PUHOVSKI KAŽE DA ĆE SE BANDIĆEVE AFERE BRZO ZABORAVITI: ‘Nije učinio velike stvari, ali je mnoge popravio. Pitanje za njega uvijek je bilo isto…’

“Nastaje novo miješanje karata. HDZ i SDP su se osramotili jer su poslali blijede kandidate”, kaže Puhovski

Analitičar Žarko Puhovski komentirao je za N1 smrt Milana Bandića i posljedice koje će ona ostaviti na zagrebačku političku scenu i nadolazeće lokalne izbore.

“Bandić je bio kontroverzan, a političari koji vode Hrvatsku nisu spretni kad moraju igrati po nepostavljenim shemama”, rekao je Puhovski o izrazima sućuti gradonačelniku i nastavio:

“Milanović je to učinio korektno, nisu se voljeli i ostao je dosljedan, kratko je izrazio sućut. To mu treba uzeti za dobro za razliku od drugih koji su patetično sad rekli da nakon smrti ne treba govoriti oštro. To je po mom sudu loša interpretacija stare formule ‘nikad loše o pokojnima’. To je imalo smisla jer se pokojnik ne može braniti, no Bandić je bio toliko napadan, da jedan napad više manje ne radi razliku.”

Puhovski smatra da će se Bandićeve afere brzo zaboraviti:

“Po meni nije bio problem to što je dijelio ljude nego okupljao. S velikom protupropagandom, nizom prigovora, on je okupljao ljude, to ostaje kao politički problem, njegov profil je bio profil političara koji nije mogao biti moderan. Koncept modernog političara nije prihvaćao. Povijest će postići to da će se afere brzo zaboraviti. Ostat će zapamćen kao najdugovječniji gradonačelnik. Nije učinio velike prekretne stvari, ali je mnoge stvari popravio, od Bundeka, niskopodnih tramvaja… Pitanje za njega je uvijek bilo jedno te isto – koliko je bilo preskupo. Ali i to će se zaboraviti, ostat će kao važna, ali ne i najvažnija figura u zagrebačkoj povijesti, rekao bih više pozitivna nego negativna.”

Pogledaj fotogaleriju

ZAGREPČANI SE OPRAŠTAJU OD BANDIĆA: ‘Previše je toga i lošega i dobroga. Vrijedan je on čovjek’; Fontane zasvijetlile s njegovim likom

Alibi kandidati lokalnih izbora

Komentirajući kako bi sad mogli izgledati lokalni izbori rekao je:

“Nastaje novo miješanje karata. HDZ i SDP su se osramotili jer su poslali blijede kandidate. SDP je poslao kandidata koji ne zna koji tramvaj ide s Trga u Dubravu, a HDZ-ov ne može složiti rečenicu da ne spomene Vladu RH. Oni su alibi kandidati. Ostaje Tomašević koji se mora okrenuti od kritike Bandića i pitanje je hoće li Škoro uletjeti u tu desnu rupu. Čini mi se malo vjerojatno da bi dva lijeva kandidata ušla u drugi krug, sad ide sve ispočetka.”

Puhovski smatra i da će Bandićeva stranka sad kao kandidata predložiti njegovu zamjenicu, Jelenu Pavičić Vukičević. No, ona je u nedjelju navečer izjavila kako se ne misli kandidirati za gradonačelnicu.

MILAN BANDIĆ NEĆE BITI POKOPAN U ALEJI VELIKANA NA MIROGOJU: Njegovo grobno mjesto bit će među građanima

‘Kalinić je previše radikalan’

“Kalinić je previše radikalan, a i prigovara mu se oko potresa. Kad netko prihvati i dobije upravu u ruke, onda će se pokazati kakve su bile financijske pukotine. Tu je problem za ljude poput Tomaševića, da si nađu ljude kao što je Tuđman našao Manolića. Oni trebaju nekog svog Manolića, ne u udbaškom smislu, nego čovjeka koji zna kako sustav funkcionira.”

‘U ŠOKU SAM JER MI JE PRIJATELJ UMRO U KUĆI’: Bandić i Sergej Ivanović su se družili cijelu subotu: ‘Nije se žalio ni na što, a onda…’

Na pitanje je li izgledno da HDZ ipak promijeni kandidata, odgovorio je:

“Mislim da je to razlog što je kasnilo Plenkovićevo obraćanje, to što se mora opredijeliti između male sramote da promijeni kandidata i velike sramote da izađu s kandidatom koji će loše proći, pogotovo ako se Škoro kandidira. Tko god bio kandidat HDZ-a, mora se obraćati Bandićevom biračkom tijelu. Političari u Hrvatskoj nemaju kulturu priznavanja grešaka, sumnjam da će se to dogoditi pa će vjerojatno ostati isti kandidat.”