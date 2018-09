PUHOVSKI O ‘AFERI SMS’: ‘Svi su znaju da je uključen Brkić, ali ime jednog čovjeka iz vrha HDZ-a se pojavilo, a onda je nekako nestalo’

“Ne vjerujem da se vodstvo HDZ-a na čelu s Plenkovićem na tako sitnoj razini bavilo postavljanjem afere, ali kad se ona dogodila postala je dobrodošla. To se najbolje vidi po tome kako su mediji na brzinu zaključili da su u aferu uključeni Brkić i Karamarko, ali ne i Jandroković”, kaže politički analitirač Žarko Puhovski

Hrvatsku političku scenu, a nadasve HDZ, potresa “afera sms” koja je izbila nakon što je prošloga petka u Belišću uhićen bivši djelatnik MUP-a u Osijeku Franjo Varga, osumnjičen da je za Zdravka Mamića i Ivicu Todorića izradio lažne sms-prepiske kojima su ovi potom mahali u javnosti tvrdeći da su žrtve urote i progona potaknutog s najviših vrhova vlasti.

Afera je zapravo poprimila političke konture kada se iz podataka koji su procurili iz USKOK-ove istrage doznalo da su Vargine usluge svojedobno koristili bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko te sadašnji potpredsjednik Hrvatskog sabora i HDZ-a Milijan Brkić. Povrh svega, sam Varga je nakon uhićenja zatražio razgovor s glavnim tajnikom HDZ-a Gordanom Jandrokovićem. Stvar je postala još nezgodnija kada se otkrilo da je vozač ministra poljoprivrde Tomislava Tolušića, Blaž Curić, inače kum Milijana Brkića, dojavio Vargi da mu prijeti uhićenje te da uništi sve podatke koji ga kompromitiraju. Inače, Varga se, kao vrsni informatičar, u MUP-u bavio kriptozaštitom podataka, a navodno je kod kuće imao poveće baze podataka.

O “aferi sms” te je li ona posljedica sukoba unutar HDZ-a razgovarali smo s političkim analitičarom Žarkom Puhovskim. Dok mediji, uključujući Nacional koji je razotkrio aferu, u njoj vide paraobavještajni okršaj, čak i mogući pokušaj državnog udara, Puhovski pak smatra da u kazneno-pravnom smislu nije riječ o velikoj aferi, ali da je takvom postala zbog njenih aktera.

“Zbog političke težine upletenih ljudi i zbog činjenice da se pokazalo kako represivni aparat nije u stanju održati minimalnu diskretnost kod provođenja istrage, ta je afera dobila puno veće značenje nego što bi inače imala”, ustvrdio je Puhovski.

On, također, pretjeranom smatra i tvrdnju da je riječ o finalu velikog obračuna u HDZ-u.

“Činjenica jest da je vodstvo HDZ-a na čelu s Andrejom Plenkovićem iskoristilo priliku. Ne vjerujem da su se oni na tako sitnoj razini bavili postavljanjem afere, ali kad se ona dogodila postala je dobrodošla. To se najbolje vidi po tome kako su mediji na brzinu zaključili da su u aferu uključeni Brkić i Karamarko, ali ne i Jandroković. U svakom kriminalističkom romanu ili seriji kad okrivljeni kaže da ne želi zvati odvjetnika nego neku javnu figuru, onda se ta javna figura smatra sponzorom tog uhićenog. A prvo što je uhićeni Franjo Varga rekao jest da traži razgovor s Jandrokovićem. Ta se informacija pojavila u medijima dva dana nakon što su objavljene druge stvari i ona je nekako nestala. To upućuje na to da se nešto što je postojalo kao policijski ili kazneno-pravni postupak sada nastoji politički koristiti za olakšanje Plenkoviću da kontrolira stranku”, smatra Puhovski.

