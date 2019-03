KOPAL: ‘HDZ stoji puno bolje nego što anketa tvrdi’; ali zašto onda pumpaju toliki novac u Liku?

Iz HDZ poručuju da im Milinović uopće ne puše za vratom kao što ankete pokazuju

Iz HDZ-a su, dva dana prije izbora za Ličko-senjsku županiju, poručili kako je anketa agencije Promocija plus za RTL koja HDZ-u daje 28,1 posto glasova, a disidentu te stranke koji se bori za novi mandat župana Darku Milinoviću tek nepunih 4 posto manje, “znatno nadmašila statističku procjenu”, te su iznijeli rezultate svoje ankete po kojoj će za HDZ glasati 45,5 posto birača, a za Milinovića njih samo 14,8 posto.

Rekao je to u petak na konferenciji za novinare predsjednik HDZ-ovog Odbora za informiranje, informatizaciju, medije i digitalno društvo Rober Kopal, ističući da medijske ankete utječu na javno mnijenje, pa s obzirom na razlike od rezultata anketa koje je naručio HDZ žele dati svoju procjenu.

Izlaznost na ličko-senjske izbore 54 posto

Naveo je kako je agencija Prizma za HDZ provela anketu čiji rezultati pokazuju da će izlaznost na izbore biti 54 posto, te da će za HDZ glasati 45,5 posto glasača, a za Nezavisnu listu bivšeg HDZ-ovca, župana Darka Milinovića 14,8 posto glasača.

Kopal je naglasio kako je HDZ-ova projekcija “otprilike gađala isto vrijeme u koje je provedena anketa Promocije plus”, iz jednostavnog razloga jer ankete utječu na javno mnijenje.

“Događa se jedan fenomen koji se zove samoispunjujuće proročanstvo. Mislim da je to bitno zbog objektivnosti, a s obzirom na razliku koja je znatno nadmašila statističku pogrešku zapravo smo morali dati svoju procjenu u to vrijeme”, kazao je.

HDZ očekuje od 13 do 15 mandata u Županijskoj skupštini

HDZ, rekao je, očekuje od 13 do 15 mandata, a ne želi komentirati koliko bi dobile ostale liste. “I dalje očekujemo blizu 40 posto. Kada tumačite podršku na ukupnom uzorku, statistička pogreška je manja nego kada se tumači na izlaznosti. Ovaj put se to radi na izlaznosti, što znači da je ona veća, to je sada oko 6 posto”, naveo je.

Upitan zašto ulažu toliko u promidžbu u Lici ako su njihove ankete pokazale premoć, Kopal je odgovorio da se dobar rezultat mora i obraniti.

“Bez obzira stojite li dobro ili loše u anketama, vi vodite kampanju. Bi li bilo mudro, ako imate dobar rezultat, da ne ulažete u kampanju, jer ako imate dobar rezultat morate ga braniti, a ako nemate, morate ga osvojiti”, poručio je Kopal.

Izvijestio je da je HDZ proveo tri mjerenja iz kojih se može uočiti trend da je stranka više-manje stabilna, u statističkoj pogrešci. “Trenutna situacija je 40 posto kada govorimo o izlaznosti, plus-minus pogreška koja je na izlaznosti od 50 posto čak 6 posto”, rekao je.

Anketa Promocije plus nije utjecala na strategiju HDZ-a jer smo je izradili ranije

Kopal je istaknuo da anketa Promocije plus nije utjecala na strategiju HDZ-a, jer su je razradili ranije.

“Poruka koju smo željeli poslati je da je nama zbilja stalo do Like, ali ne samo sada radi izbora, nego uvijek jer je zbilja bitno da Ličko-senjska županija prodiše i ostvari puni potencijal”, zaključio je i dodao kako su ministri u Liku odlazili i ranije te da je to samo dio strategije.