Tea Brezinščak, klinička psihologinja Centra za zdravlje mladih, komentirala je na N1 televiziji dva masovna ubojstva u Srbiji koja su šokirala regiju i odjeknula diljem svijeta, istaknuvši da smo "zaspali s jednom slikom svijeta i probudili s drugom".

“Društvene mreže i mediji nemaju putovnicu, svaka nova vijest nas i dalje pogađa. Sada se počinje pričati iz perspektive senzacionalizma, puno informacija koje nam sada nisu potrebne. Mi tim klikanjem tražimo tu neku novu sigurnost, kontrole i predvidivosti koja je sada izgubljena. Ali to ne dobivamo tim klikanjem, dobivamo povećanje rizika na razini društva”, smatra Brezinščak.

Naglasila je da roditeljima treba poslati poruku da trebaju biti uz svoju djecu, objasniti im da su to neprihvatljiva ponašanja i da ne postoji ništa pozitivno u takvim zločinima. Upozorila je da ne treba isticati počinitelje jer to može biti okidač za one koji možda imaju nekakvih poteškoća.

Akumulacija raznih čimbenika

Klinička psihologinja kaže da je teško govoriti o konkretnim slučajevima, ali da se gotovo uvijek ne radi o tome da se jednoga dana jednostavno nešto dogodilo.

"U većini slučajeva se radi o akumulaciji rizičnih čimbenika. U pozadini nasilnog ponašanja mogu biti osobne karakteristike, životna iskustva, ali i atmosfera u kojoj djeca odrastaju gdje vidimo tko su njihovi heroji. Najviše prostora na društvenim mrežama imaju oni koji su u svojim stavovima najekstremniji”, smatra Brezinščak.