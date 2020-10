PRVI ŠEF OSIGURANJA OTKRIO ZAŠTO TUĐMAN NIJE VOLIO ‘SVADBE’: ‘Koji put sam samo čekao da me zvekne po glavi’

‘Kada se donese odluka da najviši državni dužnosnici trebaju nekamo ići, sigurnost je ta koja ima zadnju riječ’

Dok traje verbalni rat između predsjednika države Zorana Milanovića i premijera Andrej Plenkovića, koji se ne mogu dogovoriti ni oko toga tko određuje kojim će prijevoznim sredstvom visoki državni dužnosnik putovati zemljom, general pukovnik Mate Laušić, prvi šef osiguranja Franje Tuđmana, rekao je za Slobodnu dalmaciju da trasu i način prijevoza određuju protokol i sigurnost.

“Kada se donese odluka da najviši državni dužnosnici trebaju nekamo ići, sigurnost je ta koja ima zadnju riječ. Naravno, sve se uvijek nastoji usuglasiti s protokolom. On želi da sve ide po programu i da se sve stigne na vrijeme, a sigurnost ima svoja pravila, pa se nastoji naći kompromis. Ako vrijeme dozvoljava, odlazi prethodnica, koja s domaćinom usuglašava detalje. Ako je to put u inozemstvo, onda na tim sastancima sudjeluje i sigurnosna služba te protokol zemlje domaćina. Nakon što se to utvrdi, posjet ide po predviđenom programu”, objasnio je Laušić.

Prijedlog programa je u njegovo vrijeme išao na verifikaciju predsjedniku, premijeru ili predsjedniku Sabora. “Oni su znali neke detalje korigirati. Na listu putnika nekog dodati ili prekrižiti. Ili odrediti da će susret s nekim trajati dulje od predviđenih 15 minuta. No nisu mijenjali trasu putovanja, kao ni način prijevoza, bilo da se radilo o automobilu, helikopteru ili zrakoplovu. O tome su uvijek odlučivali sigurnost i protokol. To je svugdje tako.”

Moglo se i improvizirati

Upitan kako je to u praksi izgledalo početkom devedesetih godina, rekao je da bi Informaciju da se negdje ide dobivao izravno od predsjednika ili od Hrvoja Šarinića, predstojnika Ureda. “On bi pozvao mene i Marijana Grgića, koji je bio šef protokola u Uredu predsjednika. U to vrijeme još nismo bili međunarodno priznata država, pa smo mogli raditi i improvizacije. Sve smo detaljno isplanirali, u ovisnosti o tome je li bila riječ o službenom ili privatnom posjetu, je li nakon posjeta planirana izjava medijima ili se slalo priopćenje.”

Kada se odlučuje hoće li do određene lokacije predsjednik putovati automobilom, brodom, helikopterom ili zrakoplovom, Laušić kaže da je to stvar sigurnosti i protokola. Dodaje da je Tuđman bio kooperativan kada je sigurnost u pitanju, nekad je tražio objašnjenje zašto se ide baš tom trasom, ali je nikada nije mijenjao.

Tuđman nije volio ‘svadbe’

“Nije volio ono što smo mi kolokvijalno zvali ‘svadbom’. Nije volio dugačku kolonu, sirene, rotirke… U situacijama gdje nije bio imperativ žurbe, kao odlazak na tenis ili na utakmicu, išli smo bez rotirki i sirena, čekali smo na semaforima… Ljutio se kad smo zaustavljali promet, koji put sam samo čekao da me zvekne po glavi”, zaključuje Laušić za Slobodnu dalmaciju.

