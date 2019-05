PRVOSVIBANJSKA PROSLAVA U MAKSIMIRU: Bandić građanima dijelio grah i opet se hvalio ‘delanjem’, prosvjednici ga izviždali

Nakon što je od 10 do 12 sati podijelio između četiri i pet tisuća porcija graha zbog čega ga je, kako je rekao, “zaboljela ruka i trnuo desni zglob”, Bandić je novinarima izjavio da je 1. svibnja u Maksimiru uobičajna slika, a gužva nešto veća nego lani

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u srijedu je na Međunarodni praznik rada sugrađankama i sugrađanima dijelio besplatne porcije graha i crvene karanfile, a u park i dalje pristižu brojni Zagrepčani na tradicionalnu proslavu 1. svibnja gdje ih očekuje i prigodan kulturno-umjetnički program.

Nakon što je od 10 do 12 sati podijelio između četiri i pet tisuća porcija graha zbog čega ga je, kako je rekao, “zaboljela ruka i trnuo desni zglob”, Bandić je novinarima izjavio da je 1. svibnja u Maksimiru uobičajna slika, a gužva nešto veća nego lani. Do 12 sati podijeljeno je 19.000 porcija graha s kobasicom, pancetom i suhom vratinom, a do 17 sati očekuje se da će biti podijeljeno 60.000 porcija, no bit će ga i kasnije.

‘Daj Bog da je cijela Hrvatska kao Zagreb’

Bandić je na tvrdnju novinara kako bi netko rekao da je u kampanji za EU izbore, iako nije kandidat, Bandić je rekao da je u radnoj kampanji 365 dana 16 sati, te da on jedini svjedoči ono što je u nazivu njegove stranke – rad i solidarnost. Poručio je kako kod njega uhljebljivanja nema, već samo struka i kompetencija. “Dovođenje u tim ljudi sposobnih je u ovlasti gradonačelnika, a pri tome sam poštivao proceduru i zakon, to će se na kraju i vidjeti”, istaknuo je.

Bandić je na pitanje o položaju radnika u Hrvatskoj rekao da je cijeli svoj život uložio u rad, solidarnost i hrvatsko zajedništvo te da Grad Zagreb bilježi stopu nezaposlenosti manju nego europski prosjek i duplo manju nego Hrvatska.

“Grad Zagreb ima najbolji obrazovni standard, najbolju solidarnost i socijalnu pravdu na djelu. Grad Zagreb je otvoren i siguran grad, daj Bog da je cijela Hrvatska takva”, istaknuo je Bandić te ponovno poručio: “Dok drugi pričaju, ja delam”.

‘Ako se živi kvalitetno, nije važno kada će se u mirovinu’

Na pitanje podupire li sindikalnu inicijativu da se u mirovinu ide kao do sada sa 65, a ne sa 67 godina, što je plan Vlade, Bandić je rekao kako misli da je to pitanje broj dva.

“Pitanje broj jedan je – ja podržavam inicijativu da u Hrvatskoj svi ljudi žive kao i u gradu Zagrebu, da je stopa nezaposlenosti kao i u Zagrebu, da je prosječna plaća 7500 kuna i da ljudi žive pošteno od svoga rada, dostojanstveno. A da li će netko otići u mirovinu od 65 ili 67 godina ili 63, tako je periferno ako živi kvalitetno i korektno i ako ima dostatno za život. To je pitanje svih pitanja”, poručio je. Dodao je kako s HDZ-om u zagrebačkoj Gradskoj skupštini ima korektnu suradnju što očekuje i ubuduće.

Na pitanje kako komentira da su na nekim stavkama troškovnika gradskih četvrti prilični iznosi, od klupica do božićnog drvca, te tko o tome odlučuje, zašto su te cijene tako visoke, Bandić je odgovorio da je to još jedan od pokušaja spinova.

“Gospodin gradonačelnik koji ima šest mandata na čelu Zagreba se ne bavi šekretima ni javnom nabavom ni mjesnom samoupravom. Pitajte pročelnicu mjesne samouprave, javnu nabavu, predsjednike mjesnih odbora i vijeća gradske četvrti”, rekao je.

‘Gradonačelniče, zašto ste izdali glasače?’

Bandića, koji je u Maksimir došao prije 10 sati, dočekali su i prosvjednici, koji su mu zviždali i dobacivali, s transparentom: “Gradonačelniče, zbog čega ste izdali svoje glasače”.

Pero Diankov iz Građanske inicijative Mjesnog odbora Petruševec novinarima je rekao kako protestiraju protiv samovolje gradonačelnika koji uporno ne poštuje volju lokalne i mjesne samouprave jer se uložena sredstva od 2003. u iznosu od 30 milijuna kuna, predviđena za razvoj mladih poduzetnika, ne koriste nego taj prostor stoji devastiran 15 godina nekorišten, a sada ga gradonačelnik želi pretvoriti u stambeni prostor, iako te zgrade nisu pogodne za stanovanje. Rekao je kako se ne protive što bi tamo trebali biti useljeni Romi, jer niti Romi nisu za to da ih se stavlja u “jedan geto”.