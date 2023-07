Možda se nije očekivalo, ali dogodilo se. Predsjednik Republike Zoran Milanović reagirao je na apele i pritiske iz oporbe te u srijedu podnio zahtjev za izvanrednim zasjedanjem Hrvatskog sabora. Učinio je to sukladno članku 79. stavku 2. Ustava RH, a vezano za funkcioniranje sudske vlasti zbog štrajka te utvrđivanja odgovornosti za financijsku štetu oko slučaja prodaje plina i HEP-a. Zahtjev je obrazložio činjenicom da je prema Ustavu dužan brinuti za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.

Zahtjev s dnevnim redom uputio je predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Prvim zaključkom, odnosno točkom dnevnog reda, od Vlade se traži da odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Hrvatskoj. Drugim, pak, da u roku od 15 dana utvrdi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) u provedbi Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Sazvao sjednicu, ali kaže da mu tamo nije mjesto

Jandroković, koji je ranije rekao da će smjesta sazvati izvanrednu sjednicu ako je predsjednik Republike zatraži, učinio je to sazvavši je već za ovaj vikend - sutra, prekosutra i u nedjelju. Usput je ustvrdio da je Milanović u "dealu" s oporbom te poručio kako se nada da će on, kao predlagatelj sazivanja izvanredne sjednice, biti na njoj. No, Milanović je danas odbacio tu mogućnost rekavši da "predsjedniku nije mjestu u Saboru" i dodavši na svoj način kako je "dao ključeve od dvorane, da igraju na koš, a da ništa ne porazbijaju".

Podsjetimo, od 2000. godine, kada su izmjenama Ustava značajno smanjene predsjedničke ovlasti, niti jedan od Milanovićevih prethodnika nikada nije iskoristio tu ovlast. Štoviše, kada je u kolovozu 2019. Most tražio od tadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da sazove izvanrednu sjednicu kako bi se raspravljalo o opozivu ministra zdravstva, ona je zahtjev ignorirala, a Milanović, koji je tada već bio predsjednički kandidat, izjavio je da kao predsjednik ne bi podržao takav oporbeni zahtjev.

"Po meni, ne znam koliko se predsjednik Republike u takve stvari čiste političke borbe smije miješati. To je dilema. Ako bi se sada sazvala sjednica Sabora, to bi bio presedan i mogli bismo očekivati da svako sljedeće ljeto i svaku sljedeću zimu opozicija s 31 glasom izazove izvanrednu sjednicu", kazao je tada.

'To je ispravan, ali i neočekivan potez'

Politički analitičar Žarko Puhovski prošloga je tjedna za Net.hr rekao da bi Milanović trebao sazvati izvanrednu sjednicu jer bi to bio njegov "povratak u ustavne okvire", ali i zato što je "oporba, očito i na njegov mig, krenula u akciju okupljanja koja bi trebala dovesti do sazivanja Sabora". Puhovskog smo sada upitali je li očekivao da će Milanović zatražiti sazivanje izvanredne sjednice Sabora.

"Meni je drago da se to dogodilo, jer mislim da je to ispravan potez, ali je neočekivano zato što se on zadnjih mjeseci i godina ponašao kao neka vrst privatnog govornika nevezanog uz institucije. I izbjegavao je institucijske kanale gdje god je mogao. Jako je dobro da se on tim kanalima vraća, ali bi bilo puno bolje da je to napravio nekoliko dana ranije pa da onda on jaši na čelu kolone, a ne da ide za strankama koje su pokrenule tu inicijativu."

No, odluku da se ne pojavi na sjednici, Puhovski drži očekivanom i ne pozdravlja je.

"Prema očekivanju, najavio je da neće doći u Sabor i pritom je Sabor interpretirao kao školsku sportsku dvoranu za koju nekome treba dati ključ pa je sebe učinio kao Svetog Petra koji ključeve dijeli. Međutim, veći problem je u tomu što on propušta vidjeti da je moderni državni suverenitet, iz kojeg je nastala demokratska država, započeo britanskom formulom "King (Queen) in the Parliament". Dakle, kralj ili kraljica u parlamentu jer tada se uspostavlja točka suverenosti. U engleskoj tradiciji, kada je kralj u parlamentu, onda mogu donijeti bilo koju odluku osim da pretvore muškarca u ženu, a ženu u muškarca. Danas je i to moguće, tada nije bilo. Nejasno mi je zašto Milanović ima zazor od klasične formule parlamentarne suverenosti. On će, kako se čini, ovlastiti svoga glasnogovornika da tamo govori u njegovo ime, što je dosta neugodno po mom sudu. To znači da Sabor tumači kao neku vrst opće javnosti kojoj se glasnogovornik po definiciji obraća i time opet pokazuje prezir spram institucija", ističe.

