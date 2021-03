PSIHIJATAR OTKRIO KORONA SINDROM KOJI UDARA I NA PSIHU: Objasnio je jedan od glavnih simptoma; ‘Non-stop je u crvenom’

Na pitanje hoćemo li imati sve više uvjetno rečeno talačkih kriza, Vukušić odgovara da će biti opći porast nasilja

Od četverostrukog ubojstva u Šibeniku prošli mjesec preko prijetnje bombom županu Ivi Žiniću pa sve do tučnjave pijanog mladića i taksista u Zagrebu… i u posljednja dva mjeseca događaji iz sfere crne kronike pune novinske stupce u Hrvatskoj. Koliko je aktualna Covid kriza počela uzimati danak potpune psihičke dezorijentiranosti, ne samo u zdravstvenom, već i u ekonomskom i socijalnom smislu, za HRT je govorio dr. Herman Vukušić, psihijatar iz KBC-a Zagreb.

“Napisao sam da mi je Covid-19 u nekim stvarima bio najbolji prijatelj u životu, iako ga nikome ne bih poželio. Znao sam biti kritičan prema mjerama i dandanas sam. Mislim da bih i uz tri puta strože mjere dobio Covid s obzirom na kontakte s pacijentima. S ovog mjesta želim potaknuti sve građane da se obavezno cijepe i ne razmišljaju trebaju li ili ne i da je to jedini način da se preveniraju veliki zdravstveni problemi. Bio sam na visokim dozama kisika i dva dana su liječnici razmišljali da me stave na respirator.”

Zgrožen reakcijom na feštu u Dubravi

Kaže da je bio zgrožen reakcijom javnosti na feštu u KB Dubrava, a objašnjava i zašto:

“Ti ljudi su se malo opustili nakon što su 24 sata bili na odjelu gdje su otvorena vrata svih pacijenata. Tamo su ljudi u poznim godinama, i ne samo u poznim. Razvija se psihoorganski sindrom. Sate provedete s tim pacijentom, to je odgovoran posao, a ti ljudi su stimulirani s kilogram i pol govedine, dok je bivša dužnosnica za šest mjeseci šutnje ili ne znam čega nagrađena s 200.000 kuna, što je za mene neprihvatljivo. Nadam se da će se to napokon početi cijeniti. Njihova ljubav za pacijente, skrb, nema diskriminacije nikoga, svatko se gleda kao ljudsko biće kojemu treba pomoć.”

NOVI DETALJI O TULUMU U COVID BOLNICI: Otkriveno kad je snimka nastala, i što je ekipa slavila

Govorio je i o post-covid sindromu koji pogađa sve više ljudi nakon preboljenja koronavirusne infekcije. Objašnjava kako je riječ o sindromu koji udara i na psihu:

“Jedna od osnovnih značajki je snižen prag tolerancije na podražaje. To je jedan od temeljnih simptoma. Autonomni živčani sustav iz prve brzine skače u petu i non-stop je u crvenom, niti jedan auto ne može non-stop voziti u petoj, kad tad će riknuti, to se nažalost događa i s naših organizmom.”

‘Ne možemo mlade rastjerivati’

Komentirao je i okupljanja mladih ispred HNK-a:

“To se ne može spriječiti. Oni koji odlučuju, trebaju uzeti u obzir psihosocijalne zakonitosti. I represija nije rješenje. Trebali smo imati drugačiji sustav mjera. Postoje primjeri i pored Švedske gdje se pristup usmjerava na ranjiviju populaciju, mogli smo postići da živimo malo opuštenije. Naše mjere su imale promjenjivi tempo. To se nije smjelo dopustiti. Ne možete u tim situacijama imati toplo, hladno. I naravno dvostruka mjerila. Uz dužno poštovanje pokojnima i Bandiću i Tuđmanu i Kranjčaru, ipak je okupljanje mladih za mene važnije od sprovoda, ne možemo dopustiti da se na sprovodima skupi po tisuću i nešto ljudi i da nitko ne reagira, a tu rastjeramo mlade.”

ZABORAVITE HNK, MLADI IMAJU NOVU LOKACIJU ZA TULUME: Pogledajte snimku, o ‘partyju na jezeru’ se oglasila i policija

Na pitanje hoćemo li imati sve više uvjetno rečeno talačkih kriza, Vukušić odgovara da će biti opći porast nasilja – od pljački do obiteljskog nasilja. Ljudi su, navodi, skučeni, tenzije rastu.

“Za veliki dio kućanstva odlazak u crkvu je čin druženja, krenuo sam s obranom tog elementa, a naravno da to imaju i kafići, pogotovo za Hrvate. To je dio našeg mentaliteta i zajedničkog psihičkog korpusa i to fali. To se negdje mora isprazniti, frustracije završavaju ovakvim oblicima nasilja.”

Najnovije informacije o koronavirusu pratite ovdje.