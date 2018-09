PUHOVSKI O NOVOM UDARU DESNICE I POBUNI U HDZ-U: ‘Samo jedna osoba može srušiti Plenkovića, ali mora jako puno riskirati’

‘Plenković je dobar obrambeni igrač koji predviđa kakva će biti napadačka taktika i zato unaprijed čini neke ustupke kako bi mogao sačuvati Pupovca u koaliciji i potrebnih 76 ruku u Saboru. Njemu je bitna ta magična brojka i koncentrira se samo na to’, kaže politički analitičar Žarko Puhovski za Net.hr

U srijedu je u Europskom parlamentu izglasano izvješće o Mađarskoj s 448 glasova za, 197 protiv i 48 suzdržanih. U izvješću se navodi da vlada premijera Viktora Orbana ne poštuje europske vrijednosti, a moguće je i pokretnaje procedure oduzimanja glasa Mađarskoj u u europskim institucijama. Većina zastupnika Europske pučke stranke (EPP) glasala je za ovo izvješće, ali ne i europarlamentarci HDZ-a, stranke koja je članica EPP-a.

“Ovo je vrlo delikatno pitanje za Hrvatsku jer je Mađarska naš susjed i želimo prije svega dobrosusjedske odnose. I o tome smo vodili računa”, objasnila je kasnije HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica te svoje objašnjenje prisnažila tvrdnjom da zapadnoeuropske zemlje, naročito skanidnavske i zemlje Beneluksa, nemaju puno razumijevanja za zemlje poput Hrvatske i Mađarske koje su iskusile komunistički totalitarizam.

No, time je HDZ dao podršku Orbanovoj radikalno desnoj i protuimigrantskoj politici kakvu inače ne zagovaraju europski pučani, a ni sam šef HDZ-a Andrej Plenković.

‘Plenković vodi HDZ na reaktivan način’

Slijedom toga, nameću se pitanja ima li Plenković kontrolu nad strankom te koji je HDZ pravi – ovaj koji podržava Orbana ili onaj koji predstavlja europejac Plenković? Postavili smo ih političkom analitičaru Žarku Puhovskom koji smatra da se šef HDZ-a ponovno pokazao kao izvrstan taktičar.

“Plenković živi od taktiziranja, on nema strategiju. I sasvim je u stanju ustrojiti svoju trenutnu politiku tako da s jedne strane bude prepreka radikalnoj desnici u Hrvatskoj, a da s druge – što je sada slučaj – podržava radikalnu desnicu u Europi.

On se stalno ponaša obrambeno reagirajući na aktivnosti onih koji su u stranci protiv njega, a ima ih puno. Međutim, oni su trenutno međusobno podijeljeni tako da ga realno ne ugrožavaju. Drugim riječima, on kontrolira HDZ onoliko koliko može efektno spriječiti da bilo tko drugi do daljnjeg bude u toj poziciji”, istaknuo je Puhovski.

Samo bi predsjednica mogla srušiti Plenkovića

Jedina osoba, kaže, koja bi mogla kontrolirati HDZ kontra Plenkovića bila bi Kolinda Grabar Kitarović. “Ona bi to mogla kada bi imala takav politički format da riskira i odluči da se više neće kandidirati za predsjednicu države već za predsjednicu stranke, a onda eventualno i za predsjednicu Vlade i tako dođe do prave moći.

Ali, mislim da ona taj format nema i zbog toga Plenković ostaje u poziciji u kojoj vodi HDZ na ovaj reaktivan način, reagirajući na izvanjske pritiske. On će pustiti jedne da demonstriraju na ulicama, druge da budu protiv odluke o osudi Mađarske, ali to u osnovi funkcionira tako da on i dalje vodi stranku”, smatra Puhovski.

Spreman podržati Istanbulsku konvenciju, ali i radikalnu desnicu

Puhovskog smo upitali i koliko je politički riskantna podrška Orbanu ako se zna da nam je njegova vlada žilet-žicom preusmjerila migrante, da ne želi izručiti Zsolta Hernadija te da stoga Mađarska još i prijeti Hrvatskoj blokadom pristupa Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

“S jedne strane, EPP je osudila Mađarsku, a HDZ je zauzeo suprotnu poziciju. S druge strane, nisu svi zastupnici bili na toj strani tako da Plenković može time manipulirati i reći svojim kolegama u EPP: molimo vas da nas razumijete jer smo pod pritiskom Mađarske kao susjeda To možda nije izdaja nacionalnih interesa, iako se Mađarska zadnjih nekoliko godina nije ponašala prijateljski spram Hrvatske. Oni su se (Plenković i Grabar Kitarović, nap.a.) preko ljeta sastajali s Orbanom, ali Mađarska ni u čemu ne popušta.

Ona se ponaša kao jači susjed što – znamo iz povijesti hrvatsko-mađarskih odnosa – nije bez presedana, tako da tu ne vidim puno efekta. Mislim da se u toj odluci u Europskom parlamentu Plenković htio pokazati kako je spreman prihvatiti svjetonazorske razlike – prihvatiti Istanbulsku konvenciju, ali i podržati radikalnu desnicu kada je riječ o migrantima. Na koncu, on je to (o politici prema migrantima, nap.a.) dao do znanja u razgovoru s Angelom Merkel prije dva tjedna. A to je prekjučer u intervjuu Kleine Zeitungu rekla i predsjednica Grabar Kitarović”, kazao je Puhovski za naš portal.

‘Dobar je obrambeni igrač, taktičar, ali ne i strateg’

Na koncu, i inicijativa gradonačelnika Vukovara Ivana Penave te uz nju najavljeni mirni prosvjed protiv državnih institucija, a zbog neprocesuiranja ratnih zločina u Vukovaru, kao i zahtjev dijela braniteljskih udruga, koje su dobrim dijelom bile ili još jesu pod utjecajem HDZ-a, da se razvrgne koalicija HDZ-a s Miloradom Pupovcem i SDSS-om, doživljavaju se kao još jedan udar na Plenkovića.

“To je dio potencijalnog udara, a Plenković je dobar obrambeni igrač. On predviđa kakva će biti napadačka taktika i zato unaprijed čini neke ustupke kako bi mogao sačuvati Pupovca u koaliciji i većinu u Saboru s potrebnih 76 ruku. Njemu je bitna ta magična brojka i koncentrira se samo na to dok mu je sve ostalo drugorazredno. Konzekvenca toga je da Plenković ima taktiku, ali nema strategiju”, zaključio je Puhovski.

