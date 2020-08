PSIHOLOG RAZOTKRIO LJUDE KOJI NE NOSE MASKE: ‘Narcisoidni su i skloni konfliktima, pa i ovo koriste kao priliku za sukob’

Iako epidemiolozi i liječnici stalno upozoravaju kako je nošenje zaštitnih maski bitno u suzbijanju širenja COVIDA-19, psiholog Ivan Modrušan otkrio je kakvi ljudi i iz kojih razloga odbijaju poslušati te savjete

Pandemija koronavirusa se ne smiruje, a jesen, za koju stručnjaci kazuju da će biti ključna, sve je bliže. Epidemiolozi i liječnici gotovo stalno upozoravaju na važnost nošenja zaštitnih maski u suzbijanju COVIDA-19. Kod nas su one obvezne u javnom prijevozu te dijelu zatvorenih prostora, poput trgovina, banki, pa čak i Sabora. A kako ondje Karolina Vidović Krišto odbija nositi masku, tako posvuda postoji netko tko ju neće nositi. Psiholog Ivan Modrušan za RTL je otkrio kakvi su to ljudi i zašto to čine.

“Moja prva asocijacija jest da u stabilnim sredinama gdje je manja fluktuacija ljudi lakše je postići društveni dogovor oko nošenja maski i ljudi se puno više pridržavaju dogovora i nose ih. Krajem lipnja bio sam u Puli i skoro nitko tada nije nosio masku, no kada je krenula nova kampanja o važnosti njihova nošenja, primijetio sam da se sada većina ljudi toga i pridržava. Ono što sam primijetio da se većina ljudi ‘folira’, Naime, nose masku na bradi te im ona ne prekriva ni nos niti usta. Naravno treba shvatiti da ljudima koji rade osam sati nije lako cijelo to vrijeme nositi masku, moraju komunicirati s drugima, vruće je i mnogima bi i nakon nekog vremena ponestalo zraka i postalo im vjerujem mučno. Tako da je to kod mnogih samo foliranje, a ne zaštita, ali opet vjerujem da ima neki psihološki efekt. No, mislim da su i stručnjaci svjesni da nošenje maski, ovih jednokratnih, cijeli radni dan predstavlja ozbiljni problem. Naravno postoji uski krug koji ih odbija nositi i rekao bih da je to stvar karaktera”, pojasnio je Modrušan.

Sto ljudi, sto ćudi

A karaktera je jako mnogo, pa je lako pretpostaviti da su oni koji ne nose maske pomalo narcisoidni, inatljivi, imaju problema s autoritetima i skloni su konfliktima. Modrušan otkriva kako bi se među nabrojanima našlo dosta onih koji ne poštuju epidemiološke preporuke.

“Vjerujem da je riječ o ljudima koji vole prkositi, koji i inače odbijaju autoritete i misle tko su oni da meni netko nešto naređuje. Da vjerojatno je riječ o ljudima koji su i inače skloniji sukobima pa i ovo koriste kao priliku za sukob”, ističe psiholog.

Razlika ima i među dobnim skupinama, ali i među spolovima. “Jasno je da se životni stil mlađe i starije populacije bitno razlikuje. Mlađima ovakve stvari teže padaju i to je sasvim razumljivo. Socijalna dimenzija njima je najvažnija, važno im je družiti se, izaći van, plesati i ljubiti se i naravno kada im netko zabrani ono što je njima najvažnije naravno da im to teško pada. Stariji su, naravno, discipliniraniji jer statistika pokazuje da su ugroženiji pa tako i paze na sebe. No, moramo biti svjesni da se korona događa i mladima. Žene su same po sebi pažljivije, discipliniranije i više poštuju autoritete od muškaraca, koji su navikli da sami donose odluke pa iako one bile i pogrešne pa možda i po tom pitanju”, naglasio je Modrušan.

Američki predsjednik i jedan od onih koji negiraju opasnost od koronavirusa, Donald Trump jednom je spomenuo da ne nosi masku zašto što s njom izgleda smiješno. No, u posljednje je vrijeme, s desecima tisuća preminulih u SAD-u promijenio svoj stav.

“Pa taj njegov argument u jednu je ruku i razumljiv. Postoji, naime, stereotip kako bi predsjednik SAD-a trebao izgledati u javnosti, a u tu sliku se ne uklapa predsjednik koji s maskom na licu nešto mumlja u mikrofon. No, isto tako Trumpu je jako važan ugled i autoritet. Isto tako već nebrojeno puta se pokazalo da on sebi dozvoljava štošta što si drugi ne mogu dozvoliti te da radi što mu je volja. No, rekao bih da se malo ‘stisnuo’ u zadnjih nekoliko mjeseci. Korona kao i prosvjedi po Americi kao da su ga mrvicu umirili i postao je malo pažljiviji”, primijetio je Modrušan.

Nismo skloni ni cijepljenju

U Hrvatskoj je, pak, jedno nedavno istraživanje otkrilo da se čak 43 posto građana ne želi cijepiti protiv koronavirusa, dok bi to htjelo njih 35 posto. U tom segmentu su Hrvati skeptičniji od ostatka Europe. Psiholog smatra da se radi o strahu od nepoznatog, a ne o teorijama zavjere.

“Cjepivo nije još u uporabi tako da je teško govoriti o stavu ljudi. Da postoji cjepivo i da postoji neka njegova statistika koja pokazuje da pomaže protiv korone, mislim da bi se većina ljudi cijepila, pa i Hrvati. A ovako sve to na nekim pretpostavkama. Ne bih rekao da su Hrvati u odnosu na druge državljane skloniji zavjerama. To je jednostavno univerzalno za cijelu ljudski rod. Čim je nešto nepoznato i strano ljudi su jednostavno nepovjerljivi”, zaključio je Modrušan.

