PRVI PUT U POVIJESTI NE ZVONE ZVONA NA LOPUDSKOJ CRKVI: ‘Utišali su ih da grofica Francesca von Habsburg može spavati!’

Zvona na crkvi svete Marije od Šipilice na Lopudu zvonil su otkad postoje, kroz sve dosadašnje režime, a sada su ih ‘utišali’ jer grofica ne može zaspati

Crkvena zvona na crkvi svete Marije od Šipilice na Lopudu zvonila su otkad su postavljena i nikad, tvrde mještani, nitko nije zabranjivao njihovu zvonjavu, a sada je to učinjeno radi jedne grofice.

“Kad sam prije nekoliko dana pitao zašto ne zvoni zvono, dobio sam odgovor da se zvona isključuju jer grofici Francesci von Habsburg smeta zvonjava i ne može spavat’!. E, to je ipak malo previše i mi to nikako ne možemo prihvatiti. Ponavljam, zvono je zvonilo za vrijeme svih prijašnjih uprava i režima i ničemu ne vodi to što sad više nije u upotrebi”, napisao je ministrici kulture u znak prosvjeda ogorčeni Lopuđanin Ivo Mihajlović.

Pismo je tempirao uoči dolaska Nine Obuljen Koržinek na znanstvenu konferenciju prošlog vikenda u novobnovljenom lopudskom franjevačkom samostanu koji je rekonstruirala zaklada TBA21 Francesce von Habsburg. No, niti je tada vidio ministricu niti je iz Ministarstva dobio odgovor, piše Slobodna Dalmacija

Dali novac, a ne smiju im ni prići

Mihajlović je ogorčen jer su i Lopuđani svojevremeno davali novac za obnovu zvona kojem danas, tvrdi, ne mogu pristupiti kao ni cijelom kompleksu samostana. “U prizemlju zvonika gdje se inače vuku konopci zvona tijekom obnove je izgrađen WC, tako da više nemamo pristup iz crkve. Točno je da su sad elektrificirana zvona i sat, ali je tim zahvatom zatvoren pristup i do balatura sa harmonijem gdje pjeva zbor. Nema ni mogućnosti pročesijuna oko crkve kao dijela obreda par puta godišnje. Više se tamo ne može prići bez posebne dozvole uniformiranih pistolera koji čuvaju prilaze”, ogorčen je Mihajlović koji navodi kako su elektrifikaciju zvona i sata kao i masivne konstrukcije koja nosi zvona platili mještani Lopuda koji to smatraju svojim vlasništvom.

Od ministrice traži da crkva i zvonik budu dostupni građanima jer pita se kako će zvona zvoniti kad netko umre, dok Lopuđani dočekaju sve dozvole koje su im za to sada potrebne.