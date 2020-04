PRVO SU KAZNILI RESTORANE, A ONDA OBJAVILI UVJETE POD KOJIMA MOGU RADITI: ‘Čim ovo sve ispune, mogu se ponovno otvoriti’

Proizvod (napitak, obrok i sl.) treba naručiti i platiti na mjestu koje je odvojeno od mjesta izdavanja/preuzimanja narudžbe (odnosno da jedna osoba preuzima narudžbu i naplaćuje, a druga izdaje naručeno). Ako to nije moguće organizirati, prodavač mora obavezno dezinficirati ruke između naplate i izdavanja narudžbe

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak pojasnio je jutros na Hrvatskom radiju pod kojim uvjetima restorani smiju prodavati hranu:

“Nije drive-in ako vi stavite stol na cestu i na njemu se predaje hrana. To treba biti posebno mjesto gdje se plaća i gdje se hrana preuzima. Može to biti na jednom stolu koji može biti na prozoru, vratima ili odmah ispred. Tamo moraju biti dvije osobe ili jedna osoba koja mora svaki put dezinficirati ruke i ostalo. Napravili smo 11 točaka funkcioniranja svih restorana. Svi smo se usuglasili oko toga i svima će to biti distribuirano. Čim oni koji su sada zatvoreni ispune te uvjete, moći će raditi dalje”, rekao je Capak.

Upute HZJZ-a za restorane

“Dopušta se obavljanje rada ugostiteljskim objektima iz skupine: Restorani, barovi (kavana, pivnica, buffet, krčma i klet) i catering objekti uz pridržavanje svih protuepidemioloških mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja na način kako slijedi:

1. Zabranjeno je usluživanje jela, pića i napitaka u samom objektu.

2. Naručitelj preuzima kupljeno na vratima ili prozoru.

3. Potrebno je osigurati pridržavanje najviših higijenskih standarda te držanja razmaka ograničenog broja kupaca kako bi se smanjio fizički kontakt i održao propisani razmak ako jedan naplaćuje a drugi izdaje.

4. Preporučuje se, gdje nije drugačije uređeno, postavljanje pregrade/zaštite od pleksiglasa ili drugog dezinficijensima perivog materijala kako bi bili ispunjeni svi uvjeti i sigurnosne mjere za zaštitu kupaca i prodavača.

5. Ako je moguće, preporučuje se plaćanje beskontaktnim karticama.

6. Za postupak plaćanja gotovinom preporučuje se da kupac najprije stavi novac na pult i potom uzme izvraćeni ostatak, a nakon svakog kupca se pult dezinficira.

7. Proizvod (napitak, obrok i sl.) treba naručiti i platiti na mjestu koje je odvojeno od mjesta izdavanja/preuzimanja narudžbe (odnosno da jedna osoba preuzima narudžbu i naplaćuje, a druga izdaje naručeno), a ako to nije moguće organizirati, prodavač mora obavezno dezinficirati ruke između naplate i izdavanja narudžbe te dezinficirati površinu/pult na kojem se vrši naplata i izdavanje narudžbe između te dvije aktivnosti.

8. Osigurati da se ne stvaraju gužve te da se jasne upute o tome stave na sve ulaze na vidljiva mjesta.

9. Ako je moguće, preporučuje se osigurati protočnost kupaca tako da su odvojeni ulaz/prilaz od izlaza/odlaska.

10. Na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri fizičke udaljenosti

11. Ako je organiziran drive-in sustav, zabranjen je izlazak iz automobila i moraju se poštivati mjere navedene pod točkama 3, 7 i 10.