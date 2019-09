PSIHIJATAR ZGROŽEN SMRĆU MLADOG ZATVORENIKA: ‘To se moralo vidjeti s Marsa. Kako to nitko u sustavu nije prepoznao?

Jezive detalje otkrio je i cimer preminulog Kristiana

Kristian Vukasović, prije tri tjedna u komi je dovezen u splitski KBC iz zatvora na Bilicama gdje je 18-godišnji mladić s mentalnim i tjelesnim oštećenjima preminuo.

Patolog koji je obavljao obdukciju tvrdi da je Vukasović preminuo od psihičke smrti, odnosno da se radi o smrti nastaloj zbog straha, neispavanosti, stalnog psihičkog rastrojstva te ekstremnih okolnosti kojima je bio izložen.

Za zatvorenika koji je neko vrijeme s Vukasovićem dijelio ćeliju, nema sumnje – ubio ga je sustav koji se na njemu iživljavao.

„Teško se nosio sa situacijom, a tamo su ga stalno ”trpali” raznim tabletama. Sustav je rješenje vidio u tabletama i to iznimno jakim. Napravili su od njega zombija. On više nije bio u stanju čak niti se pomokriti u WC školjku. Onako izgubljen, pomokrio bi se posvuda. Nije mogao vezice na obući zavezat”, rekao je.

CIMER IZ ZATVORA DEČKA KOJI JE UMRO OD STRAHA: ‘Konstantno su ga drogirali tabletama. Napravili su od njega zombija’

To se moralo vidjeti iz Marsa

Slično je komentirao i Ante Bagarić, psihijatar Klinike za psihijatriju Vrapče. Nije želio detaljno analizirati slučaj s kojim nije upoznat, no zgrožen je da mladić koji je bio pod tolikim pritiskom da je od straha i umro nije liječen.

“Ja sam iznenađen da nitko u sustavu nije to prepoznao, to se moralo vidjeti s Marsa. Ako je sve točno, onda je to jedna grozna stvar da odgovorne osobe na to nisu registrale i nisu postupile promptno”, upozorava dr. Bagarić.

Izražavajući žaljenje zbog smrti Kristiana Vukasovića (18) koji je umro u splitskom KBC-u gdje je dovezen u komatoznom stanju iz istražnog zatvora Bilice, ministar Dražen Bošnjaković rekao je u četvrtak u Splitu da je razgovarao sa zaposlenicima i zatvorenicima u Bilicama, a kompletni službeni nalaz obdukcije pokazat će što je točan uzrok smrti.

Napominje da je Vukasoviću, prije nego je prevezen u bolnicu, pozlilo tijekom noći, a u razgovoru sa zatvorenicima iz njegove sobe je doznao kako su tijekom noći čuli nekakve glasne zvukove. Pozvali su pravosudne policajce nakon čega je stigla Hitna pomoć koja je mladića prevezla u splitski KBC.

Ministar Bošnjaković ponovio je da se čeka kompletan službeni obdukcijski nalaz kako bi vidjeli što se točno dogodilo. Dodao je kako se on danas u zatvoru nije uvjerio da je Vukasović bio maltretiran, da se prema njemu neljudski postupalo ili da su zatvorenici prema njemu bili grubi.