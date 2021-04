PUHOVSKI O KOMEMORACIJI U JASENOVCU: ‘NDH nije napravio apsolutno ništa osim klanja i to je činjenica’

‘Ako hoćemo da se danas govori o Jasenovcu, onda nije pitanje svađa predsjednika i premijera, nego je bitno pitanje odnosa spram Jasenovca koji je podložan svim mogućim interpretacijama’, rekao je Žarko Puhovski

Obilježavanje 76. obljetnice proboja posljednjih zatočenika iz ustaškog logora Jasenovac za N1 je komentirao politički analitičar Žarko Puhovski. Na početku je rekao kako je pandemija koronavirusa “više zaslužna, nego kriva” što je u Jasenovcu više kolona. “Čini mi se više nego ispravnim da ima više kolona jer ima više Jasenovca. Nekima je on koljački koncentracijski logor, nekima radni logor, a za neke je bio samo priprema za komunistički logor”, rekao je.

‘Možemo pokušati prošlost ostaviti prošlosti’

“Naprosto je malograđansko homogeniziranje da se pravimo da postoji jedan Jasenovac, jedan nacionalni stav i onda predstavnici tog društva bi se trebali držati za ruke taj dan koji je i krivo izabran, izabran je dan završetka logora, umjesto dan početka. Ovo bi se dijelom moglo i slaviti jer 90-ak ljudi se izvuklo. Trebalo bi imati spomendan na dan početka logora, to je dan velike hrvatske sramote i to bi se tako trebalo zvati, ali to očito nitko ne želi”, rekao je Puhovski.

Dodao je da je korona djetinjast izgovor da se ne sretnu posvađani ljudi, misleći na predsjednika RH Milanovića i premijera Plenkovića. “Ako hoćemo da se danas govori o Jasenovcu, onda nije pitanje njihovih svađa, nego je bitno pitanje odnosa spram Jasenovca koji je podložan svim mogućim interpretacijama”, rekao je.

Puhovski je rekao da se prošlost “može pokušati” ostaviti u prošlosti, no da je i “Njemačka pokušala u jednom razdoblju 50-ih kad je krenulo privredno čudo, ali to ne funkcionira iz obiteljsko-psihologijskih do nacionalno-političkih razloga i neće uspjeti ni kod nas”.

“To se stalno pokušava pometati pod tepih, ‘pustimo to’, ‘to nije najvažnija stvar’… To nije najvažnija stvar na svakidašnjoj razini, ali za to postoje takvi dani kad imamo mogućnost da se podsjetimo na to jer se danas radi samo o NDH. NDH nije bila totalitarni režim kao Jugoslavija, ona je bila koljački režim bez masovne podrške. Ključno političko i moralno pitanje je može li se Hrvatska suočiti sa svojom sramotom. Često ćete čuti kod dijela hrvatskih nacionalista ‘što oni pričaju iz Srbije, kad je ona bila prva koja se riješila Židova’. Zaboravlja se da su u Srbiji i Poljskoj Židove ubijali u ime Njemačke, a u Hrvatskoj u ime Hrvatske. To je konzekvencija 10. travanja. Ako je NDH bila doista hrvatska država, onda su Hrvati genocidni narod. Ako nije bila, kao što ja mislim da nije, mislim da nije bila ni država, onda Hrvati nisu genocidni narod i tu je formula jednostavna. No, nitko ne želi doći do tog zaključka, čak ni na današnji dan”, rekao je Puhovski.

O ustaškoj i partizanskoj simbolici

Puhovski je komentirao i razlike u ustaškim i partizanskim simbolima. “Za razliku od ustaških simbola koji su bili isključivo simboli zla – ne možete dokazati da je NDH učinila išta dobro – partizanski su simboli bili i na jednoj i na drugoj strani. Tu je petokraka usporediva s križem, pod kojim je ubijeno najviše ljudi u povijesti čovječanstva pa neće nitko normalan tražiti zabranu križa jer ima i druga značenja.

To su takvi dvospolni znakovi. Na koncu, čak je i Hitler izgradio autoceste, stvorio Volkswagen, uveo poštanske brojeve ispred imena gradova, a NDH nije napravio apsolutno ništa osim klanja i to je činjenica”, zaključio je Žarko Puhovski.

