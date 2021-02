PRVI STUP PELJEŠKOG MOSTA SPAJA SE S KOPNOM, A KAKO ĆE SE MOST ZVATI? Jedan od prijedloga je da nosi ime po glazbenoj legendi

Taj most se još uvijek naziva Pelješki most, iako nije sigurno da će mu to biti i ime kada bude gotov

U tijeku su posljednje pripreme za današnji važan korak prema povezivanju hrvatskog juga s ostatkom države jer se stup na kopnu spaja s prvim koji izvire iz mora.

“Već danas očekuje nas montaža na spajanju rasponske konstrukcije između prva dva stupa s kopnene strane. Spojit će se elementom dužine 52 metra i teškim čak 587 tona”, kazao je Davor Perić, inžinjer građevine Hrvatskih cesta za RTL.

Radnici su se na gradilište vratili nakon dvodnevne stanke zbog kineske nove godine koja se ove godine uz epidemiološke mjere obilježila i u Komarni.

PELJEŠKI MOST NAPOKON JE ZAVRŠEN, ALI SAMO U VIDEOIGRI: Tvrtka koja ju je razvila, zbog dobrog poslovanja, traži novu radnu snagu

“Osjetilo se slavlje, osjetilo se da ta dva dana su oslobođeni poslova i uživaju praktički. Mi smo također pripremili njima poklone, domaćeg vina iz ovog područja, maslinovog ulja i neke naše hajdemo reći tradicionalne poklone”, rekao je Ivo Jerković, vlasnik objekta u kojem su smješteni kineski radnici.

Manjih kašnjenja ima u trećoj i četvrtoj fazi

Stupovi nad morskom površinom ocrtavaju trasu buduće prometnice koja bi ovim tempom mogla biti gotova do kraja godine.

“Nastavlja se montaža i zavarivanje segmenata čelične rasponske konstrukcije. U ovom trenutku je podignuto i montirano 27 posto segmenata. Dakle, 44 od ukupno predviđenih 165”, pojasnio je Perić.

U drugoj fazi projekta koji je povjeren Strabagu prije nekoliko dana probijen je tunel Kamenice dug 499 metara.

BUTKOVIĆ O PELJEŠKOM MOSTU: ‘Trebao bi biti gotov u studenom 2021’

Traju i radovi na 488 metara dugom mostu Dumanja jaruga I, a još krajem godine probijen je i najduži tunel u cijelom projektu, Debeli brijeg, dug 2,4 kilometra. Manjih kašnjenja ima u trećoj i četvrtoj fazi koju gradi grčki Avax, ali dubrovačko-neretvanski župan vjeruje da će cijeli projekt biti gotov do zadanog roka.

Povezivanje EU i Kine

“Cijeli projekt će se uredno završiti. Pelješki most sam kao objekt vjerojatno već i u ovoj godini, ali dok se dobiju uporabne dozvole i vjerujemo do turističke sezone 2022. da ćemo se voziti pelješkim mostom prema Dubrovniku”, izjavio je župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić.

Most koji sjedinjuje hrvatsko kopno ima i simbolički značaj povezivanja Europske unije i Kine, istaknuo je premijer Plenković prošlog tjedna na videosastanku inicijative Kina +17.

U PLOČE STIGAO BROD S KLJUČNIM DIJELOVIMA ZA PELJEŠKI MOST: ‘Podmorske radove završili smo ranije, sad radimo na stupovima’

“Projekt Pelješki most kojeg financira Europska unija i gradi kineska tvrtka je najbolji primjer konkretnih i opipljivih projekata na koje se Hrvatska želi usredotočiti”, ustvrdio je predsjednik Vlade Andrej Plenković prije nekoliko dana.

Taj most se još uvijek naziva Pelješki most, iako nije sigurno da će mu to biti i ime kada bude gotov. Prijedlozi su razni, a jedan od najzvučnijih je da se zove po glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.