Nastavnik Tehničke škole Bjelovar, koji od 16. studenoga nije dolazio na posao jer se ne želi testirati, niti cijepiti, više nije djelatnik škole, piše u utorak Jutarnji list. Kako je dnevniku potvrdio ravnatelj škole Dario Malogorski, sa zaposlenikom je u ponedjeljak potpisan sporazumni raskid ugovora o radu. Tome su prethodila dva upozorenja pred otkaz. Kako doznajemo, riječ je o nastavniku mlađe generacije, zaposlenom u školi 1. rujna.

'Nije radio nikakve skandale'

Ravnatelju škole je jasno poručio da se ne slaže s mjerom obveznog testiranja te da iz vlastitog principa ne pristaje na predočenje ikakvih potvrdi. Ravnatelj Malogorski ističe kako je nastavnik, ne želeći školi priuštiti ikakve daljnje probleme, pristao potpisati sporazumni otkaz.

„Povod raskidu ugovora je neslaganje s mjerama. Moram reći da kolega nije radio nikakve skandale, nije prijetio, nije dolazio pred školu, naprosto se nije slagao s uvedenom mjerom i od njezina uvođenja niti jednom nije došao na radno mjesto”, kaže Malogorski.

Za to vrijeme nastava za učenike organizirana je zamjenama koju su odrađivali njegovi kolege. Nastavniku iz Bjelovara ravnatelj je prije raskida ugovora u dva navrata slao poštom upozorenja pred otkaz, no u školu nije stizala povratnica, što znači da osoba nije preuzela poštu. Logično, s obzirom na to da je za ulazak u poštu potrebna covid-potvrda.

'U njegove principe ne mogu ulaziti'

Ravnatelj je zato upozorenja slao i putem elektroničke pošte. Na upozorenja nije dobio očitovanje djelatnika.

„Čuli smo se u četvrtak i petak, kolega je pristao na sporazumni otkaz, što znači da nemamo nikakvih potraživanja jedni prema drugima. U ovoj situaciji to je najbolje rješenje. U njegove principe ne mogu ulaziti, no naglašavam da je kolega doista bio korektan, osim što nije dolazio na nastavu pa smo morali organizirati zamjene”, napominje ravnatelj, donosi Jutarnji list.

Predsjednica Udruge ravnatelja srednjih škola Hrvatske Suzana Hitrec kazala je za Jutarnji list da još uvijek nemaju saznanja o tome da su počeli masovni otkazi, dodajući da je sve manje osoba u školama koje se odbijaju testirati ili ne žele pokazati covid-potvrdu.

"Nadamo se da će ovakvih slučaja biti malo. Primjer u Bjelovaru ukazuje da je, kada je već došlo do takve okolnosti, ipak ostvarena dobra komunikacija s poslodavcem te je dogovoren sporazumni raskid ugovora koji je u svakome slučaju prihvatljivije rješenje. Nadam se da neće biti potrebe niti za sporazumnim raskidima", komentira Hitrec.