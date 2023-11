Prvi ratni zapovjednik hrvatskih specijalaca Marko Lukić za N1 televiziju prisjetio se svojih priča iz Domovinskog rata. Mudrim vođenjem akcija, objasnio je, uspijeli su onesposobiti masu koja je pokušavala zaustaviti policiju u obavljanju svojih zadaća.

"Ušli smo u Petrinju gdje nas je dočekalo 4500 razularenih šešeljevaca. Išli smo od lakših ka težim sredstvima i stavili pod kontrolu policijsku postaju. Nismo upotrijebili vatreno oružje, ali na nas se pucalo. Tad je ranjen prvi hrvatski redarstvenik, Josip Božičević iz Ogulina i tad se shvatilo da će hrvatska svoju slobodu izboriti krvlju", kazao je Lukić.

'Osjetio sam Tuđmanovu gorčinu i nemoć da promijeni nešto, ali i vjeru da ćemo uspjeti'

Što se tiče obrane Vukovara, Marko Lukić rekao je kako ne može zanemariti uloga koju je imao Tomislav Merčep, a ni hrabri pojedinci iz svih krajeva Hrvatske. Ni uloga HOS-a ne smije se zanemariti, kazao je, pa istaknuo da je tamo bilo 57 HOS-ovaca, a poginulo je 97 pripadnika policije.

"Na dan pada Vukovara, desetak dana prije postao sam savjetnik predsjednika Republike za njegovu osobnu sigurnost, tih nekih 18 dana sam morao na glavu okrenuti cijeli sustav jer sam vidio slabosti. Dočekao sam taj dan u društvu Šuška i Tuđmana informaciju o padu Vukovara, bio je to za predsjednika težak dan. Osjetio sam njegovu gorčinu i nemoć da promijeni nešto, ali i vjeru da ćemo uspjeti. Ne zaboravimo da su u tome trenutku i druga mjesta bila pred padom, Hrvatska je bila razvučena na širokoj fronti, nije bilo mogućnosti da pomognemo Vukovaru više od onog što smo pokušali. JNA je dano zeleno svjetlo da nas zgazi, planirali su to napraviti u 15 dana. Vukovar je odradio strahovit puno da bi se ostatak zemlje organizirao i zaustavio to", ispričao je Lukić.

"Tuđman kao predsjednik je uistinu bio razapet. Pripadnicima HOS-a moj naklon do poda, ali neka se ne dijelimo. Ništa veća nije žrtva HOS-a od bilo kojeg pripadnika policije. Nije nijedna žrtva vrijednija, za svaku majku je suza ista", dodao je prvi ratni zapovjednik hrvatskih specijalaca.

'Najviše koristi od ovoga što se događa oko Vukovara zadnjih dana ima Beograd'

Ne treba gledati sa strane dok se prodaje priča na nečije sudjelovanje u Domovinskom ratu, kazao je Lukić, ali i stvaranje elitnih jedinica, prvo policijskih, a onda i gardijskih brigada. "Malo je u povijesti zapamćeno da se jedan narod koji je bio osuđen na propast digne i uspije ostvariti svoj san", objasnio je.

On pokušava, otkrio je, ostati umirovljeni general, a ne postati političar.

"Ako koristite instucije samo kad vam trebaju da ostvarite političke ciljeve, a nećete ono što se očekuje od vas kao građanina Hrvatske, da se poklonite žrtvi, onda imam osjećaj da igrate neku igru koja nije baš korektna. Najviše koristi od ovoga što se događa oko Vukovara zadnjih dana ima Beograd. Nitko više ne optužuje Beograd za zločin, nego se vrtimo oko toga tko je zaslužniji, HOS-ovci ili netko drugi. SDSS mora voditi računa da se s posebnim dvogledom gleda na to kao će se oni postaviti. Ako nisu spremni na ispriku i pokloniti se žrtvi, ne krivim cijeli srpski narod, ali netko je u ime srpskog naroda to počinio", poručio je Marko Lukić.

'Milanović mi je rekao da su Ivanu Anušiću kod njega otvorena vrata'

Osim toga, smeta mu kada institucije ne funkcioniraju. Ne zanimaju ga, istaknuo je, pojedinci.

"Ako se radi o instituciji koju oni predstavljaju, ona mora funkcionirati. Od svega korist opet ima protivnik, koji nam se smije. Čak i diplomatski kor primjećuje da ne funkcioniramo kao država", objasnio je Lukić.

A što se tiče novog ministra obrane, prvi ratni zapovjednik hrvatskih specijalaca smatra da će on moći uspostaviti normalnu komunikciju s predsjednikom Republike i da će to biti olakšanje za sustav koji je trpio štetu.

"Molio sam i predsjednika, kao prijatelja, da ta komunikacija bude normalna, ljudska i razumuma. Rekao mi je da su Ivanu Anušiću kod njega otvorena vrata", zaključio je Marko Lukić.

