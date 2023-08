Kao što smo nakon razdoblja nestabilnog vremena i superćelijske oluje koja je nedavno poharala znatan dio Hrvatske ušli u razdoblje stablnih vremenskih prilika i povratka mirnoga ljeta, tako je i u odnosu predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića nakon silnih verbalnih gromova i munja nastupilo smirivanje. Napetost je ranije ovoga ljeta kulminirala oko kandidata za novog ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) o kojemu se predsjednik države i predsjednik vlade moraju suglasiti.

Budući da je bivšemu ravnatelju Ivici Kinderu mandat istjecao 11. srpnja, dogovoreno je privremeno rješenje u liku Ante Kujundžića. A sada, kada i Kujundžiću kao v.d. ravnatelju u četvrtak, 10. kolovoza, istječe mandat, Milanović i Plenković napokon su postigli dogovor. Proveli su vikend zajedno - u subotu u Kninu na obljetnici "Oluje", a u nedjelju na Sinjskoj alci. U Sinju su, u svečanoj loži trkališta, odjednom se pred javnošću doimali kao dobri stari intimusi, najprije se srdačno rukujući, a onda i poduže razgovarajući. Sudeći po njihovoj mimici i govoru tijela, nisu jedan drugome govorili "Plameni jazavče!" i "Šmrkavče!". Naprotiv.

'Svaki je po malo progutao takozvani ponos'

Već je sljedećeg dana postalo jasno da je kninsko-sinjski "medeni mjesec" - "honeymoon" - kako je to mimo duha predloženog Zakona o hrvatskom jeziku novinarima dobacio Plenković - urodio plodom. U ponedjeljak je objavljeno da su usuglasili se oko toga da brigadni general Ivan Turkalj bude novi ravnatelj VSOA-e i da je Milanović supotpisao njegovu kandidaturu, koja u srijedu ide pred saborski Odbor za unutranju politiku i nacionalnu sigurnost. Istodobno, po mjeri za mjeru, postignuta je i suglasnost o imenovanju osmorice časnika na nepopunjena zapovjedna mjesta u Oružanim snagama RH.

Hoće li "medeni mjesec" Milanovića i Plenkovića potrajati, pitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.

"Shvatili su da su ipak otišli predaleko. Ili, kako bi rekao veliki Shakespeare, u toj ludosti ipak ima sistema. Naime, shvatili su da koliko god privatno bili u sukobima, naprosto ne mogu natezati konopac predaleko, jer će obojica pasti na stražnjicu. Kao i kod većine više-manje normalnih političarki i političara, prevagnulo je samoočuvanje. Da ne bi sebe previše ugrozili na svojim funkcijama, svaki je po malo progutao takozvani ponos i nadišao pubertetski motiv sukobljavanja", smatra Puhovski.

'Stvar među njima nije riješena, nego pokrpana'

Ipak, uvjeren je da će sukob Milanovića i Plenkovića za nekoliko tjedana ili mjeseci ponovno se pojaviti kao problem.

"Sada ćemo imati malo mira do kraja ljeta, krpat će se neke rupe, a onda će opet početi neka priča. Recimo, o veleposlanicama i veleposlanicima ili o nekom zakonu koji treba donijeti, tako da mi se čini da stvar među njima nije riješena, nego pokrpana", dodao je.

Što se tiče "gutanja ponosa" koji spominje Puhovski, podsjetimo da je 6. srpnja, točno mjesec dana prije "sinjsko-kninske romanse", Milanović pozvao Plenkovića na sastanak kako bi se usuglasili oko kandidata za šefa VSOA-e. Plenković je tada brže-bolje sazvao konferenciju za novinare na kojoj je doslovce rekao ovo: "Da bi došli u situaciju da se razgovara, potrebna je jedna fina isprika meni i članovima Vlade. Ono: Sorry stari, pretjerao sam. Dok to ne čujemo, nema sastanka."

Ako je Plenković bio dosljedan, to znači da mu je Milanović prošloga vikneda, u Kninu ili u Sinju, šapnuo žuđeno "Sorry stari".

"I dalje mislim da je u tom odnosu znatno veća odgovornost na predsjedniku Milanoviću koji je, naprosto, sustavno zagađivao javnu atmosferu. Plenković je pokazao da nema dovoljno snage izdići se iznad toga i ušao je u taj tip odnosa koji je pogrešan i protuustavan. Naime, njih dvojica su zaduženi da surađuju i utoliko je to protuustavno. S druge strane, ideja je očito bila da se pokuša nekako 'bajpasirati' ministra obrane pa da premijer kontaktira s predsjednikom kako predsjednikov animozitet spram Banožića ne bi došao na kušnju", tumači Puhovski.

Plenković zbog Banožića u oslabljenoj poziciji

Plenković se, dodaje Puhovski, našao u oslabljenoj poziciji zbog skandala nastalog Banožićevom glupošću, kada je pomislio da bi mogao biti izvanredni sveučilišni profesor.

"To je vjerojatno motiviralo Plenkovića da još malo popusti. Ali, perverznost čitave situacije jest u tome da smo više-manje zadovoljni jer su njih dvojica učinila ono što su morali učiniti prije godinu dana", kaže.

Ovo naglo smirivanje nakon "oluje" ujedno je pojačalo dojam onih koji smatraju da je konfliktni odnos Milanovića i Plenkovića tek predstava za javnost. Puhovskog smo na kraju pitali koliko je to dobro za higijenu javnog prostora u kojemu ova dvojica djeluju.

'Jedna ucjena razmjenjuje se za drugu'

"To nije dobro za funkcioniranje sustava, ali mislim da je, kao prvo, dobro za kritički nastrojenu javnost, jer je sada i onima koji nisu baš jako osjetljivi postalo jasno da nema nikakve razine principijelnosti u političkim odnosima. Drugo, sada se vidi da je, što bi rekao drug Staljin, kadrovska politika osnova svake politike. I treće - što je i najpogubnije za Hrvatsku - imamo višegodišnji sukob dvojice najmoćnijih ljudi, a da nitko ne zna reći u čemu je politička razlika među njima. Oni se kao Abel i Kain, kao dva brata, zapravo kao dva blizanca, sukobljavaju na način koji ne otkriva liberalno-konzervativne, centralističko-decentralističke ili kakve god druge odnose, jer se to iz dana u dan, iz vica u vic oi iz uvrede u uvredu mijenja. To je jedna neproduktivna zavada u kojoj je produktivno samo to što će ipak znatno veći broj ljudi jasno vidjeti na koji se jadan način vodi politika u Hrvatskoj. Sve ovo razotkriva loše postavljen sustav koji je izložen kompromisu, a to znači ucjeni. Imamo odnos jedan na jedan u kojemu nema pisanih pravila pa se onda jedna ucjena razmjenjuje za drugu ucjenu", kazao je Puhovski.

