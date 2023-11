Nakon što je s dužnosti razriješio ministra Maria Banožića, premijer Andrej Plenković na to je mjesto postavio državnog tajnika Zdravka Jakopa, koji je za Jutarnji list progovorio o svojoj novoj funkciji.

"Nikad nisam bježao od odgovornosti. Ni kada sam se kao student uključio u Domovinski rat, ni kasnije kada sam obnašao razne dužnosti u Oružanim snagama RH, ni poslije toga u Ministarstvu obrane. Isto tako, nikad u životu nisam bježao od posla. To sam pokazao i kao državni tajnik u MORH-u, a to ću pokazati i u budućnosti. Velika mi je čast što je odlučeno da upravo ja kao državni tajnik do daljnjeg vodim Ministarstvo obrane. Napravit ću najviše što znam i mogu", rekao je Jakop u svom prvom javnom istupu iz pozicije čelnika Ministarstva obrane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jakop je naglasio kako mu je žao što je do njegove promocije došlo u ovakvim okolnostima. "Obitelji poginulog i ovom prilikom želim izraziti sućut, velika je to tragedija. Također, žao mi je i ministra Banožića, želim mu brzi opravak", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Šef saborskog Odbora za obranu: 'Očekivao sam ovakav potez. Jakop je čovjek koji može ispuniti sve'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Predsjednik Vlade pitao me jesam li spreman preuzeti odgovornost. Kao što sam vam već rekao, kada je u pitanju domovina i kada su u pitanju Oružane snage Republike Hrvatske za mene dileme, nikad nije bilo, niti će biti. Rekao sam premijeru da sam spreman preuzeti odgovornost. Vjerujem da ćemo dobro surađivati", kaže v. d. ministra obrane.

Dugo u obrambenom sustavu

Istaknuo je da je upoznat sa svim projektima i prioritetima MORH-a jer je dugo u obrambenom sustavu. "Nema tu nikakvih nepoznanica, sa svim MORH-ovim projektima sam potpuno upoznat. Najvažnije mi je osigurati kontinuitet i uspješno završiti sve započete projekte u MORH-u i u Oružanim snagama RH. Pobrinut ću se da svi ljudi u obrambenom sustavu uvijek dobivaju najviše i najbolje", kaže Jakop.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Državni tajnik kojem je jučer predsjednik Vlade Andrej Plenković dao ovlasti da vodi Ministarstvo obrane nije član nijedne stranke.