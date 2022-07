Nakon sastanka u Madridu, Zoran Milanović okomio se na Mariju Selak Raspudić, nakon što ga je ona prozvala zbog popuštanja oko ulaska Finske i Švedske u NATO. "Moj stav je da bih učinio sve da se promijeni Izborni zakon u Madridu. Pustite Selak Raspudić, ljudi govore stvari koje ne čitaju, ne razumiju. Koliko sam puta rekao da moje mogućnosti i ovlasti u jednom trenutku prestaju i da ne mogu spriječiti da netko u ime Hrvatske potpiše taj ugovor? Sve će na kraju doći u Sabor i Sabor će o tome odlučivati. Moja poruka im je: Nemojte to napraviti. Netko kaže da sam se poigravao nečijim osjećajima, to kažu ljudi koji nemaju trunke emocije o životu. Što sam još trebao reći? Što je to trebalo napraviti u Madridu?”, rekao je predsjednik.

"Kao sukreator hrvatske vanjske politike, trebao je tek ostati dosljedan. Dakle, u svom službenom govoru pred svjetskom javnosti trebao je ponoviti ono što danima naglašava u Domovini, odnosno reći da smatra kako Švedska i Finska ne mogu postati NATO članice dok se ne promijeni izborni zakon u BiH i da će stoga pozvati saborske zastupnike u RH da glasuju protiv ratifikacije navedenog sporazuma”, poručila mu je kratko nakon njegove izjave Selak Raspudić.

Prazna retorika

Politički analitičar Žarko Puhovski za N1 kaže da je retorika sad prazna. "Sad je sasvim jasno da više ne vrijedi čak ni ono pravilo “prazne se puške obojica plaše". Jer sad obojica znaju da je puška prazna, prema tome nema nikakve opasnosti. Milanović je spao na ono što je oduvijek mrzio – na poziciju komentatora”, rekao je Žarko Puhovski.

"Ispada da Milanović na koncu konca radi za Plenkovića. Milanović je prešao na našu poziciju priznao on to ili ne, ali kao što je lijepo rekao Plenković, ni fusnote nije bilo s napomenama”, kazao je Puhovski, koji smatra da Milanović još uvijek ima problem s odrastanjem.

"I onda ga kad je u mladalačkoj fazi stvari koje se tiču njegovog rodnog spolnog identiteta očito posebno pogađaju, naime da on eto, može biti predsjednik, ali da ne može biti frajer. A on bi ipak radije bio frajer nego predsjednik”, ističe Puhovski.

'On je pao ispod nule'

Veći dio hrvatske političke javnosti odahnuo je što Milanović nije u Madridu izazvao skandal.

“On je očito se preplašio ili došao k sebi ili racionalizirao poziciju. Spustio se u svoje gabarite. On je sad pao ispod nule. On je sad slabiji i manji nego što je bio prije nekoliko tjedana. Sad je spao na to da mu se rugaju i to je, bez obzira na osobni stav spram Milanovića – šteta, jer se radi o predsjedniku države i za demokratsku državu nije dobro da predsjednik države bude objekt rugla”, smatra Puhovski.