Svake prve subote u mjesecu na glavnom zagrebačkom trgu, ali i na glavnim trgovima drugih hrvatskih gradova, mogu se vidjeti muškarci koji na koljenima mole krunicu. Oni su okupljeni pod inicijativom 'Vitezovi bezgrešnog srca Marijina', a na javna mjesta dolaze s velikim slikama djevice Marije. Na svojoj stranici 'Budimo muževni' navode kako se mole 'za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda, za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova, za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu, za autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja, za duše u čistilištu te za osobne nakane'.

No, ova pojava molitelja izazvala je brojne reakcije javnosti, raste broj njihovih neistomišljenika, a na istim mjestima i u isto vrijeme organizirani su i kontra prosvjedi, a javno ih prozivaju i brojne osobe iz javnog života.

Bauk: Ova molitva zaslužuje pozornost policije i DORH-a

Zastupnik SDP-a Arsen Bauk kazao je u subotu da su tijekom povijesti mnogi podcjenjivali radikalne, ekstremističke pokrete jer na njih nisu obraćali pozornost, dok molitva na gradskim trgovima zaslužuje pozornost policije i državnog odvjetništva. Bauk ističe da se tri četvrtine Hrvata protivi 'ovakvom načinu izražavanja stavova', pozivajući se na istraživanje javnog mnijenja, stoga smatra da Hrvatska nije blizu poljskog scenarija, gdje je pobačaj zabranjen, osim u iznimnim slučajevima.

"Ali, ako vidimo tendencije u tom smjeru, onda će i akcije biti još energičnije i jače. Pokrenuli smo inicijativu da se u Ustav unese pravo žene na izbor. Dajemo i druge prijedloge kojima bi se zaštitila prava žena", dodao je Bauk.

Katolička teologinja: 'Dečki, molite se vi za sebe'

Mirovna aktivistkinja i katolička teologinja Ana Marija Raffai nedavno je kazala kako je molitva - razgovor s Bogom, obraćanje Bogu.

"Ono što mislim da je važno reći - je li mi kao vjernici kad se molimo isijavamo poruku evanđelja ili nešto drugo? Zašto našu vjeru u javnosti netko doživljava kao ugrozu? To nije samo pitanje da netko mrzi Crkvu, nego je i pitanje kako mi možemo samokritično pogledati kakvu poruku odašiljemo i kako zračimo. Prisjetila bih se riječi jednog francuskog biskupa u Drugom svjetskom ratu koji je francuskim vojnicima koji su rekli da se mole da se Nijemci preobrate rekao: 'Dečki molite se vi za sebe'. Moja je poruka muževima: 'molite se vi dečki za sebe, a pustite žene na miru", poručila je Raffai nedavno gostujući u emisiji Otvoreno na HRT-u.

Fred Matić: Prije 100 godina imali smo jednog simpatičnog mladića s brčićima

Među najglasnijim protivnicima molitelja je i Predrag Fred Matić, koji se u ožujku čak i pojavio na trgu bana Jelačića za vrijeme 'molitve', te je i tada dao izjavu za medije: 'Po tko zna koji put ponavljamo da mi protiv onih koji mole nemamo ništa, dapače neka ljudi mole. Samo, bilo bi lijepo da mole prema onome što evanđelje propagira, a to su mir ljubav, razumijevanje, oprost. Međutim, ljudi koji su ovdje izazivaju jezu među građanima jer oni mole za neke stvari koje sigurno ne pripadaju 21. stoljeću'.

"Bilo bi lijepo kad bi čak molili da nas HDZ-ovci više ne kradu, da se smanji inflacija, da branitelji dobiju konačno ustavni zakon. Ali ne, oni se mole protiv kratkih suknjica, protiv toga da žene ne serviraju gulaš točno u 12 sati, za to da žene jako dobro upravljaju usisavačima. To je ono što izaziva jezu", kazao je Matić i dodao: 'Prije 100 godina imali smo jednog simpatičnog mladića s brčićima koji je uzdigao njemačko gospodarstvo, napravio autoceste, a usput propagirao nekakvu agendu kao i ovi ovdje, a to je rezultiralo destinama milijuna mrtvih kasnije. Ne želimo da se to ponovi i neće'.

Puhovski: Reakcije su u mnogome pretjerane, a dijelom i pogrešno zasnovane

No, politički analitičar Žarko Puhovski, ujedno politolog i filozof, ima malo drugačiji stav.

"Uvjeren sam da su reakcije na subotare-klečavce pod repom konja bana Jelačića u mnogome pretjerane, a dijelom i pogrešno zasnovane, jer je riječ o malom broju ljudi, koji uživaju potporu manje od trećine javnosti, a pritom manifestiraju u legalnim okvirima i ne ometaju funkcioniranje grada. Mnogo više, iako rjeđe, to čine marševi za otporu LGBTQIA+ osobama", smatra Puhovski.

Također, dodaje Puhovski, njihovo ponašanje bi moglo, a možda i trebalo, biti problemom samo za pripadnike rimokatoličke zajednice. "Još u Besjedi na gori jasno je, naime, rečeno: 'i kad molite, ne budite kao licemjeri. Oni se najradije mole na uglovima uličnima da se pokažu pred ljudima' (Mt 6, 5)", napominje.

'Molitva, pa ni ovakva koja je zapravo politički sastanak, neće vratiti društvo natrag'

Također, nastavlja Puhovski, za one pak koji su nevjernici molitva i nije drugo do puko deklamiranje.

"Budući da za njih boga nema, pa se vjernici molitvom i nemaju komu obraćati, niti ona smije izazvati zabrinutost, ili strah. Tim više što tekst deklamacije, osim frazealnih općih mjesta devetnaestostoljetne malograđanštine, ne sadrži ni protuustavne, niti protuzakonite sadržaje. Doživljava li se molitvu kao performativ, kako to mnoge kritike ovih dana čine, ostaje se u vjerskim okvirima u kojima se stalno očekuju učinci molitvenoga skupa – ili, možda, na razini woodoo praznovjerice", navodi Puhovski koji smatra da molitva, pa ni ovakva, koja je zapravo politički sastanak, neće vratiti društvo natrag.

"Mnogo više efekta vjerojatno imaju česte, a popularne manifestacije tipa: 'Kaj su jeli naši stari?'. Jer su 'naši stari' jeli ono 'kaj su spravile naše stare', dakle majke, sestre, kćeri, služavke, kuhajući i pećući svakodnevno od četiri ujutro, da gazde ne bi uzimale fast food. No, takve kulinarske navade nisu samo nutricionistički karakterizirane, nego sa sobom nose čitav socijalni kontekst drečeće neravnopravnosti koji ovakva turistička okupljanja naravno zapostavljaju. Kao što se djeca katkada igraju vitezova i princeza, no nitko pritom ne igra ulogu kmeta", navodi Puhovski i zaključuje: 'Paradoksalno je da su u prvim redovima prosvjeda protiv ovoga vjerskog intervencionizma oni koji, zapravo, zastupaju za stupanj nižu civilizacijsku razinu i od najprimitivnije verzije ustrojene monoteističke religije, idolatriju, obožavanje živih bića – Milanovića ili čak Grbina. Nietzscheova riječ o 'sumraku idola' ovdje je začudo odveć optimistična – na svim stranama."