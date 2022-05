Iako još nije obvezno, dvojno prikazivanje cijena u kunama i eurima na nekim je mjestima već započelo. Primjerice, u jednom kafiću u Prelogu u Međimurju. Do rujna se moraju prilagoditi svi - i trgovci, i ugostitelji, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Time se želi zaštititi potrošače, a inspektori poručuju da će nepoštenima puhati za vratom.

'Ljudi si preračunavaju, čudno im je'

U spomenutom kafiću ekipa RTL-a dobila je račun s dvije cijene: u kunama 19, u eurima 2,50.

"Uveli smo to da se ljudi polako privikavaju na eure. Ljudi si preračunavaju, čudno im je, ali naviknu će se", kazao je ugostitelj Nikola Šafar.

Slično govore i gosti koji imaju povjerenja u svoje ugostitelje pa neće provjeravati je li cijena točno preračunata.

"Mi Međimurci uvijek plaćamo, ne pitamo koliko je runda, nego smo uvijek za platiti", kazao je Josip Turek.

"Nije isto je li po srednjem, kupovnom ili prodajnom tečaju. Tu bi moglo doći do nesporazuma", dodao je Željko Blažinčić.

'Nama je to super, gostima isto jako dobro'

No, i to je jasno: preračunava se po fiksnom tečaju. Cijene u eurima morat će biti istaknute i na cjenicima. Kava se zasad može platiti samo u kunama. Od rujna će dvojno prikazivanje cijena biti obvezno za sve. No, i dalje će se sve plaćati u kunama, a u eurima tek od Nove godine - pojašnjavaju u Ministarstvu financija.

"Prednosti će biti što će gosti i stranci znati točno što koliko košta. Neće trebati preračunavati, imati mobitele, kalkulatore i da nešto tu vrte. Sve će im biti iskazano u eurima, računi će biti u eurima. Nama je to super, gostima isto jako dobro. Mana je što nećemo smjeti naplaćivati u eurima. A ljudi će vaditi eure, naravno ako im je nešto iskazano u eurima", kazao je za RTL Stjepan Dunatov, vlasnik restorana iz Opatije.

Ne moraju tržnice, kiosci, benzinske postaje...

Dvojno prikazati cijene neće morati tržnice, kiosci, OPG-ovi, benzinske postaje, prodavači ulaznica, taksiji, i mnogi drugi. Pa ipak, privikavanje na euro brine prodavače na tržnici.

"Pa to je mahom stariji puk, mladih ni nema. Idu u tržne centre. Kak će se snalaziti, vidjet ćemo. Ja sam tu 32 godine pa razmišljam da ne znam kakO ću se snaći", kazala je jedna vlasnica OPG-a.

Dragan Munjiza, direktor jednog trgovačkog lanca kaže da će se cijena od 3, 51 eura zaokružiti na 3,50, a 3,49 također, tako da se ne mora kupcima vraćati taj jedan cent.