PRVO ‘PRŽENJE’, A VEĆ SUTRA NAVEČER – PROMJENA: Pogoršanje stiže na dane ‘ledenih svetaca’, a stabilnije vrijeme neće tako brzo…

Sutra nas čekaju gotovo ljetne temperature, ali i početak promjenjiva vremena

Novi tjedan počeo je pretežno sunčanim vremenom, a u većini krajeva će biti i vrlo toplo. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u Slavoniji južni i jugoistočni, a na Jadranu većinom umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 °C.

No još toplije će biti sutra prijepodne, s gotovo ljetnim temperaturama, ali već navečer očekuju se promjene.

Kako za RTL prognozira meteorologinja Željka Pogačić, a prenosi RTL.hr, na kopnu će u utorak biti sunčano i vrlo toplo, lokalno i vruće. No, navečer već u najzapadnije dijelove zemlje i u gorje stižu oblaci i pljuskovi, s kojima počinje i nestabilnije razdoblje. Svakodnevno će do kraja tjedna biti barem malo kiše, većinom u obliku pljuskova, u početku i izraženijih uz grmljavinu. Pritom će i osvježiti, no zadržat će se na oko 20 °C.

Na dugotrajnije razdoblje stabilnog vremena ćemo pričekati, čini se, kraj svibnja

Na sjevernom Jadranu će već od utorka popodne biti vrlo nestabilno, izgledni su izraženiji grmljavinski pljuskovi koji će se do srijede proširiti dalje duž obale. Temperatura će biti malo niža. Vjetar od srijede promjenjiva smjera, u utorak valja računati na umjereno do jako jugo. Na dugotrajnije razdoblje stabilnog vremena ćemo pričekati, čini se, kraj svibnja. Prvo pogoršanje stiže taman po voznom redu pučke prognoze na dane “ledenih svetaca”. Ipak, srećom nema straha od mraza, ali ima od leda.

Zbog mogućnosti grmljavinskih nevremena u večernjim satima izdan je i žuti meteoalarm za riječku i gospićku regiju.