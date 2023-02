Ostavku glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek traže klubovi SDP-a i Zeleno-lijevog bloka, a sada će pozvati i klubove iz vladajuće većine da potpišu prijedlog zaključka Vladi za pokretanje njenog opoziva. Poručili su da neće podržati izvješće o radu glave državne odvjetnice već da će glasati o prijedlogu zaključka koji će obvezati Vlade da pokrene postupak njezino razrješenja. Sličnu inicijativu pokreću i Socijaldemokrati i Most.

Peđa Grbin je najavio kako će pozvati sve stranke u Saboru, pa i one iz vladajuće većine, a kojima je stalo do zaštite javnog interesa, da im se pridruže i potpišu postupak razrješenja glavne Zlate Hrvoj Šipek. Politički analitičar Žarko Puhovski za N1 je poručio da njihova inicijativa nema nikakve šanse za uspjeh.

"Vlada je ta koja po zakonu ima jedino pravo pokrenuti inicijativu za smjenu glavne državne odvjetnice, a meni se čini da je potpuno jasno da to Vlada neće učiniti. Sve kad bi u Vladi netko o tome i razmišljao, u trenutku kad oporba tako napada, oni gospođu Hrvoj Šipek neće dati, da ne bi ispalo da popuštaju pod pritiskom oporbe. To mi se čini potpuno očitim", kaže Puhovski i dodaje da je apeliranje na ostavku, po njegovom sudu, besmisleno.

'Nezamislivo je da takva osoba može imati pravosudnu funkciju'

"Ostavka je po definiciji moralan čin, a na moralni čin možete apelirati kod prijatelj, a ne javne osobe jer je to privatna odluka svake osobe", kaže Puhovski i ističe da je glavna državna odvjetnica već rekla da neće dati ostavku.

Mediji su otkrili kako Šipek nije govorila istinu u Saboru, kada je odgovarala na pitanje zastupnika poznaje li Josipu Rimac i kada je rekla da ju ne poznaje.

"Ona je doslovce na jedno pitanje odgovorila da je u SAD-u lako proganjati one koje treba staviti pod uzde zakona, jer u SAD-u optuženi pred sudom imaju obvezu govoriti istinu. No, optuženi nigdje nemaju obvezu govoriti istinu, jer bi mogli sami sebe inkriminirati. Zato u SAD-u i postoji 5. amandman. Dakle radi se o takvom jednom elementarnom neznanju, na razini studenta prve godine prava, da je potpuno nezamislivo da jedna takva osoba može imati pravosudnu funkciju", kaže Puhovski pa dodaje:

'Ona nema nikakve kvalifikacije da vodi tu ustanovu'

"Ona je doduše civilist, bavi se građanskim pravom, ali to su neke osnovne stvari koje se moraju znati na prvoj godini fakulteta prava. Da je takva osoba uopće napravila karijeru u okviru državnog odvjetništva je skandal po sebi i pokazuje da u Državnom odvjetništvu ne rade, prije svega o stručni i kvalitetni ljudi koji su zaposleni po takvim nego po nekim drugim kriterijima. Drugo, ona je pokazala moralnu inkopetentnost time što je veoma hladnokrvno, na pitanje o tomu kako je zakazao DORH-u slučaj Žalac odgovorila, tako da 'eto kao, to se dogodilo' te da su oni kad su dobili poticaj iz Ureda europskog tužitelja njima stavili na raspolaganje svu dokumentaciju", ističe Puhovski.

"Dakle, ona nema nema ni stručne ni intelektualne kvalifikacije da vodi tu ustanovu. I to je prema mojem sudu ozbiljan problem", smatra Puhovski.

Napominje kako je DORH unaprijed određen prema nekim točkama, pogotovo u stvarima kojima se gospođa Hrvoj Šipek ranije bavila u sferi građanskog prava, ali ističe da naprosto nisu postavljeni kao neovisna institucija.

"Do nedavno su imali u Zagrebu prostorije na najvišem katu zgrade Općinskog suda. To je isto simbolično. Bili su formalno faktički svim općinskim sucima i sutkinjama nad glavom. To je ostalo iz starog sustava, ali je indikativno za čitav niz stvari", rekao je Puhovski.

DORH postao gigantska kanta za smeće

Kaže da je DORH pokušao na razne načine eskivirati sve te pritiske, a u nekim situacijama i djelovati nasuprot tim pritiscima. "Državno odvjetništvo, u posljednjih dosta godina, je po likusu ljudi koje ga vode, spalo na grane koje su ispod razine seoskih fiškala. Ne treba zaboraviti da su oni doista uhitili ministra koji je još uvijek bio u Vladi, a da nisu o tome obavijestili premijera. "

Smatra da je i DORH posljednjih 10-15 godina postao gigantska kanta za smeće. "Sve probleme društva, sve loše u društvu, sve smeće društva se prebacuje njima. I to je objektivno njih zagušilo, jer oni moraju provjeravati sve prijave koje dobiju, od potpuno sumanutih do veoma ozbiljnih", kaže Puhovski.