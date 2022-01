Proteklih dana predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković učestalo je spominjao ''demontiranje'' države i njenih institucija, ali tko su ''demonteri' - nije izrijekom spominjao. Lakonski je prepustio da ih javnost sama prepozna, odnosno da pretpostavi na koga aludira.

''Svi koji prate političku situaciju u Hrvatskoj vide tko je konstruktivan, a tko destruktivan'', kazao je premijer.

Po njegovu mišljenju, na meti ''demontera'' su Hrvatska narodna banka, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska radiotelevizija, Stožer civilne zaštite… Čak se poslužio izrazom 'salama taktika' koja podrazumijeva postupno 'krišku po krišku' eliminiranje protivnika, a datira iz doba najrigidnije komunističke vladavine u Mađarskoj.

Hibridni rat, crni labud, demonteri...

Nije ovo prvi put da Plenković i njegova vlada takvim bombastičnim frazama označavaju one koji navodno rade protiv države. Sjetimo se priče o ''hibridnom ratu'' od prije nekoliko godina ili teorije o ''crnom labudu'' nakon nezadovoljavajućeg rezultata HDZ-a na izborima za Europski parlament u proljeće 2019. godine. Političkog analitičara Žarka Puhovskog pitali smo smatra li da Plenković svoje tvrdnje o 'demontiranju' države i institucija temelji na nekim ozbiljnim obavještajnim izvještajima i analizama ili su plod svojevrsne paranoje te oblik pritiska na medije.

''Uvjeren sam, iako to ne mogu dokazati, da je to pritisak na obavještajne službe barem koliko i na medije. One se nalaze u poziciji da ih se 'tjera' u javnost i od njih traži komentar. DORH je nešto nesuvislo rekao o tome, SOA nije. No, to su naprosto političke fraze, da ne kažem floskule, koje nemaju nikakve veze s obavještajnim radom. Demontaža države je nešto što bi se doista pojavilo kao obavještajni sadržaj kada bi se radilo o nekim ozbiljnim zaplotnjačkim organizacijama. Toga sigurno nema i sve na što se premijer referira su stvari koje su naglašeno javne.

Da od obavještajnih službi tražite da se bave nečim što je javno rečeno kao više ili manje suvisla kritika - naprosto je besmislica. Ja, recimo, smatram da se nedovoljno podržava djelovanje Vlade na ekonomskom području u vrijeme pandemije. Po mom sudu, doista je uspjeh Vlade što je Hrvatska dobro isplivala iz toga. Ali to je moje mišljenje. Kao i mišljenje da se nedovoljno kritizira Vladu zbog katastrofalnog stanja obnove. Ali to je onda već rasprava o tome jesam li upravu ja ili vi i ni na koji način ne može biti element demontaže države. Uostalom, jadna je država koja bi se tako mogla demontirati'', kazao je Puhovski.

'Kod Plenkovića ima autokratskih elemenata'

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak ovih je dana rekao da se premijer Plenković ponaša poput Staljina. Usporedba se doima pretjeranom, a Puhovski kaže da kod Plenkovića ne postoje diktatorski, ali postoje određeni autokratski elementi. No, važnijom mu se čini premijerova nervoza za koju kaže da joj ne vidi razloga.

''Stalno to ponavljam - čini mi se da Plenkoviću dobro ide, a on se ponaša kao da mu ne ide dobro. Doduše, on možda zna nešto što ja ne znam, no ipak mislim da nema razloga osjećati bilo kakvu ugrozu od oporbe. Doći i reći da je vrijeme da vlada ode u vrijeme kad ima superiornu podršku i poziciju, zapravo je atak na demokraciju. Ja mogu smatrati da je ova Vlada loša i da je narod zaveden, ali radi se o tome da ili prihvaćamo da većina biračkog tijela odlučuje o većini u parlamentu ili ne prihvaćamo. Ili jesmo za demokraciju ili nismo. Vladu treba kritizirati zbog čitavog niza stvari, iznad svega zbog obnove, ali ta Vlada i dalje ima punu legitimaciju – ima rezultate izbora, ima solidnu većinu u Saboru i svi podaci pokazuju da joj podrška nije nagrižena. Ono čega se Plenković očito boji jest da ta podrška bude nagrižena'', smatra Puhovski.

