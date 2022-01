POZIV NA SEKS / Hrvatski psihijatar slao neumjesne poruke 40 godina mlađoj pacijentici: 'Bit ću iskren, imam problema s erekcijom'

'Znao mi je reći da me voli, i to je meni bilo čisto prijateljski i ok. Nikada ja nisam uzvratila s – 'i ja vas' ili nešto tako', tvrdi pacijentica