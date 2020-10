PSIHOLOG OBJASNIO ZAŠTO NEKI LJUDI ODBIJAJU POŠTIVATI MJERE PA UPOZOTIO: ‘Ova pandemija će ostaviti posljedice’

Stručnjak ne misli da ćemo u doslovnom smislu eksplodirati kao društvo zbog neizvjesnosti i pritiska kojemu smo svakodnevno izloženi i ne čini mu se da se s ovom situacijom nosimo lošije nego druge zemlje

Klinički psiholog dr. sc Mladen Mavar, inače ravnatelj ugljanske Psihijatrijske bolnice, komentirao je za Slobodnu Dalmaciju kakav je utjecaj i posljedice pandemija ostaviti na psihičko zdravlje pojedinstva kao i društva u cjelini.

Stručnjak ne misli da ćemo u doslovnom smislu eksplodirati kao društvo zbog neizvjesnosti i pritiska kojemu smo svakodnevno izloženi i ne čini mu se da se s ovom situacijom nosimo lošije nego druge zemlje. Ipak, vrlo je vjerojatno, objašnjava psiholog, da će posljedica biti za zdravlje ljudi baš kao i za njihovu egstitenciju.

“Sasvim je sigurno da se svima život na neki način preko noći promijenio. To je zapravo svima nama zajedničko. S jedne strane nam je ugroženo tjelesno zdravlje, nama i našim bližnjima, što je, naravno, praćeno i strahom te osjećajem neizvjesnosti, a s druge strane nam je ugroženo i socijalno funkcioniranje, sve više i egzistencija, pa je logično da to sve skupa djeluje na naše psihičko zdravlje u smislu osjećaja pritiska, napetosti, stresa, anksioznosti, moguće i depresije. Prirodno je da u stanju stresa svi pokušavamo na neki svoj način smanjiti njegov učinak, a kako bismo to postigli koristimo različite strategije i ponašanja. Treba naglasiti kako su neke od njih učinkovite, a neke ipak ne. Nema, zapravo, odgovora što je za nekoga od pomoći jer smo svi drukčiji te bi zapravo trebali raditi sve što pomaže da si olakšamo, a da pri tome ne ugrožavamo sebe ili druge”, govori psiholog za Slobodnu Dalmaciju.

MOŽEMO UPOZORAVA: ‘Raste broj mentalnih bolesnika, a mi nemamo strategiju. A tu je i velika stigma’

‘Jedni ignoriraju mjere i prave se da se ništa ne događa, tako se nose sa stresom’

Zadarski stručnjak primijetio je jedan trend pa mu se čini da je došlo do poralizacije u društvu.

“S jedne strane dio ljudi sluša upute stručnjaka, nosi maske i drži se distance nastojeći se ponašati što je moguće odgovornije, dok s druge strane dio ljudi jednostavno ignorira upute, praveći se zapravo kao da se ništa ne događa. To je način izbjegavanja onoga što predstavlja stres i traži od osobe određeni napor da bi se uopće prilagodili novoj situaciji”, govori psiholog.

PSIHOLOGINJA OTKRIVA: Kako preživjeti karantenu, stres i traumu, odbaciti naopaku metodu tješenja i prihvatiti da smo slabi

Upitan kako se zaštiti od pretjeranih negativnih utjecaja s kojima smo bombardirani sa svih strana, a da šteta ne bude nepopravljiva, stručnjak odgovara da je važno međusobno povezivanje te davanje podrške i pomoći s uvažavanjem svih preporuka.

“Dakle, bitno je sačuvati svoje socijalne kontakte i ne izolirati se, to je danas jednostavnije nego nekada, barem preko društvenih mreža, poruka, videopoziva i slično. Konstantno pregledavanje vijesti i informacija nije nam od koristiti pa bi to trebalo sebi ograničiti, a i nekako kritički procijeniti što su neprovjereni izvori. Nije sramota potražiti pomoć stručnjaka, struka se dobro organizirala i postoje brojne telefonske linije za pružanje psihološke podrške. I mislim da je važno sjetiti se da ni ova situacija neće trajati zauvijek”, rekao je Mladen Mavar za Slobodnu Dalmaciju.

MISLILI SMO DA IMAMO ŽIVOTE POD KONTROLOM: Odjednom, preostala su nam samo tri načina obračuna s virusom. Što sada?