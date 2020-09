PUHOVSKI: ‘Milanović je očito uvjeren da su mjere išle u smjeru da se njemu dođe glave. Čini se da je bio u odnosu s Kovačevićem’

‘Predsjednik si ipak neke stvari ne bi smio dopustiti…’

Prepirke između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića ne prestaju jer danas je Milanović “otvorio” drugu rundu prepucavanja. Riječ je o aferi Janaf te o tvrdnjama predsjednika da je Plenković bio upoznat s istragom koja je trajala godinu dana kao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Isto tako, Milanović je “opleo” po DORH-u zbog curenja informacija te je u današnjoj izjavi za medije zdušno branio Jakova Kitarovića.

Naime, bivši prvi gospodin Hrvatske, Jakov Kitarović, našao se 11. studenog 2019. u “Klubu” gdje je poduzetnik Krešo Petek predao šefu Uprave Janafa Draganu Kovačeviću 1,96 milijuna kuna mita. Taj “Klub” nalazi se u prostorijama na adresi Slovenska 9 u Zagrebu te je Kitarović navodno nazočio podmićivanju. Milanović je branio Kitarovića, a onda rekao da je on “služio kao dekor da se zezne istražitelje”. Obrušio se i na suca i predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, Ivana Turudića pa je rekao da “treba provjeriti njegove ocjene s Pravnog fakulteta”.

“Jako je znakovita rečenica ja sam bio premijer pa sve znam. To je za javnost kapitalna informacija, tko je na čelu vlade. Politika mene i HDZ-a je da ne želim znati čime se bavi USKOK i policija. To je borba protiv koruopcije. Niti znati niti utjecati. Ako je to zaista izgovorio, onda je krucijalno da javnost zna kako se tko ponaša kao predsjednik Vlade. Nije svjedno tko je na čelu Vlade. Mene uopće ne zanima čime se bavi policija i Uskok i to je borba protiv korupcije. Njegove izjave su jako nervozne i ne znam čije je revoltiran. Ja ne pratim svoje članove Vlade i gdje idu ručati i s kime se druže. Možda da predsjednik objasni, ako je tako nervozan, zašto je išao u Klub. Ja nisam bio u Klubu”, odgovorio je Plenković na Milanovićeve prozivke.

Puhovski: ‘Milanović je uvjeren da su sve te mjere išle u smjeru da njega dođu glave’

Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za RTL komentirao je ovaj najnoviji verbalni sukob Milanovića i Plenkovića.

“Mislim da je glavni problem to što je predsjednik Milanović očito uvjeren da su sve te mjere išle u smjeru da se njemu ‘dođe glave’. Predsjednik je očito bio u odnosu s Draganom Kovačevićem. Predsjednik si ipak neke stvari ne bi smio dopustiti…”, komentirao je Puhovski.

‘Izjava u vezi Turudića je na razini trača u Kovačevićevom Klubu’

Puhovski navodi da je Milanović zamjera njemu i još nekoliko ljudi tvrdnju da se predsjednik ne smije izražavati o tekućim istragama.

“Ali to je tako. Predsjednik se uistinu ne bi trebao izražavati o tekućim istragama. Užasna je stvar to što se predsjednik bavi policijskih taktikama (…) Ta izjava da je Turudić bio jedan od lošijih studenata je na razini trača u Kovačevićevom Klubu”, komentirao je Žarko Puhovski za RTL

