Ako brojke zaraženih koronavirusom nastave rasti za dva do tri tjedna moglo bi ih izvan pogona biti i 10.000 liječnika i medicinskih sestara

Kreveti koji su tek jučer stavljeni na odjel hitnog prijema u Dubravi već se pune. “Od noćašnjih 29 prijema u naš intenzivistički centar, 16 bolesnika je na hitnom prijemu. Zadnjih dana dinamika novoprimljenih bolesnika je stalno veća od 20 i kreće se između 20 i 30. I to je jednostavno matematikom to. Nema šansa da će se taj prijem lagano puniti, ako ovako nastavimo on će se puniti ovako brzom dinamikom”, upozorava Jasminka Peršec s Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, javlja RTL.

Do sredine tjedna ni novi kreveti neće biti dovoljni. “Pucamo po šavovima. Jako teško je već organizirati rad jer mi trenutno imamo već dvije intenzivne jedinice. A punjenjem ovog hitnog prijema pojavit će se potreba, a to će biti sada u narednim danima, treće intenzivne jedinice i mi sa svojim ljudstvom nećemo to moći zbrinuti”, upozorava Peršec.

Alarmantna situacija

U pomoć su im danas stigla tri infektologa. “Svjedočimo uštesterostručenju broja zaraženih dnevno osoba u Hrvatskoj, dakle ti brojevi kojima svjedočimo zadnjih dana će se reflektirati na broj hospitaliziranih u idućih sedam do 10 dana. Vrlo vjerojatno ćemo biti prinuđeni odgoditi određene elektivne zahvate, a isto tako moguće da ćemo biti primoreni pozvati i umirovljene kolege i možda i neke druge koji mogu pomoći”, ističe predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić.

U KB-u Merkur je 26 pozitivnih djelatnika i gotovo 100 u samoizolaciji. U Općoj bolnici Varaždin će neke ambulante prestati s radom, većina nehitnih operacija će se odgoditi. “Situaciju nikako ne možemo nazvati zadovoljavajućom, ja bih je nazvao zabrinjavajućom, alarmantnom, pa čak i opasnom. Još prije dva i pol tjedna imali smo samo pet osoba na bolničkom liječenju, a sada se taj broj usedmerostručio”, upozorava načelnik stožera Civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin.

U Rijeci još ima kreveta

Na COVID odjelu riječke bolnice praznih kreveta još ima, na bolničkom liječenju je 20 pozitivnih pacijenata. “Zaokruženo možemo reći da imamo 70-ak kreveta spremnih, od toga 20 trenutno popunjenih tako da mislim da Rijeka kao centar za našu županiju i respiratorni centar za ove tri županije može pružiti punu sigurnost građanstvu”, smatra Alen Ružić, ravnatelj KBC Rijeka.

U općoj bolnici u Puli pozitivni su pacijenti. U Hrvatskoj je zbog izolacije i samoizolacije izvan pogona oko 2000 medicinskih sestara i liječnika. Ako brojke nastave rasti za dva do tri tjedna moglo bi ih izvan pogona biti i 10.000.

