurno bi im se smanjila podrška da su išli u prijeizbornu koaliciju", kaže Puhovski.

On, nadalje, ističe da je, nasuprot svim interpretacijama, sama vijest o odluci stranke Možemo! zapravo potpuno nevažna.

"Važno pitanje glasi: postoje li te dvije stranke kao nacionalne organizacije ili ne? Za Možemo! sam siguran da ne postoji na nacionalnoj razini, dok se za SDP čini da oni sami sebe malo-pomalo ruiniraju i da su sve slabiji. Također mi se čini malo nepristojnim da stranka, koja u ovom trenutku raspolaže s podrškom od oko 10 posto, raspravlja o premijeru. To je učinio Radimir Čačić prije petnaestak godina i nije baš dobro završilo. HNS je tada bio jači nego danas, ali nije bilo govora o tome da ima premijera".

'Nasjeli su na mantru Plenkovića i HDZ-a'

Puhovski kaže da ga je zabrinulo što su i Benčić i Tomašević više puta naglasili da žele stabilnu vladu.

"Upravo to je bila mantra HDZ-a i zbog toga smo - da bi ostala stabilna vlada - svašta pretrpjeli s kupnjama i prodajama zastupnika. Nemam ništa protiv nestabilne vlade, samo neka radi svoj posao. Naravno da bi stabilna vlada bila bolja, ali po mome sudu naprosto je nezamislivo da ljevica ima solidnu većinu u parlamentu. Ako dobiju bilo kakvu većinu, bit će odlično. U Sloveniji je premijer Janez Drnovšek dva puta vladao puni mandat s omjerom 51:49. Možemo! su, rekao bih, nasjeli na Plenkovićevu glavnu liniju samoopravdanja koja glasi: ja sam stabilan pa se držite mene", tvrdi Puhovski.

Najveći problem i za Možemo! (više) i za SDP (nešto manje) jest što nisu dovoljno rasprostranjene. Pitanje je može li Možemo! izaći iz svoga zagrebačkog okvira.

"Sad kad su odlučili da ne idu s SDP-om, ne mogu se gurati uz SDP-ove lokalne organizacije. A mislim da ni sam SDP ne zna gdje sve ima, a gdje nema lokalne organizacije. Pitanje je, dakle, može li se Možemo! proširiti kao nacionalna organizacija, jer bez toga nemaju nikakvu šansu. A drugo ključno pitanje je mogu li oni predložiti Hrvatskoj neku ozbiljnu zelenu programsku okosnicu razvoja", smatra Puhovski.

SDP više nije stranka koja bira partnere

S druge strane, odluka Možemo! o samostalnom izlasku na parlamentarne izbore pokazala je i da SDP nije više stranka koja bira partnere, nego stranka koju se bira (ili odbacuje) kao partnera. Puhovskog smo pitali je li SDP "ranjen" odlukom stranke Možemo!.

"Vjerojatno je, ali SDP sada ima veliku šansu. Za razliku od Možemo!, SDP bi mogao biti u stanju u narednih godinu dana uspostaviti se kao nacionalna organizacija u punom smislu riječi, koja jedina uz HDZ postoji na čitavom teritoriju Hrvatske. Možemo! to više ne može stići do izbora jer imaju premalo organizacija i svi su im kapaciteti koncentrirani na Zagreb, uz Sandru Benčić koja "drži" parlament. A imaju, ponavljam, taj staljinistički statut po kojem je strašno teško ući u stranku. Ako u SDP-u pametno shvate ovu situaciju, mogli bi se skupiti i organizirati na nacionalnoj razini. Tada bi mogli ozbiljno biti druga stranka. Ne zaboravimo, štogod SDP radio, oni ispod 15 posto ne padaju. Oni jedini uz HDZ imaju transgeneracijsku porodičnu podršku - situaciju u kojoj su djed i baka i otac i majka glasali za njih, a onda to čine i sin i kći. Ti su ljudi rezistentni na sve gluposti koje Peđa Grbin i vodstvo stranke sada rade", kaže.

Koalicija Možemo! i HDZ-a - jako daleka rezerva

U zraku visi još jedna mogućnost koju, utemeljeno ili ne, uglavnom spominju predstavnici desnih stranka - da HDZ i Možemo! sklope poslijeizbornu koaliciju. Puhovski kaže da je to zasad "jedna jako daleka rezerva".

"Nije djelovalo uvjerljivo kada je gospođa Benčić govorila o učestalim napadima HDZ-a na Možemo! jer toga doista nema. Očito postoji suradnja države i Grada Zagreba. To naprosto ne može ne postojati, to je nužno. A ta je suradnja puno bolja nego suradnja države sa Splitom, jer se Tomašević ponaša pametnije od Ivice Puljka. Stoga vidim da je u ovom trenutku to jedna doista jako daleka rezerva, jer je velika šansa da HDZ dobije izbore i opet bude najjača stranka, ali s jako okljaštrenim koalicijskim potencijalom. HDZ-u bi najlogičniji partner trebao biti Most kojeg iz nekih osobnih razloga ne žele, a ni Most njih. Domovinski pokret je nešto počeo vrdati da bi mogao surađivati s HDZ-om, no pitanje je hoće li oni i manjine biti dovoljne HDZ-u. Osim toga, još je veće pitanje mogu li manjine skupa s Domovinskim pokretom podržati HDZ. Dakle, HDZ nije u tako dobroj situaciji kako se čini, ali u ovom trenutku još ne vidim šansu za koaliciju s Možemo!. Dapače, Benčić je vrlo odrješito govorila o tome da smatraju svojom zadaćom maknuti HDZ i njegov način vladavine. Prevedeno na politički jezik, to znači da bi eventualno s nekim drugim vodstvom HDZ-a bili u stanju razgovarati o nečemu. A i to je veliko pitanje", kaže.

"Mediji su stvorili atmosferu da je sadašnja vlada katastrofalna, što po mom sudu nije istina. Ona je daleko od toga da bude odlična, ali nije ni katastrofalna. To će mnoge ljude navesti da se na izborima osjete odgovornima i izađu glasati", dodao je na kraju Puhovski.

