PSIHOLOGINJA TVRDI DA STVARANJE MEDIJSKE PANIKE ZBOG KORONAVIRUSA I NIJE TOLIKO LOŠE: ‘Možda podigne svijest građana…’

‘Panike očito ima ako prazne police, što je zapravo besmislica jer ne možemo predvidjeti koliko će virus trajati’

Psihologinja Mirjana Krizmanić izjavila je u srijedu, komentirajući medijske napise o pojavi koronavirusa u Hrvatskoj, da je mala medijska panika možda i potrebna kako bi se građanima podigla svijest o koronavirusu i važnosti higijenskih navika. Krizmanić je za Hinu je komentirala medijske napise o panici među hrvatskim građanima uslijed pojave koronavirusa i navali na osnovne prehrambene proizvode u dućanima, kao i na zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju u ljekarnama.

“Panike očito ima ako prazne police, što je zapravo besmislica jer ne možemo predvidjeti koliko će virus trajati. Što to znači, da će napuniti police i jesti to mjesec dana? To ne možete. To je mala panika, ali kad si zamislite koliko ljudi živi u Zagrebu, nije to tako strašno”, kaže Krizmanić.

‘Mala panika je dobra zbog higijenskih navika’

Neki mediji građanima savjetuju koje proizvode kupiti i kolika im je cijena, kako bi izdržali određeno razdoblje bez izlaženja iz kućanstva. Psihologinja vjeruje kako je zapravo i dobro stvarati malu paniku među građanima kako bi im se podigla svijest o koronavirusu i važnosti higijene.

“Meni se čini da treba stvarati malu paniku kako bi ljudi shvatili važnost osnovnih higijenskih navika – npr. da peru ruke kada dođu kući iz grada ili kada nešto rade, jer je to način da se smanji ili spriječi epidemija. Neka se drže bar nekih higijenskih navika”, poručuje Krizmanić.

Apel medijima da ne dižu paniku

Iako su hrvatski mediji na nedavnoj tribini “Informacija ili panika” u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva (HND) bili pohvaljeni da nisu nepotrebno širili paniku, nakon pojave koronavirusa u Hrvatskoj situacija se mijenja.

“Mediji imaju taj utjecaj, ali kod nas puno ljudi ne čita novine. No, radio sluša većina ljudi, preko radija bi bilo dobro da se šalju umjerene i normalne upute kako se možemo zaštititi povećanjem kvalitete osobne higijene”, ističe Krizmanić.

Na medije apelira i predsjednik HND-a Hrvoje Zovko: “Apeliram na kolegice i kolege da i u ovom slučaju izvještavaju profesionalno i u interesu javnosti, bez dizanja bilo kakve panike koja u konačnici može biti štetna po sve u društvu”, poručio je Zovko.