“Plenkoviću je veći problem HDZ nego parlamentarna većina”

Na naše pitanje može li se “afera sms” dovesti u vezu s nedavnom “aferom Hotmail” koja je uzdrmala premijera Plenkovića, kao i sa skorim “Penavinim prosvjedom” u Vukovaru, Puhovski je za “aferu Hotmail” kazao da je “crknuti konj kojeg i dalje bičuju mediji nemajući druge teme”.

“To čine oni koji ne mogu priznati da je Vlada ipak nešto uspjela učiniti s Agrokorom. Pitanje je, naravno, kolika je bila cijena, ali ideja da cijena nije važna pogrešna je. S druge strane, u “aferi Hotmail” ne radi se o javnom novcu i to ne treba smetnuti s uma. A što se tiče Penave i prosvjeda u Vukovaru, čini mi se da je Plenković najprije nervozno i pogrešno reagirao na Darka Milinovića koji ga, koliko ja razumijem, uopće nije ugrožavao i bio je spreman surađivati ako ga u Lici ostave na miru.

Shvativši da je tada nervozno reagirao, Plenković je u slučaju Penave reagirao mnogo mirnije i inteligentnije: pritiskom preko HVIDR-e na neke druge veteranske organizacije da se ne priključe prosvjedu, a i svojim izjavama. Uglavnom, Plenković je tu situaciju neutralizirao i ne mislim da mu je “afera sms” trebala za Penavu. Uostalom, Penava je pijun koji i sam ne zna tko mu glavu nosi”, kaže Puhovski.

Za Plenkovića je, smatra Puhovski, trenutno veći problem stranka nego parlamentarna većina.

“Koliko vidim, parlamentarna većina mu raste i dolazi već do brojke 80 zastupnika i po tom pitanju on uopće nije ugrožen. A za HDZ Plenkoviću treba nešto što on nema – koncept. On je čovjek defanzive, reakcije. Najbolji je kada ga se napada, a da bi preuzeo potpunu kontrolu u stranci, morao bi pokazati svoj novi program, jer to formalno mora tako ići, te da na osnovu toga izvrši personalne zamjene. No, to od njega očito traži previše pozitivnog djelovanja, a on je odličan taktičar koji se u metodičkom smislu puno bolje bavi negativnim djelovanjem, odnosno reagiranjem na akcije drugih”, analizira Puhovski.

‘Plenkovićevi protivnici toliko su zakrvljeni da se ne mogu ujediniti’

To što Plenkoviću protivnici učestalo zamjeraju da je “briselski sluga” i da ga, u stvari, ne zanima ni stanje u HDZ-u ni u državi nego isključivo karijera u institucijama EU, Puhovski tumači time da se Plenković naprosto još nije imao mogućnosti baviti se strankom.

“Volio bih vidjeti po čemu je on više orijentiran na karijeru u inozemstvu od gospođe predsjednice kojoj se to, koliko vidim, uglavnom ne prigovara. A, dapače, ona je imala karijeru u inozemstvu barem kakvu i on. Međutim, to je pozicija desnice koja smatra da je on izdao pravi HDZ i zato sada imamo pobunu dijela HDZ-ovog biračkog tijela protiv HDZ-a. Do sada se to na izborima uvijek smirivalo i onda su ti ljudi ostali prirpavni glasati za HDZ. Hoće li tako biti i na europskim izborima, tek ćemo vidjeti.

Ali, ovi s desne strane nisu u stanju pokazati ni organizacijski ni koncepcijski nešto drugo. Plenkoviću leđa u HDZ-u čuva to što su njegovi protivnici međusobno toliko zakrvljeni da se ne mogu ujediniti. Opet ponavljam da bi Plenković izgubio stranku samo kada bi se Kolinda Grabar Kitarović odlučila kandidirati i preuzeti HDZ. A ona nema taj format da riskira udobnu, a nemoćnu poziciju predsjednice za potencijalno moćnu, ali ipak riskantnu poziciju predsjednice stranke i potencijalne premijerke”, zaključio je Puhovski.

