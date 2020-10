PEĐA GRBIN JE NOVI PREDSJEDNIK SDP-A: ‘Od večeras smo jedan SDP koji radi za bolju Hrvatsku, kreće promjena’

Osvojio je 65 posto glasova ispred Željka Kolara koji je dobio 35 posto

Peđa Grbin četvrti je predsjednik SDP-a nakon što je u subotu u drugom krugu unutarstranačkih izbora s osvojenih 65 posto glasova pobijedio protukandidata Željka Kolara koji je dobio 35 posto glasova.

Unutarstranački izbori u SDP-u održani su nakon što se Davor Bernardić zbog poraza na parlamentarnim izborima u srpnju povukao s mjesta predsjednika stranke.

U prvom krugu, prošle subote, saborski zastupnik Grbin je dobio je 41,23 posto glasova, a drugoplasirani krapinsko-zagorski župan Željko Kolar 25,53 posto. Danas u drugom krugu nešto više od 11.500 članova SDP-a s pravom glasa moglo je novog predsjednika birati na 286 biračkih mjesta u šest izbornih regija.

Novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin rođen je 1979. godine u Puli, diplomirani je pravnik, a od 2016. potpredsjednik je stranke.

Grbin: ‘Od večeras smo jedan SDP’

Novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin u subotu navečer je, nakon službenog proglašenja rezultata izbora, poručio je da “od večeras prestaje biti važno tko je kako glasao i od večeras smo jedan SDP koji radi za bolju budućnost Hrvatske”. U pobjedničkom govoru zahvalio je svim članovima, suradnicima, protukandidatima, ali i svojim prethodnicima Ivici Račanu, Zoranu Milanoviću i Davoru Bernardiću, od kojih je, kako je rekao, naučio da biti predsjednik SDP-a ne znači samo biti na čelu jedne političke stranke.

Biti predsjednik SDP-a znači ogromnu čast i odgovornost i biti na čelu građanske i lijeve Hrvatske i onih progresivnih opcija koji su našu zemlju uvijek gonile naprijed. SDP je uvijek bio i bit će takva stranka, poručio je Grbin.

“Da bismo to mogli ostvariti, moramo se mijenjati, a to promjena počinje već večeras jer već večeras prestaje biti bitno tko je za koga glasao i tko je koga podržavao. Od večeras mi smo jedan SDP, koji radi za bolju budućnost Hrvatske, kojeg zanima samo solidarnost, pravda, jednakost i sloboda, SDP koji radi za sve, ali isto tako i SDP u kojem rade svi. Stranka koja je otvorena prema novim ljudima i prema onima koji su u međuvremenu otišli, stranka iz koje ne isključujemo, stranke u kojoj jedino uključujemo”, istaknuo je novi, četvrti predsjednik SDP-a.

Kaže da želi SDP koji pobjeđuje

“SDP koji pobjeđuje, to je stranka kojoj želim biti na čelu i pozivam sve da mi pomognu stvoriti takvu stranku jer to ne činimo samo zbog sebe nego to činimo zbog boljitka našeg društva i Hrvatske. Želim da SDP u Hrvatskoj vodi jasnu politiku koja će se brinuti samo o jednom, a to su stvarni problemi naših sugrađana i načini na koje ćemo ih rješavati. Ne želim politiku konflikta i sukoba, u kojoj se prepucavamo i svađamo, želim politiku u kojoj stvaramo”, naglasio je.

Dodao je da želi politiku u kojoj ćemo već od sutra početi govoriti o ključnim stvarima za našu domovinu, poput Nacionalne razvojne strategije, donošenja novog Ovršnog zakona, kao što je rasprava o ekonomskoj politici koju će Hrvatska voditi za vrijeme covid-krize.

Sve ono dobro što dođe iz bilo koje političke opcije, mi ćemo podržati. Ono što je loše, kritizirat ćemo i nuditi rješenja jer ova stranka ne može biti samo stranka kritizerstva i pozerstva. SDP mora biti stranka ozbiljnog i konkretnog vođenja politike, kazao je Grbin. Ovo je ogromna čast i odgovornost, hvala vam i idemo raditi, poručio je Grbin na kraju.

Grbin: Želim da me se upozorava na greške

Novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je u subotu navečer kako želi da ga se upozorava na greške kako što je on upozoravao Davora Bernardića. Grbin je odbacio tezu da je htio rušiti Davora Bernardića istaknuvši da je samo reagirao na ono što je smatrao lošim te poručio kako od svojih kolega i kolegica očekuje da postupaju na isti način.

„Nisam nikoga rušio, ja sam reagirao na ono što sam smatrao loše. Kada vidim da u politici i SDP-u netko radi loše ja ću reagirati, molim kolege i kolegice da postupe na isti način. Ako griješim molim ih da me upozore i da mi pomognu da izbjegnem takve greške”, kazao je odgovarajući na pitanja novinara. Grbin je naglasio da u stranci neće biti suspenzija niti raspuštanja stranačkih organizacija , da će raditi na jačanju postojećih organizacija i osnivanju novih diljem Hrvatske.

Najavio je i promjenu odredbe o pravu glasa članova stranke na način da se svima omogući pravo glasa. Vezano za lokalne izbore Grbin je najavio će SDP imati kandidata u Zagrebu. „Taj kandidat neće biti samo kandidat SDP-a, biti će kandidat svih onih progresivnih, građanskih i lijevih stranka koje istinske žele promjene u Zagrebu”, najavio je .

Na upit hoće li to biti Tomislav Tomašević iz platforme Možemo odgovorio je da takvoj odluci prethode razgovori s drugim političkim opcijama i gradskom organizacijom. „Napravit ćemo najbolje za građane Zagreba, a to je osloboditi ih od okupacije ove korupcijske hobotnice koja je na njega bacila svoje pipke”, rekao je . Grbin je također priznao da je izbor Željka Sabe u Predsjedništvo SDP-a teret za stranku.

Benardić: Pitali su me je li teško bilo dati ostavku

Sreću je novom predsjedniku SDP-a poželio i bivši Davor Bernardić.

“Biti predsjednik SDP-a je velika čast, a još veća odgovornost, pogotovo u ovim uvjetima u kojima se nalazi naša zemlja. U zadnje četiri godine smo u gotovo nemogućim uvjetima za stranku, u atmosferi u kojoj nije bilo lako raditi niti meni niti ekipi iz SDP-a, kada su nas podcjenjivali i očekivali naš pad, mi smo napravili brojne rezultate. Donijeli smo novi politički program stranke, novi status stranke, revitalizirali rad Savjeta stranke, uključili nove ljude i nove stranke. Rezultat tog teškog rada je bio sjajan rezultat na europskim izborima, potom pobjeda na predsjedničkim izborima, a kao favoriti smo ušli u utrku za parlamentarne izbore koji su održani u dosad neviđenim okolnostima. Apsurd te situacije je da je nikad korumpiranija Vlada uspjela produžiti mandat pod okriljem koronakrize”, rekao je Bernardić, javlja Večernji list.

“”Pitali su me ljudi je li ta odluka bila teška. Nije jer smo radili najbolje što znamo. Ono što je teško je gledati desetke tisuća mladih ljudi koji su napustili našu zemlju, umirovljenike koji žive u neimaštini i teško je gledati kako korupcija upropaštava naš narod”, rekao je i poželio sreću i podršku u stranci novom vodstvu.