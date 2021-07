Žarko Puhovski za N1 je komentirao glasine o kandidaturi Grabar Kitarović za mjesto Glavnog tajnika, najave obveznog cijepljena, kao i kontroverzni mađarski zakon i problem pedofilije.

Žarko Puhovski smatra da ima šansu, no i da joj glasine ne koriste:

“Ona može imati šansu ako dođe do međusobnog paraliziranja velikih igrača pa onda prođe netko drugi, ali točno je rekao predsjednik Milanović – prerano je. S najavama tako rano obično se naudi kandidatima. Priča se da bi mogla biti, vjerojatno nitko od predsjednika velikih država neće biti, ona zato ima neke šanse, ali za nju je to bolje što manje spominjati. Kako vrijeme odmiče, ispada sve manje negativnom figurom jer je Milanović toliko toga učinio da se o njoj govori maltene kao o pozitivnoj figuri.”, kaže.

'Kad je došlo cjepivo za polio, nije se dovodilo u pitanje'

Komentirajući slabu zainteresiranost za cijepljenje rekao je kako je značajno palo povjerenje u autoritet:

“Zadnjih 50-60 godina događa se nešto kao ruiniranje autoriteta. Autoriteti gube socijalnu poziciju, prvo politički, pa vjerski, pa znanstveno… Razvila se atmosfera nepovjerenja u autoritete, uključujući znanstvenike. Prije 60 godina, kad se govorilo o dječjoj paralizi, nije bilo sporno veselje što je došlo cjepivo, nije se dovodilo u pitanje. Danas je nova atmosfera na kojoj posebno radi desnica, odbijaju sve državne i druge autoritete, a u Hrvatskoj je to dodatno naglašeno jer u Hrvatskoj institucije nemaju nikakav ugled.”, smatra Puhovski i pritom dodaje da je solidarnost kao tema izgubljena iz rasprave.

“Solidarnost je, međutim, dio ljudske egzistencije. Čovjek ne može živjeti van zajednice za razliku od životinje. Ako je riječ o po život opasnoj zaraznoj bolesti koja se može zaustaviti cijepljenjem, ako su nuspojave zanemarive u odnosu na korist, onda treba uvesti obavezno cijepljenje s dvotrećinskom većinom u parlamentu.

Cijepljenje mora uvesti zakonski, a ne Vladinim dekretom

S jedne strane predsjednik države potpuno krivo radi viceve na račun bolesti, s druge strane je u pravu kad traži dvotrećinsku većinu. Premijer je u pravu kad naglašava ozbiljnosti bolesti, ali je u krivu kad bi tu bolest neozbiljno tretirao. Ljudi su zbunjeni, slušaju razne priče, histerija i strah se širi i mislim, ako se pokaže da stvar nije gotova, morat će se donijeti neke odluke, ali na zakonski način. Protiv sam toga da se Vladinim dekretima takve stvari uvode”, rekao je Puhovski i dodao da ne vjeruje da može doći do nemira ako se uvede obveza cijepljenja.

“Ne vjerujem da možemo očekivati veliku razinu društvenih nemira, ali možemo očekivati švercanje, izbjegavanje, krivotvorenje dokumnata, ali će trebati nešto napraviti da se dođe do tih 70%. Imamo začuđujuće velik broj ljudi u zdravstvu koji nije cijepljen.”

Naglasio je da su u Sloveniji ukinuli besplatno testiranje kako bi potaknuli ljude na cijepljenje. “Obvezu još nitko nije proglasio jer je to doista psihološki teško opravdati, a i teško je provesti”, dodao je.

'Ono što radi Orban je skandalozno, ali...'

Komentirao je mađarski zakon kojim se zabranjuje promicanje homoseksualnosti i promjene spola maloljetnicima.

“Orban je napravio veliku pozitivnu stvar, ne htijući, pokazao je svima da je priča o europskim vrijednostima fraza – Orban je europska vrijednost jednako kao i ostali. Orban je usporediv politički s Angelom Merkel. Mislim da je skandalozno to što radi, ali on je realno čovjek koji je frontmen pokreta u kojem se pojavljuju i Poljska, i Slovačka, dio Češke, nekoliko država van EU, čovjek koji ima najbolje veze s Kinom i Rusijom, on je u EU netko. Važno je to što on ima podršku, to nije diktator, ima podršku drugih nacija. Orban postaje zvijezda njemačkih desničara, u Finskoj imate izrazito jaku desnicu.”

Osvrnuo se i na prijedlog Mostovog zastupnika Nikole Grmoje, koji se našao u središtu medijske pozornosti nakon najave antipedofilskog zakona kojim bi se uvele strože kazne za pedofile.

“Počelo je s Fredovom inicijativom, Most se našao u sendviču između Domovinskog pokreta i HDZ-a. Reagirala je Selak Raspudić koja je rekla da je ta rezolucija napad na ljudska prava što je nemgouće jer ne može ni da hoće utjecati na nešto, pa je Grmoja lukvao pokušao povezati pedofiliju s LGBT propagandom. On je jedna vrsta čovjeka koju bi se moglo nazvati primorskim cinoberom i tu se digla buka jer je to čudna priča.

'Ugledni umirovljeni svećenici'

Kad god desnica napada pedofiliju, uvijek izbjegava spomenuti rimokatoličku crkvu, a ona je globalno gledano osnovna logistička potpora pedofiliji u svijetu. To se čuje kod pape Franje, ali ne kod hrvatskih biskupa. Kod nas osuđeni za pedofiliju kao ugledni umirovljeni svećenici žive na Kaptolu. I sad imamo treću razinu, pojavio se Petrov koji je htio pomoći Grmoji i rekao rečenicu koju su nazvali fašističkom, ali je točna – većina toleriramo vas kao manjinu.”