'Milanović očigledno sprema nešto'

Puhovskog smo pitali kako tumači Milanovićevu odluku da ipak "udovolji" oporbi.

"Mislim da je on čovjek kojeg je osobno pogodilo kada su mu rekli da je kukavica pa je htio pokazati da nije. Ovako ili onako, pristao je da funkcionira unutar institucija i da se pozove na bitnu odredbu svojeg djelovanja iz Ustava, koja govori da je njegova nosiva zadaća podešavanje odnosa među institucijama. To mi se čini jako, jako važnim", kazao je.

Što se tiče predloženog dnevnog reda, Puhovski drugu točku smatra promašenom jer, kaže, potencijalno povređuje načelo diobe vlasti.

"Ne vidim kako parlament od Vlade kao izvršne vlasti može očekivati da utvrđuje odgovornost za financijske štete. Izgleda kao da je tu drugu točku pisao jedan od onih polupismenih ljudi koji su sastavili pitanja za državnu maturu, a po kojima je USKOK ured Vlade", ističe.

I Jandroković i Vlada tvrde da se Milanović svrstao na stranu oporbe, a Puhovski napominje da on to radi već duže vrijeme.

"Sam je u jednom trenutku rekao da ne bi htio sazvati izvanrednu sjednicu kako se ne bi svrstao na stranu oporbe. Međutim, on nije ništa drugo radio zadnje dvije godine, nego je bio na strani oporbe, utoliko što je bio protiv HDZ-a. On je neke ljude iz oporbe pa i ove "svoje" iz SDP-a znao dovoditi do očaja nekim svojim izjavama, ali u osnovi je bio najvažniji glas oporbe protiv HDZ-a, prije svega protiv Plenkovića. Uspio se profilirati dosta na desno. Prije petnaestak dana dosta neprimjećeno je usputno rekao da kad su se njegovi vršnjaci igrali Nijemaca i partizana, on je bio šerif. Time se ogradio čak i od antifašizma, što je donedavno smatrao ključnom svjetonazorskom pozicijom. I to treba imati na umu. On očigledno sprema nešto što se u nekim državama poput Francuske znalo zvati "predsjedničkom većinom". Nipošto ne želi biti samo kandidat SDP-a za naredne izbore", smatra Puhovski.

'Dobro je da gospoda budu malo duže na poslu'

Pitanje je i čime može rezultirati izvanredno zasjedanje Sabora da bi inicijativa oporbe i zahtjev predsjednika Republike imali smisla. Puhovski smatra da je smisao u tome da se mobilizira javna svijest o ozbiljnosti problema koji su na dnevnome redu.

"Ovako kako je postavljeno dovest će do toga da se neke stvari još zaoštrenije kažu. Dovest će do čitavog niza svađa, prepirki i sličnog i možda dovede, ako HDZ bude dovoljno spretan, da se zabije klin između jednog dijela oporbe i Domovinskog pokreta. Postavlja se pitanje, s teorijama zavjere ili ne, nije li možda scenarij da je netko htio da glavni financijer Domovinskog pokreta dobije jeftino plin kako bi se "kupila" podrška Domovinskog pokreta za konstituiranje nove većine nakon izbora.

Ponavljam da bi glavna točka izvanredne sjednice - koju nitko od njih ne može staviti na dnevni red - trebala biti odnos između dvije grane izvršne vlasti - Vlade i predsjednika države, jer nijedna od tih strana ne vidi sebe kao problem ili dio problema, nego problem vidi samo u drugoj strani. U svakom slučaju, mislim da je dobro da se dame i gospodu koji i ovako lagodno žive natjera da malo duže budu na poslu. Mene iskreno zanima koliko će ih doći na sjednicu. Jedna od velikih sramota oporbe u zadnje dvije godine jest da ni jedan jedini put nisu imali više od 50 ruku. Oni više i ne računaju na to. U saborskoj većini moraju se pronalaziti i dovoditi jedni druge da bi imali 76 ili 77 ruku, a oporba ostaje na 40-50. Bit će sramota ako i sada tako bude, a lako je moguće da će biti", zaključio je Puhovski.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović u ratu HDZ-a i oporbe ne zauzima stranu