Mladi pas s popisa opasnih pasmina koji je izgrizao djecu u zagrepačkom Vrapču opet je pokrenuo raspravu o tome treba li se zakonom regulirati tko smije postati vlasnikom takvih pasa. Jedan od njih je i Sven. Belgijski ovčar kojeg je slovenska policija proglasila preagresivnim. No, Sven je danas posve drugi pas.

"Sven ima 9 godina, stigao je s 12 mjeseci kod mene intenzivno smo radili, još uvijek radimo, da bi dobili evo ovo da se on mazi", rekla je Svenova vlasnica Martina za RTL.

Nije imao niti godinu dana kad ga je slovenska policija otpisala jer je i za njih bio preagresivan. S njezine strane – bila je to ljubav na prvi pogled. S njegove – trebalo je pričekati nekoliko dana treninga. "Pas je radio tada s brnjicom, u jednom momentu dok je bio na odležavanju sa strane on je ustao, došao do mene, gurnuo glavu u krilo i ono – molim te skini mi brnjicu, tad sam mu ja skinula brnjicu i tu se zapravo rodila jedna neopisiva ljubav", rekla je Martina.

Uslijedili su mjeseci treninga i truda da Sven iz opasnog psa postane samo pas.

'Svaka greška koja se dogodi kod psa je greška vlasnika'

"Ovaj pas zahtjeva rad zapravo do kraja svog života. Ako vi odradite trening u školi i istrenirate psa ne znači da više nikad ne morate raditi s njime", kaže Martina. "Ako ne zadovoljimo potrebe takve pasmine kao što je rana socijalizacija, odgoj te kontinuirani trening onda je pas prepušten sam sebi i to može biti opasno za psa i za okolinu u kojoj se nalazimo", rekla je voditeljica tečajeva poslušnosti pasa, Martina Mijić.

Martina je vlasnica dva dobro istrenirana belgijanca. Kroz njezine ruke prošlo je na stotine takozvanih opasnih pasa, a poslušnosti je, uz njegovu vlasnicu, učila i Svena.

Definitivno, belgijski ovčar nije pasmina za svakoga, njihova primjena je originalno u službi znači psi čuvari, policijski psi, vojni psi, psi za spašavanje i ostale različite primjene.

"Osnovni stav je to da svaka greška koja se dogodi kod psa je greška vlasnika. I u ovim zadnjim slučajevima to su isključivo greške vlasnika koji ne poklanjaju odgovarajuću pozornost držanju psa, odgoju psa i svega drugoga", rekao je tajnik Hrvatskog kinološkog saveza, Bojan Mataković.

'Svaki veći pas bi morao proći određenu školu, a i vlasnik'

Pabla, mladog belgijskog ovčara iz Vrapča u Kinološkom savezu ne bi smatrali opasnim psom. Prije bi taj epitet prišili njegovu vlasniku. No, i za to imaju rješenje, a svoj su prijedlog iznijeli i ministarstvu. "Da u urbanim sredinama bi svaki veći pas, bez obzira da li je to pas u tipu, da li je pas s rodovnicom da li je to u konačnici veliki pudl ili neka pasmina poput hrta, za koju smatramo da je mirna, da bi morao proći određenu školu i tu ne samo pas, nego prvenstveno vlasnik", kaže Mataković.

Kad su dresirani, izuzetno su poslušni. Ali i izuzetno moćni. Ali kad su ovako maleni i slatki, mnogi ne razmišljaju za što je taj pas sposoban kad naraste. Oliver je bačen u šumu i baš poput Svena završio je kod Martine. Ima tri mjeseca i spreman je za udomljavanje. Ali, nekome kome će biti zvijezda obitelji, a ne zvijezda crne kronike.