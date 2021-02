PSIHOLOZI O VAŽNOSTI MENTALNOG ZDRAVLJA: ‘Suočavanje s realitetom nekim ljudima će biti jako teško’

Psiholozi naglašavaju važnost očuvanja mentalnog zdravlja, ali upozoravaju kako živimo u posebnim uvjetima čije posljedice će na pojedine osobe biti dugoročne. ‘Ljudi su prošli i dalje prolaze kroz stres visokog intenziteta i neki se u tome snalaze dobro, a neki dosta teško’

Jučer je u počeo 14. tjedan psihologije u Hrvatskoj čiji je ovogodišnji slogan “Čuvajmo (mentalno) zdravlje”, a psiholozi su gostujući u HRT-ovoj emisiji “U mreži Prvog” govorili o važnosti mentalnog zdravlja i kako ga sačuvati u ovim izazovnim vremenima.

Predsjednik Hrvatskog psihološkog društva Josip Lopižić rekao je kako od 2008. godine nastoje raznim aktivnostima i događanjima ukazati na važnost mentalnog zdravlja, a slogan “Čuvajmo (mentalno) zdravlje” odabran je upravo zbog okolnosti u kojima se Hrvatska našle prošle, ali u kojima se nalazi i ove godine.

Lopižić: ‘Živimo u posebnim uvjetima’

“Već godinu dana živimo u posebnim uvjetima zbog pandemije bolesti Covid-19 i onim što ona nosi sa sobom. Od promjene ponašanja koju smo morali napraviti, promjene u našim socijalnim interakcijama s ljudima, radu, obrazovanju, te prvi zagrebački potres u ožujku i na kraju petrinjski potres. Sve je to jedna jako visokointenzivna trauma kroz koju su sve kategorije ljudi prošle i dalje prolaze budući da je situacija na području Banije još uvijek nestabilna. Ljudi su prošli i dalje prolaze kroz stres visokog intenziteta i neki se u tome snalaze dobro, a neki dosta teško”, rekao je Lopižić.

Premda neki ljudi prihvaćaju sve okolnosti života u kojima se trenutno nalazimo, Lopižić je rekao kako se nizom aktivnosti pokušava ljudima ukazati na korištenje raznih mogućnosti kako bi sebi olakšali život – od kriznog telefona za psihološku pomoć do različitih mogućnosti u zajednici gdje se ljudi mogu obratiti, javiti i potražiti pomoć. Također, Lopižić je podsjetio kako je na stranicama Hrvatskog psihološkog društva moguće pronaći brojeve gdje se građani mogu javiti.

Pati li naše mentalno zdravlje u doba korone? Psihijatrica objašnjava simptome anksioznosti i kako ih pobijediti

Ajduković: ‘Suočavanje s realitetom nekim ljudima će biti jako teško’

Profesor emeritus na Odsjeku za psihologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta, psiholog Dean Ajduković rekao je kako u ovakvim situacijama ljudi imaju vlastite prioritete u životu, kao i razne faze kroz koje prolaze, dodajući kako se u prvoj fazi, iz koje trenutno izlaze stanovnici Banije, ljudi suočavaju s realitetom koji ih čeka. “U prvom tjednu je postojao veliki stupanj brige za preživljavanje, ali i poricanja svega onoga što se moglo očekivati da će se dogoditi”, naglasio je te dodao kako će suočavanje s realitetom pojedincima biti jako teško.

“Suočavanje s realitetom znači polagano prihvaćanje da će život u kontejneru trajati duže vrijeme i da će biti teško. Oni koji se s time lakše nose imaju resurse koji drugi nemaju. Jedan od važnijih resursa je socijalna podrška ili mreža ljudi, a koje je narušeno s katastrofama poput potresa”, rekao je Ajduković.

Također, Ajduković je rekao kako trenutno postoje dvije skupine ljudi, među kojima se vide razlike. S jedne strane radi se o onima koji ulaze u fazu orijentacije prema budućnosti i pozitivne borbe sa samom situacijom u kojoj se nalaze, a s druge nalaze se oni koji još uvijek ne ulaze u to. Ajduković je dodao kako psihologe posebno brine druga skupina ljudi, ali je i naglasio kako je na samom terenu neposredno nakon potresa angažiran velik broj psihologa koji su pružali prvu psihološku pomoć.

RADA BORIĆ U SABORU UPOZORILA: ‘Nakon epidemije čeka nas još jedna kriza, kriza mentalnog zdravlja’

Kovač: ‘Posljedice će biti dugoročne’

Marina Kovač, ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice “Doktor Ivan Barbot” u Popovači rekla je kako je bolnica nakon potresa na Baniji oformila timove za pomoć ljudima na terenu, dodajući kako su se u početku obilazile kuće, istaknuvši kako je pojedinim stanovnicima Banije trebala i ozbiljnija pomoć.

Kovač smatra kako je, što se tiče psihološke pomoći, u prvom trenutku dobro odrađen posao, no također ističe da se nakon prvotnog šoka ljudi polako vraćaju u realnost. “Dolazi do osjećaja neizvjesnosti, nesigurnosti te do raznih depresivnih reakcija, pa čak i anksioznosti”, rekla je te dodala kako ljudi još uvijek ne spavaju dobro ili se boje zaspati. “Puno je problema koji se trebaju riješiti”, poručila je Kovač te dodala kako postoje mogućnosti da pojedinci razviju i poslije traumatski poremećaj, napade panike, zbog čega je bilo važno na početku djelovati preventivno. “Posljedice se biti dugoročne”, rekla je.

Na kraju, Lopižić je istaknuo da je kao i na sve nas ostale, koronakriza posebno utjecala na djecu. Naglasio je kako će na pojedinu djecu takva situacija ostaviti posljedice, a važno je osigurati školski sustav sa stručnjacima koji mogu pomoći. Također, Kovač je istaknula kako je posebno potrebno pomoći djeci, na koju “treba posebno paziti”.