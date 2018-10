PRVI HRVATSKI OTOK KOJI SE ODLUČIO RIJEŠITI PLASTIKE: ‘Model je jednostavan: za svaku čašu platit ćete kauciju’

Problem velikog broja plastičnih vrećica na Zlarinu mogao bi biti riješen jer bi uskoro mogao postati prvi hrvatski otok na kojem se neće koristiti plastika za jednokratnu upotrebu

Zlarin bi mogao u skoroj budućnosti postati prvi hrvatski otok na kojem se neće koristiti plastika za jednokratnu upotrebu. Provođenje ideje o o životu na otoku bez plastičnog otpada Mjesni odbor Zlarina i Turistička zajednica krenuli su nakon što je inovativno rješenje “Zlarin – otok bez plastike” proglašeno najboljim u okviru inicijative zaustavljana dotoka plastičnog otpada u more pod nazivom “Adriatic Plastic Challenge”, koju su organizirale udruge Terra Hub i Zona, piše Jutarnji list.

Pobjedničko rješenje koje je dobilo i novčanu nagradu djelo je Ane Robb i Nataše Kandijaš, te ekološke aktivistice Ivana Kordić i Jelena Radošević.

Novo lice Zlarina

“Podržali smo ideju Ane Robb i njezinih prijateljica o izradi inovativnog rješenja za natječaj Adriatic Plastic Challenge i radimo na realizaciji modela o našem otoku bez plastike”, kaže predsjednik Mjesnog odbora Zlarin Antoni Biberic.

Biberic tvrdi kako tijekom ljeta u Zlarinu imaju 15 tisuća plastičnih vrećica koje završe u otpadu, a veliki dio u moru i po otoku.

“U sklopu projekta ‘Zlarin bez plastike’ već do sljedeće turističke sezone namjeravamo izbaciti iz jednokratne upotrebe plastične vrećice, čaše, tanjure, pribor za jelo i slamčice, radi drastičnog smanjivanja plastičnog otpada. Naši mještani zdušno podržavaju ideju, a nadam se će je prigrliti i brojni turisti”, kaže Antoni Biberica, piše Jutarnji list.

Poticaji preko Turističke zajednice

“28. listopada sastajemo se s vlasnicima ugostiteljskih i trgovačkih objekata. Dogovorit ćemo se koje plastične artikle možemo zamijeniti alternativnim i ekološki prihvatljivim rješenjima i u kojem razdoblju. Za financiranje promjena ugostiteljima i trgovcima pokušat ćemo osigurati novčane poticaje preko Turističke zajednice”, napominje Biberica, piše Jutarnji list.

A na brojnim kulturno-zabavnim manifestacijama koje se organiziraju tijekom ljeta, koristiti samo čaše od kvalitetne plastike koje se peru u perilicama posuđa.

“Model je jednostavan: za svaku čašu, kad se naruči piće, korisnik će dati kauciju od nekoliko kuna. A kad čašu vrati na bilo kojem ugostiteljskom štandu, novac dobije natrag. Kome nije stalo do novca pa ostavi čašu, nju će skupiti netko drugi, vratiti i unovčiti. Ovaj model već smo primijenili prošlo ljeto na koncertu Darka Rundeka i funkcionirao je besprijekorno”, veli Antoni Biberica.

U Zagrebu nije moguće

“Ideja je fenomenalna, trebalo je to i prije. Da se spriječi dotok plastičnog otpada u more, treba prethodno zaustaviti dotok plastičnih potrepština na otok. Već godinama se koristim platnenim vrećicama. U kontaktima s mještanima uvidjela sam da će ovaj projekt uspješno zaživjeti. Takvu ideju u Zagrebu nije moguće provesti, ali na Zlarinu jest. Nedavno sam sa suprugom Draganom Cukrovom obišla jedno naše polje na Zlarinu koje namjeravamo obraditi. Dočekao nas je užasan prizor, u polje su more i vjetar nanijeli na stotine plastičnih vrećica”, rekla je zlarinska nevjesta Renata Klišanić.

Ljubav prema moru

Predvodnica tima koji je izradio idejno rješenje “Zlarin, otok bez plastike” Ana Roba koja je udana za Engleza, a već 16 godina živi u Francuskoj.

“Sve je počelo kad sam nabavila licencu za film ‘Plastični ocean’ koji smo prikazali u Zlarinu i Šibeniku. Nakon odlične posjećenosti i gledanosti filma, javila nam se ideja ‘Za Zlarin – otok bez plastike’. Sa mnom su u timu bile Nataša Kandijaš, Ivana Kordić i Jelena Radošević. Sve nas veže ljubav prema moru, očuvanje okoliša, iskustvo rada u edukativnim programima te veliki entuzijazam za život s manje plastičnog otpada”, rekla je Ana Robb koja je najavila edukativne radionice.

‘Ljepši život s manje otpada’

Roba je izjavila kako će financiranje edukativnih radionica i izradu plakata se pokriti novcem od osvojene nagrade za projekt.

“Nadamo se da će stanovnici Zlarina prepoznati i osjetiti radost života s manje jednokratne plastike te krenuti putem smanjivanja ostalih izvora plastičnog otpada te postati primjer i inspiracija ostalim otocima i zajednicama. Želja nam je također da ovim projektom potaknemo nove ideje stvaranja lijepih, autohtonih i održivih proizvoda. Očekujemo da će strani i domaći gosti, dolaskom na otok Zlarin, naučiti kako smanjiti količinu plastike u svakodnevnom životu te postati nositelji poruke o ljepšem životu s manje otpada”. kazala je Ana Robb, piše Jutarnji list.