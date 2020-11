Varaždinska županija i dalje je županija među najgorima u Europi po incidenciji koronavirusa na 100.000 stanovnika

Varaždinska bolnica je popunjena i počelo je smještanje pacijenata s koronavirusom u šatore postavljene ispred bolnice, a večeras su tamo smještena prva dva pacijenta, javlja HRT.

“Nažalost brojke nam ne idu u prilog. Zadnjih dana se ne snižavaju. Konstantne su. Duboko vjerujemo da će u naredno vrijeme doći do pada tih brojaka. No bolnički će sustav i u tom slučaju još jedno vrijeme biti pod ogromnim pritiskom jer znamo da unatrag 7 do 15 dana uvijek pacijenti dolaze nakon što im je dijagnosticiran Covid”, kazao je Marin Bosilj iz Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Dodao je kako ne možemo sa sigurnošću reći da će doći do smanjenja brojki nakon uvođenja strožih mjera.

“To su naše želje. A hoće li se one obistiniti to je teško prognozirati”, rekao je.

Varaždinska županija i dalje je županija među najgorima u Europi po incidenciji koronavirusa na 100.000 stanovnika. Jučer je zabilježeno 285 novozaraženih koronavirusom, a četiri su osobe preminule.

Skrivanje kontakata

Epidemiolozi rade danonoćno i nailaze na niz problema. “Oko 300 je novooboljelih dnevno, i ako svaki od njih ima barem 4 kontakta – to se penje i preko tisuću njih. Oni često ne žele odgovarati na pitanja, poklapaju slušalicu i više se ne žele javiti. Neki od njih jasno i glasno kažu kako ne žele dati podatke o svojoj obitelji. Ima i onih koji vrijeđaju”, kazao je ravnatelj varaždinskog Zavoda za javno zdravstvo Marin Bosilj.

Virus je prodro i u Zavod za javno zdravstvo pa su u Varaždinu dobili ispomoć od 11 liječnika za rad pod nadzorom tako da uz veliku žrtvu uspijevaju odraditi sve poslove. Apelirao je na građane da shvate da je virus zaista ozbiljan, te da i uz mjere nalazi svoj put.