PRVO DRASTIČNA PROMJENA VREMENA, A ONDA SE VRAĆA PAKAO: Meteorolozi otkrili kad kreće novi udar vrućine

Nakon pretežno sunčane srijede, u četvrtak se očekuju pljuskovi

Nakon sunčanog dana, oblaka će i navečer biti malo te neće remetiti pogled na zvijezde i Mjesec – koji će neki promatrati samo kao dio ljetne idile, neki kao podsjetnik na godišnjicu Apolla, a mnogi i zbog večerašnje djelomične pomrčine Mjeseca, piše Petra Mikuš Jurković u svojoj prognozi za HRT. Na Jadranu još će samo u noći na srijedu puhati umjerena do jaka bura, a zatim danju sunčano, ponegdje i vedro uz vjetar s mora. Na kopnu će ipak biti malo više oblaka, od četvrtka opet i lokalnih pljuskova, koji će tijekom srijede još izostati jer nad našim područjem prolazno ima manje vlage te nema izraženih fronti i sustava.

DJELOMIČNA POMRČINA MJESECA U NOĆI S UTORKA NA SRIJEDU: Zemljina sjena prekrit će oko 50 posto Mjeseca

Stoga će na istoku Hrvatske srijeda biti pretežno sunčana, popodne ipak uz umjeren razvoj oblaka. Jutro razmjerno svježe uz temperaturu od 13 do 15 °C, a popodne vrlo toplo, oko 28 °C. Samo će povremeno u Podunavlju puhati do umjeren sjeverozapadnjak, a mjestimice u središnjoj Hrvatskoj jugoistočnjak, uz prevladavajuće sunčano vrijeme, poslijepodne uz više oblaka, no uglavnom visokih, prozirnih. Najviša temperatura od 27 do 29 °C.

Sunčano na Jadranu

Podjednaka dnevna temperatura uz sunčano vrijeme bit će i na sjevernom Jadranu, a ujutro od 18 do 22 °C. Noću će puhati umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, koja će danju oslabjeti i okrenuti na vjetar s mora. U gorju i unutrašnjosti Istre jutro svježe, između 10 i 13 °C, a tijekom uglavnom sunčanog dana temperatura će porasti na vrijednosti od 25 do 28 °C.

U Dalmaciji obilje sunca te vruće poslijepodne. Još će u noći i ujutro puhati umjerena, lokalno i jaka bura, koja će danju okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenome moru i sjeverozapadnjak. Pritom će more biti malo do umjereno valovito, temperature između 22 i 24 °C. I na jugu Hrvatske podjednako toplo more, a danju sunčano, na otocima i vedro te vruće uz temperaturu oko 30 °C. Ujutro duž obale toplo, oko 20 °C, a u zaobalju ipak koji stupanj niža temperatura. Nakon bure, već će prijepodne zapuhati zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Idućih dana na Jadranu pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, osobito za vikend. Na sjevernom će dijelu ipak povremeno biti više oblaka, a uglavnom u petak i pokojeg pljuska. Danju će puhati vjetar s mora – jugozapadni i sjeverozapadni.

Pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti

U unutrašnjosti u četvrtak i petak opet promjenljivo, uglavnom uz popodnevne pljuskove s grmljavinom. U subotu pak sunčanije, ujutro uz moguću kratkotrajnu maglu. Bit će stabilnije, no popodne je još poneki pljusak moguć u gorju. Temperatura će porasti, pa nam se za vikend vraćaju ljetni vrući dani, piše Petra Mikuš Jurković za HRT.