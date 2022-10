Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković ponovo su 'na ratnoj nozi', a prijepori između dva brda ovog su se puta dogodili zbog najave da bi ukrajinski vojnici mogli doći u Hrvatsku na vojnu obuku. Govoreći o toj mogućnosti, Milanović je početkom tjedna rekao da će se kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH usprotiviti toj ideji, a na njegovoj je strani i oporba koja smatra da je ta ideja dosta opasna.

Ova prepirka ponovo je ukazala na to da Milanović i Plenković ne komuniciraju, što nikako nije dobro za državu. Politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr ističe da oni notorno ne komuniciraju i ne kontaktiraju, u nekim razdobljima čak niti preko posrednika.

Falsificiranje ustavnih ovlasti

"To je falsificiranje njihovih ustavnih obveza, odnosno manipuliranje njima tako da ih se ne izvršava", kaže Puhovski. "Tu je češće u prekršaju predsjednik jer je on taj koji češće sebi dopušta javne ispade neovisno o tome što druga strana misli. Ovdje se radi dodatno o tome da se predsjednik Milanović u zadnjih godinu i pol dana odlučio pozicionirati na takorečeno čvrstu suverenističku stranu, kao neka vrsta nezakonitog političkog sina Franje Tuđmana. Došao je do pozicije u kojoj kritizira HDZ s desna, što bi još prije dvije godine izgledalo potpuno nezamislivo", kaže Puhovski.

"U tom kontekstu suverenističkog naboja, on se sada okrenuo jednoj vrsti trampovske parole, "America first", ili onoga što su u Italiji prije stotinu godina političari voljeli ponavljati, 'sacro egoismo', sveti egoizam. Brinemo se samo za Hrvatsku, za druge nas nije briga. I to je mogući stav politički gledano", rekao je.

Ono gdje Milanović sigurno ima pravo, ističe nadalje Puhovski, je da on očito nije bio o tome obaviješten. "Da nije bio obaviješten o činjenici da je Vlada preuzela neke obveze u inozemstvu koje se tiču obrambenog sektora. Po mom sudu, tu je predsjednik u pravu", rekao je.

"Ono gdje nije u pravu je ovo suverenističko histeriziranje u kojem se priča o tome da bi Hrvatska bila ugrožena zato što bi došlo nekoliko desetaka funkcionara, oficira ili ukrajinskih vojnika u Hrvatsku na školovanje, kada Hrvatska to već godinama radi s čitavim nizom država, pa i država koje su međusobno u sukobu kao što su Kosovo i Srbija", kaže Žarko Puhovski.

To je očito bilo iskorišteno da on još jednom naglasi da on, Milanović, za razliku od Plenkovića, štiti hrvatske nacionalne interese i da je on pravi suverenist, kaže Puhovski, dodajući da je to nešto što se u drugim državama ne radi javno.

"Za nas možda nije loše da se sve skupa događa javno, da vidimo malo iza kulisa kako to u političkom životu izgleda, ali je činjenica da Hrvatska država zbog toga loše funkcionira, a njih dvojica su prva dvojica političara zaduženih za funkcioniranje države", kaže politički analitičar.

Hrvatska nikome nije važna

Na pitanje kakvu bi ulogu u ovoj priči mogli odigrati saborski zastupnici, Puhovski je pojasnio da imaju ovlasti po članku 7 Ustava. "Ako Vlada odluči ne poštivati predsjednikov veto, mora ići na Sabor gdje mora dobiti 2/3 većinu. Međutim, kako se sada čuje po reakcijama, izgleda da ta 2/3 većina nije baš izgledna, jer prije svega staljinistički motiv u ponašanju SDP-a i drugih ljevičara i ljevičarki je i dalje ono što ih nagoni da podržavaju Milanovića i kada je sasvim očito da je desno orijentiran, jer je eto on njihov čovjek. S druge strane dio desničara, jer je to desničarska i suverenistička teza, će po sadržaju stati uz Milanovića i time će postati jasno da je praktički nemoguće dobiti 2/3 većinu u Saboru", pojašnjava, dodajući da je to situacija međusobnog sabotiranja.

Na pitanje sramotimo li se ovakvim ponašanjem na van, Puhovski je mišljenja da ne. "Moguće da na van izgledamo loše, ali Hrvatska zapravo nikome nije važna u ovom trenutku, a najbolje što se Hrvatskoj može dogoditi je da ne bude nikome važna. Ne mislim da se Hrvatska sramoti, zato što Hrvatska kao država nema neki naročiti ugled pa ga ne može niti izgubiti. Puno je važnije za nas iznutra da se time blokira funkcioniranje institucija države koje su ustavno predviđene i u najmanju ruku se gubi enormno puno vremena i energije prije nego što se donesu sasvim jednostavne odluke kao što su primjerice odluke o postavljanju veleposlanika u pojedinim državama", rekao je.

Na kraju je istaknuo da je po njemu od Milanovićevog pričanja o Ukrajini puno opasnije za nas kao društvo što je predsjednik neki dan nahvalio već sada bivšeg rektora Borasa.