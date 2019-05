PUHOVSKI NE VJERUJE U ŠANSE RADIKALNE DESNICE: ‘Hasanbegović i Esih zaslužuju titulu delije – desničarske lijenčine’

Puhovski predviđa kako je moguće da Hrvatska neće izabrati predstavnike radikalne desnice na izborima za Europski parlament

Poznati politički analitičar, Žarko Puhovski, gostovao je danas na N1 televiziji komentirao je aktualnosti na političkoj sceni i izbore za Europski parlament. Smatra da bi Hrvatska mogla biti jedna od nekoliko država u Europskoj uniji koja neće izabrati predstavnike radikalne desnice.

Na pitanje kako komentira listu HDZ-a za izbore za Europski parlament, je li Karlo Ressler dobar odabir te što premijer Andrej Plenković time poručuje, Puhovski je rekao kako “ta lista treba pokazati da je ona Plenkovićeva lista i da on preko nje svoju moć produžuje na stranku i na biračko tijelo i da će dobiti 5, 6 mjesta u parlamentu i time učvrstiti poziciju u stranci”. Izbori se doživljavaju kao “trening utakmicu” za parlamentarne i predsjedničke izbore, dodao je.

‘Desničarske lijenčine’

Prema njegovu mišljenju, HDZ i SDP dobiti će više od dvije trećine svih mjesta, a ostalo će pokupiti Amsterdamska koalicija, Živi zid i Most.

To što je Zvonimir Hodak kao svog favorita na izborima za EU parlament podržao pravnika i suca Trgovačkog suda u Zagrebu, Mislava Kolakušića, smatra da je neobično. “… ali stvar je na desnici, oni koji su imali najveću šansu, Hasanbegović i Esih, zaslužili su titulu delije – desničarske lijenčine. Ostali se izjednačavaju i moguće je da Hrvatska bude jedna od nekoliko država u Europskoj uniji koja neće izabrati predstavnike radikalne desnice, što bi, ja mislim, Plenkoviću bilo vrlo važno.”

Paradoksalan prijedlog Bože Petrova

Prijedlog čelnika Mosta Bože Petrova da Europska unija obešteti Hrvatsku jer se nakon ulaska u Europsku uniju iselilo dosta ljudi Puhovski je okarakterizirao kao “paradoksalan”. “Od samog početka se znalo da je bit Europske unije u protočnosti ljudi i robe. Ako idemo po toj logici, Hrvatska će uskoro morati obeštećivati Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, odakle dolaze ljudi koji će u Hrvatsku doći raditi. To je nešto što je potpuno paradoksalno. Nije samo da Hrvatska daje, nego i dobiva nešto od Europske unije, kroz novac od projekata, a unaprijed smo znali što znači ulazak u Uniju.”

Također je komentirao i to štu se Milan Bandić i Milorad Pupovac protiv mirovinske reforme iako je zakon praktički već izglasan. “Taj zakon je u bitnim elementima već dvaput izglasan, pitanje je kako stvar uopće dalje može ići, hoće li sindikati dobiti dovoljan broj potpisa i nakon toga kako će ta stvar dalje ići, jer to je realno referendum protiv Vlade. To je jedna vrsta opredjeljenja protiv Vlade, što ne znači da ti ljudi neće glasati za Vladine stranke na predstojećim izborima, to je je shizofrena situacija koja se može osjetiti.”