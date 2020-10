PRVI SLUČAJ ZARAZE MEĐU DJECOM U OSNOVNOJ ŠKOLI U ZAGREBU: Pozitivno dvoje učenika istog razreda, okolnosti se još utvrđuju

Iako se ne može sa sigurnošću potvrditi da su se djeca međusobno zarazila, to bi mogao biti slučaj nakon što je otkriveno da je dvoje djece iz istog razreda jedne zagrebačke osnovne škole pozitivno na koronavirus

U Zagrebu je zabilježen prvi slučaj širenja virusa među djecom u jednoj osnovnoj školi, piše u petak Jutarnji list. Dvoje osnovnoškolaca iz istog razreda pozitivno je na covid-19, a epidemiolozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” pokušavaju saznati tko se prvi zarazio, navodi dnevnik.

Ovo je zapravo indicija prvog prijenosa. Još uvijek se to ne može potvrditi jer su se možda oba djeteta zarazila izvan škole. Ipak, vjerojatnije je da je došlo do prijenosa, kaže prim. Marija Posavec, specijalistica školske medicine sa Štampara. Pojašnjava da je to za sada izolirani slučaj te da su sva do sada oboljela školska djeca zaražena izvan škole, a svi njihovi kontakti, djeca iz razreda koja su u samoizolaciji, ne obolijevaju. To je pozitivno i možda se kroz naredni period promijene neka saznanja koja bi utjecala na samoizolaciju djece. No, imamo iza sebe tek četiri tjedna iskustva i u drugim zemljama je škola tek nedavno počela, tako da se moramo malo strpjeti, kaže Posavec.

Naglašava da djeca ne idu automatizmom u samoizolaciju te da, kada bi postojali epidemiološki uvjeti, ne bi odlazio cijeli razred u samoizolaciju. “Znam za samo jednu školu u Zagrebu koja ima sve uvjete. Od pleksiglasa za profesora do razmaka medu učenicima većeg od dva metra. Nažalost, to nije realno u ostalim školama”, govori Posavec i dodaje da većina roditelja nema ništa protiv maski i mjera. Primjerice, od početka godine samo je 50 roditelja u Zagrebu zatražilo da djeca ne nose maske zbog nekih realnih razloga, a jednako toliko ih je zatražilo online nastavu jer su djeca vulnerabilne skupine, donosi Jutarnji list.