'Nepojmljivo je da se ne daju ugovori o kupnji Rafala'

Dodao je kako su institucije u Hrvatskoj desetljećima bile ''demontirane'' uz popularnu frazu ''Dolje birokracija'', a Hrvatskoj je, kaže, upravo birokratizacija nasušno potrebna.

''Potrebni su oni koji iz svoga ureda, bez političkog utjecaja izvana odlučuju po svom profesionalnom znanju. Daleko najslabija točka Hrvatske su javni i državni službenici i njihova profesionalnost. Zato prolaze razni loši zakoni i nesuvisle strategije'', ističe Puhovski.

Plenkovićevih autokratskih elemenata može se naći i u odluci Vlade da ne dâ na uvid ugovore o kupnji francuskih borbenih zrakoplova Rafala ni predsjedniku Republike ni saborskom Odboru za obranu. Puhovski naglašava da mu je to neshvatljivo.

''Kada bi se takav skandal dogodio u normalnoj državi, onda bi se izdao sudski nalog da se to isporuči. Ured predsjednika bi zahtijevao da sud naredi Vladi da u roku od 48 sati preda te ugovore tajnici saborskog Odbora za obranu. Mogu razumjeti da meni s ulice neće dati te informacije, ali da ih ne žele dati vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga i odboru koji u ime Sabora kontrolira Vladu i MORH - naprosto je nepojmljivo. I to pokazuje da se dioba vlasti pervertirala u pravcu autokratskog vođenja države'', kaže.

'Ima istine u onome što je rekao Milanović'

A nakon što je objavljen rezultat popisa stanovništva koji pokazuje da je Hrvatska u proteklih deset godina ostala bez gotovo 400.000 stanovnika, u kritikama se licitira time koja je vlada odgovorna za koliki broj iseljenih. Oporba je Plenkovićevu vladu prozvala kao najodgovorniju za masovno iseljavanje, a u obranu premijera pomalo neočekivano je stao predsjednik Zoran Milanović.

''Na to nema utjecaja Plenković, nisam imao ja. Naprosto ljudi odu, steknu nova iskustva, mnogi se vrate. To će se sigurno dogoditi i nama'', rekao je Milanović.

Puhovskog smo upitali je li Milanović abolirajući Plenkovića ustvari abolirao i sebe od odgovornosti za gubitak stanovništva, jer je u proteklih deset godina i on odradio jedan mandat na čelu vlade.

''Nema spora da on skida odgovornost i sa sebe i s premijera. To je, da tako kažem, sindikat predsjednika. Kad dođe do velike frke oni jedan drugoga štite, jer su naprosto iz istog socijalnog i političkog kruga u smislu privilegija, ne u smislu svjetonazora. Ali, također smatram da ima istine u tome što je rekao Milanović. Nitko ne postavlja pitanje kako to da su iz Jugoslavije i ondašnje Hrvatske ljudi odlazili na rad u Njemačku tako da bi otišao samo otac, slao novac i dolazio dvaput godišnje, a sada odlaze čitave obitelji. Politički bi situacija trebala biti povoljnija jer Hrvatska sada ima svoju državu, ali očito se socijalna situacija okrenula na negativno. Očito je privlačna snaga hrvatskog društva manja od one koju je imalo jugoslavensko društvo. Naravno, sada je drugačije i zbog Europske unije, sve to stoji, ali moglo je i 1960-ih odlaziti na stotine tisuća ljudi u inozemstvo. Sve treba ozbiljno analizirati, ali daleko je od toga da je to odgovornost ove Vlade. Za razliku od obnove od potresa koja je isključiva odgovornost ove Vlade i na tome ih treba veoma oštro napadati'', zaključio je Puhovski.