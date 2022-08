Index javlja da je došao u posjed prvog nalaza patologa koji je obavio obdukciju novinara Vladimira Matijanića. Na temelju nalaza i drugih informacije koje portal ima te konzultacija s njegovom partnericom, Andreom Topić, stručnjaci s kojima su razgovarali dali su mišljenje o tome što je najvjerojatniji uzrok Matijanićeve smrti.

Važno je istaknuti da će trebati pričekati histološki te neke druge nalaze kako bi se doznalo više detalja oko razvoja bolesti no portal kaže da se može reći da bi Matijanić imao šanse da je na samom početku infekcije bio hospitaliziran i pod stalnim nadzorom ili da je dobio lijek.

Covid, teška upala pluća i upala srčanog mišića

Nalaz je pokazao, kako navodi Index, da je Matijanić imao covid-19 i teški oblik upale pluća, koja je bila posljedica zaraze koronavirusom, tzv. obostranu intersticijsku upalu pluća. Istovremeno s covidom došlo je do upale srčanog mišića, što je dovelo do toga da srce nije moglo obavljati svoju funkciju. Stručnjaci tumače da postoji nešto što se zove NYHA Score, jednostavna skala koja se koristi kod zatajenja srca i ide od 1 do 4. Na toj skali Matijanić je u tom trenutku vjerojatno bio na 3.

Kako je došlo do značajnog oštećenja pluća, ali i još značajnijeg srčanog zatajenja, nastao je masivni plućni edem. Srce nije moglo pumpati krv pa je ona ostajala u krvnim žilama pluća te se tekućina iz krvnih žila izlijevala u pluća, što je dovelo do prestanka disanja i konačno smrti. Osim u plućima, tekućina se nakupila i oko srca (hidroperikard), što je dodatno oslabilo mogućnost rada srca zbog pritiska na srčani mišić.

Da bi oštećenje srca bilo značajno, treba proći neko vrijeme od početka zaraze covidom. Moguće je da je Matijanić bio zaražen više dana prije nego što mu je covid-19 dijagnosticiran.

Matijaniću je u sitnim ograncima pluća pronađena i hrana. Ona bi mogla biti posljedica udisanja komadića hrane ali može biti i posljedica oživljavanja tijekom kojeg mu je pritiskan grudni koš. S obzirom na to da se hrana nalazila u vrlo malim plućnim ograncima, ona sigurno nije bila uzrok smrti.

Sjogren je trebalo shvatiti ozbiljnije

Kada je riječ o intersticijskoj upali pluća, nije potpuno jasno je li ona bila manifestacija Sjogrenove bolesti, u skladu s ranijim sumnjama u njegovim dijagnozama, ili ju je izazvao covid, ili pak oba stanja.

Poznato je da je plućna manifestacija Sjogrena velik rizični faktor za razvoj teškog oblika bolesti kod bilo koje upale pluća, a posebno kod covida. Drugim riječima, činjenicu da je Matijanić bolovao od Sjogrenova sindroma trebalo je shvatiti ozbiljno od samog početka

Stručnjaci zaključuju da je edem pluća vjerojatno bio neposredan uzrok smrti, a on je nastao zbog miokarditisa, odnosno upale srčanog mišića, kao i zbog obostrane upale pluća. Osnovni uzrok smrti bio je covid. Drugo značajno stanje koje je pridonijelo smrti, ali nije s njom u uzročnoj vezi, Sjogrenov je sindrom s plućnom manifestacijom.

Na temelju ovog tumačenja moguće je reći da bi Matijanić imao šanse da je na samom početku infekcije bio hospitaliziran i pod stalnim nadzorom. Također se može zaključiti da bi imao šanse da je dobio neki antivirusni lijek, Remdesivir, kojeg je nedostajalo, navodi Index.