PUHOVSKI: ‘Mjere traju do Staljinovog rođendana, a onda će na Dan JNA donijeti nove. HDZ manipulira, oporba je nasjela’

“Mjesecima već se provodi računanje kvadrata za to koliko ljudi može biti u zatvorenom. A trebalo bi se voditi računa o kubikaži zraka, ne kvadraturi prostora”, istaknuo je Puhovski

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je najnovije mjere u borbi s koronavirusom rekavši kako mu se provjeravanje okupljanja po stanovima čini kao izmišljen problem.

“Jasno je da nitko ne namjerava hodati po kućama, nego je to pokušaj vlasti da pokažu da nešto čine. Oni su to mogli puno elegantnije napraviti. Članak 34, stavak 4 Ustava kaže da se može ući u stan ako se radi o ozbiljnoj opasnosti po zdravlje. Kako to procjenjuje policajac – ostavljam po strani… Oporba je nasjela na to što se vlast pravi kao da nešto čini, a čini premalo, što se vidi po brojevima s kojima smo suočeni i prema epidemiološkoj situaciji”, rekao je Puhovski za N1.

‘Stožer bez ikakve kontrole’

Dodao je da treba napadati skandaloznu činjenicu da Stožer koji donosi odluke djeluje formalno bez ikakve kontrole.

“Na sjednicama Vlade se može vidjeti da je Vlada primila na znanje njihove odluke, da Stožerove odluke nitko ne propituje. Stožer prema Ustavu djeluje pod kontrolom Vlade, ali očito je da nije tako. Vlada ne odlučuje o tome nego prima na znanje. To je shizofrena situacija – Stožer je samostalan, a nema države u Europi u kojoj stručnjaci, kao što su Capak i Markotić, nisu rekli baš ništa suprotno od onoga što je vladin stav”, kaže Puhovski.

PUHOVSKI KAŽE DA JE VUKOVAR DIZAJNIRAN KAO MJESTO ZA IZAZIVANJE SKANDALA I DODAJE: ‘Taj čovjek od grada želi napraviti groblje’

‘HDZ pokušava manipulirati u svoju korist’

Naglasio je kako Vlada prvo treba početi razmatrati odluke Stožera.

“Oni to ne rade, jer ovako imaju tampon zonu – žrtvovat će nekoliko HDZ-ovaca koji djeluju kao HDZ-ovci, a ne kao stručnjaci. Javnost će tražiti i odgovornost političara, ali to će se moći na izborima vidjeti, i to prvo na lokalnim izborima, a do njih će neke druge teme biti u fokusu. Policija nije djelovala ni kada su bile manje mjere. Mjere traju do Staljinovog rođendana 21. prosinca, pa će se na Dan JNA 22. prosinca donijeti nove”, kazao je Puhovski. Spomenuo je i kako se u Švedskoj ponovno vodi rasprava oko toga treba li nositi maske, ili držati distancu.

Na pitanje prilagođava li se borba s pandemijom partikularnim interesima, odgovorio je:

“Jasno je da HDZ pokušava manipulirati u svoju korist, i to na preočit, nepristojan način. S kolonom sjećanja je bila situacija da se javio veći broj zaraženih nakon nje, na što osoba iz Stožera kaže da to nema veze s kolonom sjećanja. Mjesecima već se provodi računanje kvadrata za to koliko ljudi može biti u zatvorenom. A trebalo bi se voditi računa o kubikaži zraka, ne kvadraturi prostora”, istaknuo je Puhovski.

NASTAVLJA SE ŽESTOKA PREPIRKA; Puhovski odbacuje Milanovićeve teze: ‘To sve više pokazuje da predsjednik ne zna što govori’

‘Ne možemo nikome vjerovati’

Sukobe među znanstvenicima pojašnjava kao posljedicu djelovanja Stožera:

“Ne možemo nikome vjerovati jer su se Capak i Markotić kao pupčanom vrpcom bili vezani s političkom elitom, i radili za njihovu korist. Sada se radi o strategiji smanjivanja broja mrtvih”, rekao je Puhovski.

Komentirao je i šatore kod KB Dubrava:

“Ako nije izvanredna situacija da se bolesnike drži u hladnim šatorima, ne znam što onda izvanredna situacija jest”, dodao je.

Najnovije informacije o koronavirusu pratite ovdje.