PRVOGA TRAVNJA POSKUPLJUJE PLIN, ALI NE U SVIM GRADOVIMA: Evo gdje će ljudi dobivati veće, a gdje manje račune

Neće samo kućanstva u Zagrebu koja koriste javnu uslugu plaćati više

Kućanstva u Zagrebu od 1. travnja će plaćati plin skuplji za 10,3 posto, dok će se ona u Koprivnici razveseliti jer će plin pojeftiniti 4,7 posto. Rezultat je to Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 1. travnja do 31. prosinca 2021. koju je donijelo HERA-ino Upravno vijeće, piše Večernji list.

U HERA-i napominju da je tom odlukom određena cijena plina za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe, i to za 32 distribucijska područja opskrbe plinom u državi.

Trošak nabave, trošak opskrbe i trošak distribucije plina “sastojak” su krajnje cijene plina za javnu uslugu. Kada je u pitanju trošak nabave plina, njegov iznos je za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. 0,1422 kn/kWh. To je za 5,83 posto manje u odnosu na razdoblje do 31. ožujka 2021. godine.

Nova cijena plina rezultat je promjene troška nabave i opskrbe plinom

Trošak distribucije plina odražava trošak korištenja plinskog distribucijskog sustava, a on je određen ranijim odlukama HERA-e za regulacijsku godinu 2021. i to zasebno za svako područje. Kako piše Večernji list, zato nakon 1. travnja 2021. ostaje nepromijenjen.

Troškovi poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge odraženi su troškom opskrbe, što uključuje korištenje plinske infrastrukture, dakle transport i skladištenje plina, korištenje terminala za ukapljeni plin, troškove energije uravnoteženja te preostale operativne troškove opskrbljivača.

Određen je temeljem provedenog javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, za svako distribucijsko područje. On ostaje nepromijenjen u razdoblju od tri i pol godine za koje je natječaj proveden od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. U HERA-i objašnjavaju da su nove cijene plina rezultat promjene troška opskrbe plinom i troška nabave.

Na 21 distribucijskom području plin će pojeftiniti, dok će na njih 11 poskupjeti.

Gdje će se plaćati više?

Krajnja cijena od 1. travnja 2021., za sva 32 distribucijska područja, prosječno za tarifne modele TM1-TM4, bit će manja za 0,3 posto u odnosu na prosječnu cijenu plina tijekom prethodnog razdoblja. No, neće samo kućanstva u metropoli koja koriste javnu uslugu plaćati više. Plaćat će više i osječka kućanstva jer će cijena porasti za 6,4 posto, ali i ona u Rijeci gdje će plin porasti za 4,2 posto. U Varaždinu cijena će porasti za 3,4 posto, u Zaboku za 3,3 i u Orahovici 2,7 posto.

Javna usluga će najmanje skočiti u Pakracu, gdje je porast od samo 0,5 posto. Za kućanstva u Koprivnici plin će pojeftiniti najviše, čak 4,7 posto. U Krapini plin će biti jeftiniji za 2,9 posto, u Kutini za 3,2 posto, u Slavonskom Brodu za 3,8, Svetoj Nedelji za 4,5 i u Sv. Ivanu Zelini za 4,5 posto.

Oko 15.000 kWh iznosi prosječna godišnja potrošnja plina u kućanstvima. Tako će, primjerice, u metropoli za tu potrošnju kućanstva za iduću plinsku godinu plaćati 496 kuna više godišnje. U Koprivnici će račun za istu potrošnju biti manji za 217 kuna, piše Večernji list. Kada je u pitanju iznos godišnjeg mjesečnog troška za plin, njega kupac može saznati korištenjem aplikacije iPlin, odnosno u HERA-inom informatoru za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom.

Svi krajnji kupci kategorije kućanstvo imaju pravo odabira žele li kupovati plin po regularnim uvjetima opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od istog ili drugog opskrbljivača plinom aktivnim na maloprodajnom tržištu. Pri tome, kupci uvijek imaju pravo povratka na javnu uslugu s tržišnih uvjeta.