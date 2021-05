PUHOVSKI O IZBORIMA: ‘Između Tomaševića i Škore razlika nije samo 30 posto, nego i stotinu godina. Ovaj je zapeo u drugoj fazi Kulturkampfa’

‘Škoro je zapeo u dvadesetim godinama prošloga stoljeća u drugoj fazi ‘Kulturkampfa’ ili borbe u kulturi, dakle u svjetonazorskim sukobima, dok je Tomašević u situaciji da se na temelju postmodernog koncepta politike bavi realnim problemima zagrebačkog komunalnog života’, smatra politički analitičar Žarko Puhovski

Svode se računi jučerašnjih lokalnih izbora i procjenjuju izgledi kandidata koji će se sučeliti u drugom krugu za dva tjedna. Pritom su najzanimljiviji izbori za gradonačelnike Zagreba i Splita. Kako tumači već poznate ishode te kako predviđa one odgođene do drugog kruga, upitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.

Zanimalo nas je, među ostalim, može li Tomislav Tomašević zadržati uvjerljivu prednost i treba li se uoči drugog kruga izbora za gradonačelnika Zagreba pribojavati Miroslava Škore.

‘Ne vidim način da Škoro ugrozi Tomaševića’

“Ne vidim ikakav način da Škoro iole realno ili ozbiljno ugrozi Tomaševića, ne samo zato što je između njih 30 posto razlike, nego zato što je među njima stotinu godina razlike. Škoro je zapeo u dvadesetim godinama prošloga stoljeća u drugoj fazi ‘Kulturkampfa’ ili borbe u kulturi, dakle u svjetonazorskim sukobima, dok je Tomašević u situaciji da se na temelju postmodernog koncepta politike bavi realnim problemima zagrebačkog komunalnog života. U tom pogledu, Škoro naprosto nema nikakve šanse. On može pričati o Sorosu, Židovima, Tedeschiju, UDB-i i tako dalje, ali to neće nikoga motivirati osim onih koje je već imao i još ponekog s desnice”, smatra Puhovski.

Pitanje je i može li Škoro, okupljajući birače poraženih kandidata iz prvoga kruga, uspjeti pridobiti HDZ-ove glasače. Puhovski podsjeća da se on proglasio neprijateljem HDZ-a, kao što je i HDZ Škoru takvim proglasio, tako da vjeruje kako će stoga biti manja izlaznost u drugom krugu.

“Možemo! je i u ovom krugu odgovarala manja izlaznost jer imaju taj momentum uspjeha pa su njihovi ljudi izlazili na izbore i tako će vjerojatno biti i u drugom krugu. Ne vidim ikakvu mogućnost da Škoro ozbiljno ugrozi Tomaševića i pređe 35 posto.”

HDZ gubi ako drugi krug u Splitu postane referendum

Budući da je Tomašević osvojio 45,15 posto glasova te mu je zamalo izmakla pobjeda već u prvom krugu, sada se može spekulirati i o tome bi li izbori za gradonačelnika Zagreba već bili odlučeni da je svojedobno uspio dogovor Zeleno-lijeve koalicije i SDP-a o zajedničkom izlasku na izbore.

“Moguće, ali tada određen broj ljudi možda ne bi glasao za Tomaševića ako bi se u priči pojavio SDP. No uvjeren sam da se Anka Mrak Taritaš nije kandidirala, da bi stvari već bile bliže rješenju”, kazao je Puhovski složivši se s konstatacijom da je Mrak Taritaš u izbornu utrku povukao uspjeh s prošlih lokalnih izbora kada je ušla u drugi krug s Milanom Bandićem i tijesno izgubila.

Puhovski se osvrnuo i na situaciju u Splitu gdje je pomalo neočekivano kandidat stranke Centar Ivica Puljak dobio najviše glasova na izborima za gradonačelnika pa će u drugi krug će s HDZ-ovim kandidatom Vicom Mihanovićem.

“Puljak je dobio nešto više nego što je većina očekivala, pa i ja, međutim to nije posebno iznenađenje. Sada je pitanje u drugom krugu hoće li se raditi o nekoj vrsti referenduma za i protiv HDZ-a ili će se stvar svesti na sukob dviju osoba, dvojice kandidata. Mislim da ono prvo HDZ-u ne bi odgovaralo. HDZ će, naravno, uspjeti svoje ljude motivirati, iako ovih drugih ima više. Objektivno govoreći, situacija je u Split dosta nejasna i teško je reći tko bi mogao biti pobjednik”, ističe Puhovski.

SDP-u prijeti katastrofa, a HDZ postaje najjača urbana stranka

“Uspije li HDZ uz Osijek dobiti i Split, a ne izgubiti Zadar, to bi doista bila trijumfalna pobjeda te stranke. Pogotovo jer su u Zagrebu, ako ništa drugo, ispred SDP-a”, dodao je.

Ostvari li se prethodno rečeno, Puhovski kaže kako bi se HDZ potvrdio kao najjača urbana stranka u Hrvatskoj, što je donedavno bilo paradoksalno. A na tragu onoga što se nakon jučerašnjih izbora već uvelike konstatira, Puhovskog smo upitali smatra li da je SDP doživio potop.

“Izgube li Rijeku, to je za njih katastrofa. A uspiju li je očuvati, za što imaju šansu, te eventualnim uspjehom u Zadru bila bi to već velika stvar za njih. Tada bi to bio umjereni poraz. Pitanje je jedino mogu li izbjeći katastrofu.”

‘Možemo! još dugo neće biti bitna nacionalna stranka’

Ne slaže se ni s ocjenama da bi Možemo! mogao preuzeti pozicije SDP-a.

“To su besmislice. Isto se pričalo i o OraH-u i o Živom zidu i o Laburistima… Možemo! u ovom trenutku nema organizacijsku strukturu, a i ima previše posla da zadrži inicijativu u Zagrebu jer će ovdje biti puno tog sitnog, ružnog, tehničkog posla – štrikanja, što bi rekla moja baka – a istodobno moraju zadržati i funkciju u parlamentu. Izvan Zagreba Možemo! nije postiglo nikakve ozbiljnije rezultate osim u Pazinu i još nekim manjim mjestima, tako da u narednih nekoliko godina oni sigurno nisu u poziciji da postanu bitna nacionalna stranka”, kaže Puhovski.

Nakon svakih izbora običava se kazati ili barem se zapitati je li na njima promijenjena politička karta Hrvatske. Puhovski drži da je promijenjena jedino time što se HDZ uspostavio na poziciji najjače urbane stranke.

“To je još prije šest mjeseci izgledalo potpuno nezamislivo, kao i to da bi SDP bio tek peta stranka po snazi u Zagrebu. Ovo su još jedni izbori koje je HDZ dobio, i to u situaciji kada na nacionalnoj razini vladajuća stranka nakon godinu-dvije gubi lokalne izbore. HDZ je na ovim izborima u najmanju ruku prošao dobro, a možda se pokaže da su prošli i jako dobro”, zaključio je.

