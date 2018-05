O njezinim su prevarama svjedočili i njezini bivši partneri. Tako je bogati malteški poduzetnik Andreas Gerdes rekao da je Anika de Vilera prošle godine otela njihovu kćer koja je tada imala samo godinu i pol. Prevarila je i drugog bivšeg partnera, Gustava Vileru iz Venezuele.

Televizijski voditelj Robert Zuber večeras će na televiziji Al Jazeera Balkans emitirati snimku koja je vjerojatno jedini legalni dokaz lažnog predstavljanja Anike de Vilere ili Anike Šljokavice. Na snimci iz 2013. dokaz je samo jedne od njezinih brojnih prevara.

Predstavljala se kao ugledna kirurginja koja ne zna hrvatski

U snimci koja će se večeras emitirati vidi se kako Anika de Vilera govori Đani Atanasovskoj, majci preminule Nore Šitum, da je liječnica, kirurginja, koja ne zna hrvatski. To joj je rekla uoči odlaska malene Nore na liječenje u SAD, no ništa od toga nije istina jer je Anika Šljokavica rođena u Sisku, a hrvatski joj je materinji jezik. Osim toga, nije liječnica kako se predstavljala, niti je ikad studirala medicinu. Potvrdila je to za Jutarnji list i njezina majka, Silvana Mršić Tramošljanin.

Osim što se lažno predstavljala kao liječnica, ova je žena poznata po brojnim drugim prijevarama, i to u nekoliko zemalja. Tako je govorila i da je kći Stjepana Mesića, šogorica bivšeg talijanskog premijera Silvija Berlusconija, kći vlasnika Ine, kći francuske princeze i štošta drugo.

Prevarila bivše partnere, pokušala oteti djecu

O njezinim su prevarama svjedočili i njezini bivši partneri. Tako je bogati malteški poduzetnik Andreas Gerdes rekao da je Anika de Vilera prošle godine otela njihovu kćer koja je tada imala samo godinu i pol. Prevarila je i drugog bivšeg partnera, Gustava Vileru iz Venezuele, s kojim je u braku od 2011. I njemu je govorila da je liječnica te da surađuje s jednom bolnicom u Zagrebu. Gerdesu se predstavila kao kći francuske princeze i torinskog industrijalca. Iz veze s njim je rodila sina, no u tom je trenutku još uvijek bila u braku s Gustavom Vilerom, pa je zbog odredbe o bračnoj presumpciji kao otac djevojčice koju ima s Gerdesom, bio upisan upravo Vilera. I DNK analiza je pokazala da je biološki otac djevojčice upravo Gerdes, no on teško ostvaruje prava na viđanje djeteta. Sada se i Gustavo Vilera boji da se slično ne ponovi i s njegovim sinom. Incident se već dogodio prošle godine kad je de Vilera pokušala odvesti dječaka na prepad. To se dogodilo kad je Gustavova partnerica došla po dječaka u vrtić, a putem ga je u automobil strpala de Vilera. Sve je prestalo kada je netko pozvao policiju, hitnu i socijalnu službu, javlja Jutarnji list.

Tužila medije i policiji prijavila uznemiravanje

Iako se o njezinim brojnim prevarama već pisalo, ona se o svemu nije službeno oglasila, no podnijela je nekoliko tužbi protiv medijskih kuća zbog, kako kaže, netočnih informacija o njezinim prevarama. Zuber kaže da je snimka iz njegove Revizije jedan od rijetkih, a možda i jedini dokaz da se ona lažno predstavljala kao liječnica. Naime, Zuber je snimao film o borbi malene Nore, prilikom čega je slučajnošću snimio i lažno predstavljanje Anike de Vilere, s kojom je i on razgovarao na engleskom jeziku jer mu je rekla da joj je hrvatski nedovoljno poznat. Kada je Zuber najavio objavljivanje snimke, de Vilera je policiji prijavila uznemiravanje.